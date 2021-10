Anne-Marie ha estado en un viaje de autodescubrimiento. Después de años de luchar contra la ansiedad, la depresión, los trastornos alimentarios y la vergüenza corporal, ahora está en un buen lugar y, lo que es más importante, ha dejado de preocuparse por lo que piensen los demás.

“He luchado con eso toda la vida, preocupándome demasiado de lo que la gente piensa de ti. Perdí mucho de mi tiempo preocupándome, en lugar de disfrutar de la vida”, dice la cantante. “En el momento en que realmente comencé a gustarme a mí misma, y a amarme a mí misma, los comentarios de la gente no entraron demasiado en mi corazón”.

"Ese es el punto de partida: cuando empiezas a amarte a ti mismo, todo lo demás ya no importa".

Anne-Marie saltó a la fama colaborando en éxitos con Clean Bandit y Rudimental y ha lanzado dos álbumes de gran éxito: Speak Your Mind y Therapy, antes de convertirse en coach de The Voice de ITV en enero. Pero a veces es fácil olvidar que incluso las estrellas más grandes pueden estar sufriendo bajo la superficie.

“No importa lo que tengas, todo está dentro de tu cabeza”, señaló la cantante de Rockabye, de 30 años. “Siento que si alguien está bien o tiene un gran trabajo o le va bien de alguna manera, creemos que es imposible que tenga problemas". Pero los problemas de salud mental a menudo son invisibles, explica, y "nunca se sabe por lo que está pasando otra persona".

En su libro debut, You Deserve Better, Anne-Marie revela que pasó años limitándose a la "comida beige" y no comiendo lo suficiente en una obsesión por estar delgada, y luego comprando pastillas para aumentar de peso, cuando quería tener más curvas mientras estaba de gira con Rudimental.

Ella se sincera sobre un incidente en la escuela que la dejó aislada y sola y afectó toda su vida desde entonces, cuando habló con el amigo de su novio de noveno año “de una manera coqueta” por teléfono. “La gente dejó de hablarme, no se sentaban a mi lado en las clases. La atmósfera en la escuela era honestamente como si hubiera matado a alguien”, escribe, recordando cómo sintió tanta vergüenza que se retiró y luego se rebeló.

“Dejé que se pudriera en mi cabeza y se convirtió en algo enorme, que fue como lo peor de mi vida. Mirando hacia atrás ahora, honestamente creo que, si me hubiera ido a casa y se lo hubiera dicho a mi mamá y a mi papá, podrían haber cambiado mi perspectiva por completo”, detalla. “Me devoró durante tanto tiempo. [Me tomó] hasta mi vida adulta resolver las cosas, me tomó tanto tiempo superar algo que sucedió en la escuela".

A mediados de los 20, cuando su carrera estaba empezando, su salud mental en realidad estaba en espiral y describe sufrir episodios de disociación de TOC, donde te sientes desconectado de tu cuerpo y del mundo que te rodea, y depresión severa. Había desarrollado una paranoia de que la gente era intrínsecamente malvada y una obsesión por que todos quisieran agradarla.

"Nuestros cerebros son tan poderosos que pueden hacernos pensar cualquier cosa y hacernos sentir cualquier cosa", sostiene.

Aunque obviamente es "horrible" en muchos sentidos, Anne-Marie dice que el primer confinamiento en 2020 creó tiempo para abordar sus problemas, ya que las distracciones de las giras y su ocupada carrera musical disminuyeron. "Sin el confinamiento, no habría escrito [el libro], no habría encontrado terapia". La británica le atribuye a la terapia sentirse "mejor y más fuerte" que nunca. "No habría hecho el documental [ How To Be Anne-Marie en YouTube], no habría participado en The Voice".

Ella les da crédito a las sesiones de terapia semanales por ayudarla a gustar y, eventualmente, amarse a sí misma, lo que ha transformado lo que siente por su cuerpo.

“Crecí y vi gente delgada en todas partes, por lo que mi generación quería ser delgada, y la generación que crece ahora necesita tener un gran trasero, es una locura lo poderosas que son estas imágenes para la gente”, reflexiona.

Entonces, ¿cómo se siente ahora con su cuerpo?

“Me siento muy bien”, dice. “Me veo igual, pero he cambiado cómo me siento por dentro. También me acabo de dar cuenta de que es un gran esfuerzo intentar hacerme ver de cierta manera, cuando no lo hago. Así que finalmente acepté que voy a tener la forma del cuerpo que tengo, porque mi maldito esqueleto tiene cierta forma, ¡no puedo cambiar la forma de mi esqueleto!

"He luchado mucho con eso, pero ahora es definitivamente diferente".

De hecho, su recién descubierto amor propio se ha extendido por todas las áreas de su vida, incluida la forma en que se siente acerca de las relaciones. Habiendo crecido viendo teatro musical e historias de amor “perfectas”, "definitivamente me quedé atascada en tener este cuento de hadas, y nunca pareció ser así en la vida real", explica. "Pero en el momento en que comencé a amarme más a mí misma, encajó realmente".

Aunque es privada sobre su vida romántica, reveló que la habían engañado en el pasado y habló sobre la situación. “No lo permitiré nunca más. Quiero decir, estoy segura de que me pasará a mí, pero nunca lo toleraré. Nunca me pondré triste para hacer feliz a otra persona.

“Si alguien no me hace sentir bien, dejaría esa situación”, agrega. “Pero antes, habría sentido que tendría que quedarme y hacer que funcionara, y aguantarlo. No puedo decirte lo importante que es amarte a ti mismo de adentro hacia afuera. No es egoísta ponerte a ti mismo y tu salud primero".

Sin embargo, el estigma que sigue asociado a la terapia en el Reino Unido es perjudicial.

“Creo que podría ser algo británico, donde simplemente nos mantenemos unidos y no pedimos ayuda. Creemos que eso es lo mejor que podemos hacer”, comenta. “Y lo entiendo, siento que, a lo largo de los años, hemos hecho que la gente piense que solo recibes terapia cuando estás traumatizado por algo o estás pasando por algo realmente malo y necesitas ayuda. Mientras que, en realidad, la terapia es literalmente algo cotidiano. Tengo terapia una vez a la semana, a veces me siento completamente bien y no me ha pasado ningún problema en la semana, no me siento triste, voy a terapia y [descubro] que todavía hay cosas que se entienden mejor después de hablar con alguien”.

“Obviamente, la terapia es realmente difícil de encontrar, ya sea que sea difícil de encontrar en el NHS o si es difícil encontrar a una persona con la que te conectes, pero incluso escribir tus pensamientos en una hoja de papel es como una terapia”, dice ella. “Escribo un diario todas las noches. Empecé a escribir uno a principios de este año y ¡es lo mejor!".

Ella también hace rompecabezas, teje, cocina y ahora cultiva sus propias verduras, todo lo cual, dice, contribuye al bienestar. Su libro pretende ser un manual práctico para ayudar a otras personas con problemas de autoestima o problemas de salud mental, con ejercicios y páginas para completar, como enumerar todas tus cualidades únicas o cómo eres como amigo.

“Me tomó demasiado tiempo llegar al punto de amarme a mí misma”, dice Anne-Marie. "Y no quiero que la gente tenga que esperar tanto como yo para llegar a ese punto".

You Deserve Better de Anne-Marie fue publicado, en versión tapa dura, por Orion Spring y tiene un precio de £ 16.99.