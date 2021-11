El gran autor y humorista estadounidense Mark Twain no era conocido como compositor, pero ofreció algunos consejos que todos los letristas principiantes deberían tener en cuenta. "La diferencia entre la ‘palabra casi correcta’ y la ‘palabra correcta’ es en verdad un asunto importante", escribió Twain en 1888. "Es la diferencia entre el rayo y el relámpago".

Escribir letras de canciones es un asunto complicado. Bien hecho, puede producir poesía con el poder de hacer llorar a una persona. Pero elige la palabra incorrecta, o incluso la ‘palabra casi correcta’, y tu canción solo hará que la gente quiera quitarla.

Y luego, por supuesto, están esos momentos en los que los letristas ni siquiera lo hacen casi bien. Lo malo, lo obsoleto y lo desconcertante.

Con contribuciones de gente como Eminem, U2, Drake y Nickelback, aquí están las veintitrés letras de canciones más vergonzosas de todos los tiempos:

23. Eminem: "Ahora puedes verla salir por la ventana/Supongo que por eso lo llaman cristal de la ventana (Now you get to watch her leave out the window/Guess that’s why they call it window pane)"

Marshall Mathers es sin duda uno de los letristas más talentosos e inventivos de su generación o de cualquier otra, y ha escrito innumerables compases geniales. Incluso Em puede soltar un aullido, sin embargo, como este juego de palabras doloroso en lo físico de "Love The Way You Lie", su colaboración de 2010 con Rihanna.

22. Busted: "Me ensucié los pantalones/Cuando volamos sobre Francia (I messed my pants/When we flew over France)"

La banda de pop-punk Busted suele ser objeto de burla por la línea de ‘Year 3000’ que dice: "He estado en el año 3000/No ha cambiado mucho, pero ellos vivían bajo el agua", pero eso es una brizna de brillantez despreocupada en comparación con la sombría imagen evocada por esta letra de ‘Air Hostess’ de 2002.

21. Jason Derulo: "Ciento cinco es el número que me viene a la cabeza/Cuando pienso en todos los años que quiero estar contigo (A hundred and five is the number that comes to my head/When I think of all the years I want to be with you)"

Las primeras líneas del éxito de 2013 de Derulo ‘Marry Me’ son las favoritas personales del cantante. "Es una de esas cosas... quieres despertarte junto a esa persona para siempre, así que 105 es el número en el que pensé", le comentó una vez al entrevistador Ryan Seacrest. Cree que es un período de tiempo romántico en forma terrible, pero todavía parece específico de forma extraña.

20. David Guetta & Akon: "Estoy tratando de encontrar las palabras para describir a esta chica/Sin ser irrespetuoso/Maldita sea, eres una p***a sexy (I’m trying to find the words to describe this girl/Without being disrespectful/Damn you’s a sexy bitch)"

Claro, ni Akon ni Guetta se esforzaban tanto por ampliar su vocabulario en la colaboración de 2009 ‘Sexy Bitch’, aunque sí agregaron que la dama en cuestión es “nada que se pueda comparar con la p***a de tu vecindario”. ¡Qué encantadores!

Miley Cyrus, quien apreciaría si nos detenemos en la siguiente gasolinería (Getty Images for dick clark prod)

19. Miley Cyrus: "Conducir tan rápido a punto orinarme/Conducir tan rápido a punto de orinarme (Driving so fast ’bout to piss on myself/Driving so fast ’bout to piss on myself)"

El álbum de 2013 de Cyrus, Bangerz, reinventó con éxito a Hannah Montana como una superestrella del pop sureño sucio, pero la repetición urgente de esta frase de la colaboración con Nelly ‘4x4’ no es tanto un grito rebelde como los frenéticos murmullos de un conductor de Uber que busca un baño público.

18. Neil Diamond: "'Yo soy’, le dije/A nadie allí/Y nadie escuchó en absoluto/Ni siquiera la silla (’I am,’ I said/To no one there/And no one heard at all/Not even the chair)"

El sencillo de Diamond de 1971, ‘I Am... I Said’, es una expresión furiosa de angustia existencial que también incluye esta línea lamentable, de la que el cómico Dave Barry dijo: "Tal vez esperaba que la silla dijera: 'Vaya, yo ¡escuche eso!' Supongo que Neil estaba muy desesperado por encontrar algo que rimara y ya había rechazado 'Así que me comí una pera', 'Como Smokey The Bear' y 'Había liendres en mi cabello'”.

17. Peter Gabriel: "Déjame presentarte su rana/Solo tú puedes hacer que cante/ Está todo hinchado, quiere ser tu rey/Oh, puedes hacerlo/Vamos señora, besa esa rana (Let me introduce his frogness/ You alone can get him singing/ He’s all puffed up, wanna be your king/ Oh, you can do it/ C’mon lady, kiss that frog)"

En su álbum de 1992 Us, el exmiembro de Genesis nos ofreció esta cruda reelaboración del cuento de hadas de la princesa y el sapo, y una imagen de su pequeño sapo verrugoso que quizás nunca olvides.

16. Iggy Azalea: "Dijo que quería soplar pescado, soy Hootie/Sigue mis piernas hasta mi trasero (Said he wanna blow fish, I’m Hootie/Follow my legs to my booty)"

Darius Rucker y compañía podrían ser perdonados por preguntarse cómo terminaron arrastrados a esta imagen poco atractiva del sencillo de 2012 de Azalea ‘Down South’.

Usher, un hombre sofisticado sin miedo a declarar su amor por las “boobies”

15. Usher: "La miel tiene un trasero como pow, pow, pow/Honey tiene unas boobies como wow, oh wow (Honey got a booty like pow, pow, pow/Honey got some boobies like wow, oh wow)"

Usher parece un tipo de habla suave, por lo que es algo sorprendente que no pudiera manejar nada más elocuente que esto para su colaboración de 2010 con Will.I.Am, ‘OMG’. Aún más sorprendente es que pudo haberle robado la entrega a Homero Simpson.

14. Jessie J: “¿Estoy dormido? No, estoy vivo (Am I asleep? No, I’m alive)"

Esta línea del sencillo ‘Wild’ de Jessie J en 2013, que también incluía a Big Sean y Dizzee Rascal, es muy molesta porque “despierto” habría encajado y tenía mucho más sentido.

13. Kodak Black: "Di que está embarazada, déjame j***r para poder alimentar al niño (Say she pregnant, let me f*** so I can feed the kid)"

Unos compases antes de esta línea de verdad horrible de ‘No Meds’ de 2017, Kodak Black se preocupa de que cuando se ponga a prueba su amor pueda obtener una “F”. Es de suponer que ya reprobó Biología.

12. Train: "Estoy tan obsesionado/Mi corazón está destinado a latir fuera de mi pecho sin cortes (I’m so obsessed/My heart is bound to beat right out of my untrimmed chest)"

¿Recuerdas lo que dijo Mark Twain sobre el rayo? Solo hay una palabra en esta letra del terrible megahit de Train de 2009 ‘Hey, Soul Sister’ que se destaca como de verdad atroz, pero es una imagen difícil de deshacer una vez que la escuchas.

Drake, alias “Chain-ing Tatum”, al parecer (Getty Images)

11. Drake: "Tengo tantas cadenas que me llaman Chain-ing Tatum (lo hacen, lo hacen) (Got so many chains they call me Chain-ing Tatum (They do, they do)"

Una línea vergonzosa de ‘Pop Style’ de 2016 que plantea la pregunta: ¿Sin embargo, lo hacen?

10. Jimmy Webb: "Mientras seguimos en el baile/Entre las páginas separadas y nos presionamos/El hierro ardiente y febril del amor/Como un par de pantalones a rayas (As we followed in the dance/Between the parted pages and were pressed/In love’s hot, fevered iron/Like a striped pair of pants)"

Jimmy Webb escribió algunas de las mejores canciones de todos los tiempos, como ‘Wichita Lineman’ y ‘By the Time I Get to Phoenix’, pero su composición de 1967 ‘MacArthur Park’ se convirtió en sinónimo de malas letras. La parte que expresa preocupación por un pastel que se deja en la lluvia es más famosa, pero esta analogía con la prensa de pantalones de verdad confirma que Webb tenía un día libre.

9. Kesha: "Cierre el labio como un candado (Zip your lip like a padlock)"

Einstein comentó una vez que: "Todo debería ser lo más simple posible, pero no más simple". Kesha habría hecho bien en seguir ese consejo en su pista de 2010 ‘Blah Blah Blah’, en la que intenta simplificar la imagen de alguien que cierra la boca y luego la encierra en un solo comentario, pero termina con estas tonterías. Por desgracia, los candados no cierran.

8. Will.I.Am: "Y mezcla tu leche con mis Coco Puffs /Coco lechoso, lechoso/ Mezcla tu leche con mis Coco Puffs/Lechoso, derecho lechoso (And mix your milk with my Coco Puffs/Milky, milky coco/Mix your milk with my Coco Puffs/Milky, milky right)"

Fue Shakespeare quien dijo: "Si la música es la comida del amor, tócala", pero fue Will.I.Am quien quizás expresó la conexión entre la comida y el sexo de manera más elocuente en el sencillo de 2005 de Black Eyed Peas ‘My Humps’.

Hip hop duo Insane Clown Posse from Detroit, Michigan (Getty)

7. Insane Clown Posse: "P**os imanes, ¿cómo funcionan? (F***ing magnets, how do they work?)"

A todos nos dijeron en la escuela que no existen las preguntas estúpidas y, a primera vista, Insane Clown Posse plantea un punto interesante aquí sobre un fenómeno fascinante que puede ayudarnos a comprender el mundo a nivel atómico. Sin embargo, no les digas eso, resulta que en realidad no están interesados en la respuesta. “Y no quiero hablar con un científico/todos ustedes, hijos de p**a mienten y me enojan”, continuaron en su memorable éxito de 2009, ‘Miracles’. Así, nuestra era de ignorancia masiva deliberada encontró su tema musical.

6. J Cole: “¿Quieres saber cómo sé que soy la mi***a? Porque sigo tapando el inodoro (You wanna know how I know I’m the s***? Cause I keep clogging up the toilet)"

J Cole es un rapero que con frecuencia busca una referencia escatológica, y esta línea de ‘Disgusting’ de 2011 de verdad vive a la altura del título de la canción. Además, parece que tal vez necesite ver a un médico.

5. Snap!: "Soy tan serio como el cáncer cuando digo que el ritmo es un bailarín (I’m as serious as cancer when I say rhythm is a dancer)"

El sencillo de 1992 del grupo alemán de Eurodance Snap! ‘Rhythm is a Dancer’ es un clásico de clubes de mucho tiempo que también contiene un ejemplo perfecto de cómo una sola palabra fuera de lugar puede transformar una letra ordinaria y cotidiana en algo tan discordante como pensando en tumores en la pista de baile.

4. Des'ree: "No quiero ver un fantasma/Es un espectáculo que más temo/Prefiero tener un brindis/Y ver las noticias de la noche/La vida, oh vida (I don’t want to see a ghost/It’s a sight that I fear most/I’d rather have a piece of toast/And watch the evening news/Life, oh life)"

A veces, un diccionario de rimas puede ser el mejor amigo de un letrista. Otras veces, como en el éxito ‘Life’ de Des'ree en 1998, ese amigo puede traicionarte.

Nickelback, vistos mientras debaten sus enfermedades favoritas

3. Nickelback: “Me gustan tus pantalones alrededor de tus pies/Y me gusta la suciedad que hay en tus rodillas/Y me gusta la forma en que todavía dices 'Por favor'/ Mientras me miras/Eres como mi favorita maldita enfermedad (I like your pants around your feet/And I like the dirt that’s on your knees/And I like the way you still say ‘Please’/While you’re looking up at me/You’re like my favourite damn disease)"

Como hemos visto, las malas letras a menudo presentan bravuconadas sexuales fuera de lugar o elecciones de palabras confusas. Nickelback combinó ambos elementos en ‘Figured You Out’ de 2014, y al mismo tiempo planteó la pregunta: ¿Cuál es en realidad tu enfermedad favorita, Chad Kroeger?

2. U2: “¡Unos, dos, tres, catorce!”

Fue difícil escapar del enorme éxito de U2 ‘Vertigo’ en 2004, que debió ser muy frustrante para los hispanohablantes que se vieron obligados a escuchar a Bono contar en la canción: "¡Uno, dos, tres, catorce!" Los apologistas incondicionales de U2 le dirán que esta es una referencia deliberada a Éxodo 3:14, pero cuando un entrevistador de Rolling Stone le preguntó sobre la línea, el hombre de mundo Bono admitió: "Puede haber algo de alcohol involucrado".

1. Lil Yachty: "Ella sopla esa v***a como un violonchelo (She blow that dick like a cello)"

En su sencillo de 2017 ‘Peek A Boo’, el rapero de Atlanta Lil Yachty se inspiró en el personaje de Bob Esponja, Calamardo, para idear un símil gráfico para el sexo oral. Pero por desgracia, el instrumento que toca Calamardo es un clarinete, no un violonchelo. Al escribir en el sitio web de letras Genius, Lil Yachty reconoció su error antes de intentar echarle la culpa: "Está bien, detengámonos por un segundo", escribió. “Antes de que vengas a mí, te lo haré saber. Yo culpo a mi A&R. Porque escuchó esa canción muchas veces y me permitió decir eso... Supongo que por un segundo, pensé que un violonchelo era un instrumento de viento y no lo es. Y nadie jamás dijo una mi***a. Nadie sacó una foto y dijo: 'Oye, hombre. No sé si sabes qué es esto, pero no es eso'. Lo arruiné. Pensé que Calamardo tocaba el violonchelo. No lo hace. Eso es una flauta. Lo arruiné. Pero suena bien".