Neil Gaiman negó haber participado en “actividades sexuales no consentidas” luego de que varias mujeres lo denunciaran por agresión sexual.

El autor de American Gods, de 64 años, fue objeto de un extenso artículo en la revista New York el 13 de enero, en el que ocho mujeres lo acusan de agresión sexual, entre ellas una niñera neozelandesa y una cuidadora de su propiedad en Woodstock, Nueva York.

Gaiman respondió a las acusaciones al día siguiente en una entrada de blog titulada: “Rompo el silencio”.

“A medida que leo esta última recopilación de relatos, hay momentos que reconozco a medias y otros que no, descripciones de cosas que sucedieron junto a cosas que rotundamente no sucedieron. No soy ni mucho menos una persona perfecta, pero nunca he participado en actividades sexuales no consentidas con nadie. Nunca”, escribió Gaiman.

El escritor ha negado haber participado en "actividades sexuales no consentidas" ( Getty Images for Amazon Studios )

Asimismo, afirmó que revisó la correspondencia con sus acusadoras y compartió: “Volví a leer los mensajes que intercambié con las mujeres de mi vida y a raíz de las ocasiones que luego se denunciaron como abusivas. Estos mensajes se leen ahora como cuando los recibí: de dos personas disfrutando de relaciones sexuales totalmente consentidas y deseando volver a verse. En el momento en que yo estaba en esas relaciones, parecían positivas y felices por ambas partes”.

Sin embargo, reconoció sus fallos personales: “Y también me doy cuenta, al repasarlas, años después, de que pude y debí haberlo hecho mucho mejor. No estaba disponible emocionalmente, pero sí a nivel sexual, estaba centrado en mí mismo y no era tan reflexivo como pude o debí haber sido. Obviamente, fui descuidado con los corazones y sentimientos de la gente, y eso es algo que lamento profundamente. Fue egoísta de mi parte. Estaba atrapado en mi propia historia e ignoraba la de los demás”.

Gaiman concluyó su declaración: “Algunas de las horribles historias que se cuentan ahora simplemente nunca sucedieron, mientras que otras han sido tan distorsionadas de lo que ocurrió que no guardan ninguna relación con la realidad. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de cualquier error que haya cometido. No estoy dispuesto a dar la espalda a la verdad, y no puedo aceptar que me describan como alguien que no soy, y no puedo ni quiero admitir que hice cosas que no hice”.

Desde que se hicieron públicas las acusaciones contra Gaiman en un pódcast de Tortoise el pasado mes de julio, se suspendieron varias adaptaciones cinematográficas y televisivas de su obra. El año pasado se anunció que dejó de ser productor de Good Omens, la serie de Prime Video que concluirá con un único episodio en lugar de una tercera serie prevista.

Disney interrumpió la producción de una adaptación cinematográfica de The Graveyard Book, de Gaiman, y Netflix canceló Dead Boy Detectives, aunque puede que esto no esté relacionado con las acusaciones.

Todavía se espera que la segunda temporada de The Sandman llegue a Netflix a finales de este año, al igual que la serie de Prime Video Anansi Boys.