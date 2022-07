A Cristin Milioti le gustan las cosas “enfermizas”. Al menos, eso es lo que Andy Samberg, su coprotagonista en la comedia romántica de bucle temporal de 2020 Palm Springs, le dijo a The New York Times. En esa película, el personaje Milioti de una invitada a una boda, Sarah, muere una y otra vez, en una variedad de formas espeluznantes, pero aún se despierta al amanecer de cada nuevo día. En el galardonado episodio ‘USS Callister’ de Black Mirror, su clon digital, Nanette, queda atrapada en un universo virtual depravado. Y su nuevo espectáculo, The Resort, cuenta con su personaje de turista, Emma, paralizada por un caso de personas desaparecidas que presenta iguanas decapitadas y un hombre cuyos recuerdos se escapan de sus oídos y trasero.

“Me atraen las cosas que son raras y puntiagudas”, dice la actriz de 36 años. “Me gustan las cosas que pisan una línea muy fina. Todo el catálogo de los hermanos Coen fue muy fundamental para mí. Sus películas son tan retorcidas. Te hacen reír de cosas de las que te sorprende que te rías. También son muy conmovedoras. Y espeluznantes. Y son hermosas. Así que no me gustan las cosas en pequeños paquetes perfectos. Me gusta entrar en el meollo de la cuestión de los desafíos de ser un ser humano en el planeta. Porque ¿por qué no me gustaría?”.

Milioti me habla por videollamada desde una habitación de hotel en Los Ángeles. Es de mañana allí, y su cabello está atado en una cola de caballo casual, flequillo marrón oscuro ubicado sobre ojos del tamaño de una alberca. Su blusa holgada tiene la imagen de un lobo aullando y sus rodillas, vestidas con mallas teñidas, están levantadas hasta la barbilla. Está en Los Ángeles para el estreno de The Resort, pero se siente mucho más en casa en Nueva York, donde ha vivido durante 18 años. “La única vez que me gustó quedarme en Los Ángeles fue cuando se dio el confinamiento”, dice ella. “No me va muy bien aquí. Lo encuentro muy aislado. Y creo que tiene sus prioridades fuera de control... a veces la energía de esta ciudad parece muy arraigada en el estatus y los trofeos. Me hace sentir incómoda”. Quiere ser una neoyorquina de por vida. “Por supuesto, no hay duda de mi eso”, dice ella. “La vida es larga y loca, pero me sorprendería si no viviera allí”.

Nueva York, después de todo, ha sido buena con Milioti. Ha tenido una ajetreada carrera dentro y fuera de Broadway: ganó un Grammy (y recibió una nominación al Tony) por su papel principal como una vendedora de flores que se enamora de un músico callejero de Dublín en el exitoso musical Once. Ese programa se basó en la película que se estrenó en 2007, en un momento en que Milioti acababa de abandonar su curso de actuación en la Universidad de Nueva York para buscar trabajo. También protagonizó la sátira ambientada en Brooklyn Stunning, el drama futurista After the Blast, e interpretó a Elly, la asistente personal de una alienígena, en el musical Lazarus de David Bowie. Se realizó por primera vez a fines de 2015, lo que convirtió a Milioti en una de las últimas personas en trabajar con él músico antes de su muerte por cáncer de hígado en enero de 2016 (había mantenido su enfermedad en secreto durante meses). “Trabajar con Bowie fue tan alucinante como te puedas imaginar”, dice. “Una de las partes más hermosas de esa experiencia fue que pude cantar ‘Changes’ en ese espectáculo, que es una de mis canciones favoritas de Bowie, y fue salvaje. Fue increíble cantar esa canción para él y explorar su cerebro y ser parte de algo que fue bastante significativo para él en un momento de su vida que fue... No sé cómo describirlo. Sólo puedo imaginar lo que vivía en ese momento. Era muy encantador, amable e invertido. Fue un verdadero honor”.

En 2013, mientras Once disfrutaba de sus tres años en Broadway, Milioti también apareció en una pequeña película llamada The Wolf of Wall Street. Interpretó a Teresa Petrillo, la primera esposa (y la voz de la razón) del corredor de bolsa Jordan Belfort de Leonardo DiCaprio. “Pasé gran parte de esa experiencia aterrorizada de estropearlo”, dice Milioti, bebiendo, en sus propias palabras, “la lata de agua con gas más pequeña que hayas visto” del minibar. “Nunca había estado en un set de cine tan grande. Fue una experiencia única en la vida. Ojalá lo hubiera asimilado más y dejado ir más. Pero si lo hubiera asimilado por completo, me habría desmayado. Ni siquiera creo que mi cerebro lo procesara”.

Antes de que todo se arruinara: Milioti y DiCaprio en ‘The Wolf of Wall Street’ (Appian Way/Paramount/Kobal/Shutterstock)

Durante gran parte de la película, Teresa es la esposa paciente y solidaria. Ella es la que le muestra a Jordan un anuncio de periódico en busca de corredores, ella es la que lo alienta a apuntar a los inversores ricos en lugar de a los clientes pobres desprevenidos, y es la que se mantiene al margen mientras él coquetea escandalosamente con la Naomi Lapaglia de Margot Robbie en una fiesta en la playa de Hamptons. Pero más tarde, cuando descubre que Jordan la engaña con Naomi (lo atrapa esnifando cocaína de sus senos en una limusina), se quiebra. Golpea a Jordan varias veces, ella le pregunta si ama a su nueva amante.

“Esa fue una noche salvaje”, dice Milioti. “Rodamos de 8 pm a 8 am e hicimos esa escena una y otra y otra vez”. ¿Alguna vez le pegó accidentalmente en la cara a DiCaprio con la mano? “Lo hice, un montón de veces”, dice, con los ojos muy abiertos. “Simplemente lo abofeteé durante 12 horas. Siempre tuve un apego real a esa escena, porque puedes ver que este personaje, quien se ha tragado muchos de sus sentimientos, por fin se suelta”. La escena se filmó afuera de la Torre Trump, y sí, él apareció. “Uf”, suspira Milioti. “Llegó al set y era un completo y absoluto bufón, como todos sabemos”. Ella no quiere darle más atención que eso.

2013 fue un gran año para Milioti. También fue el año en que se unió al elenco de la sitcom de larga duración How I met your mother, que se puede ver en el Reino Unido en E4, como la famosa madre, Tracy McConnell. Los fanáticos la adoraban, pero se indignaron cuando, en el último episodio del programa, resultó que la mujer que los espectadores habían estado esperando conocer durante nueve temporadas en realidad había muerto seis años antes. “Nunca había visto la serie cuando llegué a ella, lo cual fue una gran bendición porque no entendía la presión que había detrás de esa revelación. De verdad no tenía ni idea”, dice Milioti. “En definitiva, fue útil para mí no saber cuánto tiempo había esperado la gente para conocer a ese personaje”. Tampoco tenía ninguna red social en ese momento, lo que dice que fue un alivio. “Estaba aislada de eso de alguna manera. Sé que hubo una reacción muy fuerte, pero nunca lo investigué”.

La pareja infeliz: Milioti and Jackson Harper en ‘The Resort’ (Peacock)

Su personaje en The Resort, Emma, está a un mundo de distancia de la infinitamente entusiasta Tracy. Tracy es optimista. Ella cree en las almas gemelas. Está en una banda llamada Superfreakonomics. Emma, por su parte, es una cínica. Ella está harta, está perdida. Es una mujer que, en la primera noche de sus vacaciones en Cancún con su esposo de 10 años, bebe prosecco sola en un jacuzzi y escribe “¿cómo sé si debo terminar mi relación?” en Google. Mientras que su compañero Noah (William Jackson Harper) está feliz de seguir adelante, ella busca algo más. Entonces, cuando se cae de una cuatrimoto en la jungla y encuentra el teléfono de un estudiante universitario que desapareció hace 15 años, se obsesiona con el caso, lo único que la hace sentir viva. Milioti prospera en este tipo de papel: voluble, asustadiza, excéntrica. Lo que sigue es un drama de relación con un thriller, un misterio y una comedia. Los dos se embarcan en búsquedas de pistas alimentadas con tequila y forman un par de detectives tontos pero sorprendentemente exitosos.

The Resort reúne a Milioti con el escritor de Palm Springs, Andy Siara. Al igual que esa película, trata sobre la construcción del tiempo. Emma tiene problemas con vivir en el presente y está obsesionada con un caso histórico sin resolver. “Alguien me dijo una vez que un término diferente para la nostalgia es la enfermedad del tiempo”, dice Milioti. “Sientes como una enfermedad real y un dolor de volver a un tiempo diferente. Eso de verdad resonó en mí. Emma preferiría estar en cualquier lugar que donde está. Está tan desesperada por volver en el tiempo a donde la vida era más ligera, había más puertas abiertas y más posibilidades, y ella era más como ella misma. Por eso se obsesiona con la desaparición de estos dos jóvenes”.

Milioti en ‘How I Met Your Mother’ (CBS)

Milioti ve nostalgia en todas partes en la sociedad moderna. “Tal vez esto es solo porque envejezco”, dice, “pero parece que, como cultura en este momento, estamos muy obsesionados específicamente con la nostalgia. Sobre todo en la industria del entretenimiento, donde estás condenado si envejeces y la gente está obsesionada con hacer reboots de las cosas. Es como, ‘¿Qué pasa si reiniciamos esa cosa que todos amamos cuando teníamos 12 años? ¿O cuando teníamos 20? ¿O cuando el mundo no se sentía tan oscuro como ahora?’ Es esta cosa de querer detener el tiempo, y querer viajar en el tiempo, y querer volver a algún yo anterior imaginado, o algo así. Creo que la nostalgia puede ser muy, muy peligrosa. Y de hecho, cuando comencé a hablar con Andy sobre este proyecto, él siempre decía que el programa trata sobre la toxicidad de la nostalgia”.

Milioti admite que ella, como Emma, está muy preocupada por el paso del tiempo. “Cuando era más joven, el tiempo no pasaba lo bastante rápido”, dice. “Me obsesionaba con cosas como, bueno, ¿cuándo podré hacer esto? ¿cuándo tendré mi propio departamento o, ya sabes, inserta cualquier cosa aquí, en este espacio en blanco? Pero ahora que soy mayor, siento que no hay suficiente tiempo. Lo más valioso además de tu salud que podrías tener es tiempo. Y no hay suficiente”.

Ella lo olvida y ríe. “Gasto mucha energía pensando en lo que quiero hacer durante mi breve tiempo en este planeta”, dice. “Es tan finito”.

'The Resort' está disponible a partir del 29 de julio en Peacock exclusivamente en Sky y NOW, con nuevos episodios que se lanzan semanalmente.