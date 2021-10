Se habló de la aparición de tampones en No Time to Die. En algún lugar entre Daniel Craig matando a su billonésimo malo y tragándose su trillonésimo martini, allí estaría: el pequeño envoltorio de colores brillantes de un producto de higiene femenina. Eso no es muy James Bond, dirían algunos. Por supuesto, probablemente dirían lo mismo sobre la persona a la que se le ocurrió la idea, Lashana Lynch, la primera mujer 007. “No quería pasar un momento en el que realmente pudiéramos empujar la aguja hacia adelante en un largo rato. "Franquicia de gestión", dice sobre la apariencia del tampón. La escena no hizo la edición final, pero Lynch no tiene por qué preocuparse; sin embargo, ha sacudido (y revuelto) la franquicia.

La cara de Lynch está en todas partes. Su corte corto y pómulos suaves adornan vallas publicitarias, tabloides, carteles en el tubo y prácticamente todas las pantallas en todos los cines del Reino Unido, si no del mundo. Hoy, sin embargo, en Zoom, su cámara está apagada. En cambio, su voz resuena desde un abismo digital. Lynch habla en oraciones largas y meditadas con una franqueza similar a su personaje de No Time to Die, Nomi. Un rectángulo negro que le brinda a la joven de 33 años un respiro de la cámara por primera vez en mucho tiempo. Después de un retraso de 18 meses, No Time to Die se estrenó la semana pasada y desde entonces ha estado pedaleando hasta el metal. No es la primera vez que la actriz sube a la cinta transportadora de publicidad. Su papel de Maria Rambeau, piloto de la Fuerza Aérea de EE.UU. y BFF del superhéroe de Brie Larson, en Captain Marvel de 2019 le dio una idea de qué esperar, pero el nuevo 007 en una película de Bond, la nueva mujer afrodescendiente 007, ese es el gran momento. Sin embargo, el confeti apenas se ha asentado y el próximo lanzamiento de Lynch está a solo unos días de distancia.

Oído por ojo de Debbie Tucker Green, la dramaturga ganadora de los Bafta con iniciales en minúscula y ambiciones con letras mayúsculas, Lynch interpreta a una estudiante universitaria frente al enormemente condescendiente profesor blanco de Demetri Gorsitsas. Es un papel que ha desempeñado antes. En la producción teatral de 2018, Lynch formó parte de un elenco (casi) completamente afro que realizó viñetas sobre el racismo policial en los EE.UU. y el Reino Unido. Fue trascendental. Y lo sigue siendo ahora en su adaptación cinematográfica del BFI y la BBC. No solo por su contenido, sino también por su tiempo. Oído por ojo se filmó en 2020, el año en que se produjo un movimiento mundial Black Lives Matter. De hecho, las ideas planteadas, en las que el personaje de Lynch es criticado verbalmente por un hombre blanco mayor que la menosprecia, la interrumpe y la enciende a cada paso, se sienten como una visión vital. Pero Lynch tiene cuidado de no exagerar el logro. "Por supuesto, lo celebro", concede. “Pero me niego a alegrarme por un proyecto con un elenco totalmente afro. Eso no es lo suficientemente bueno para mí o para mi carrera".

“El mundo está tan acostumbrado a darles las sobras a los afro”, dice. “Felicitaciones, tienes el tuyo y ahora podemos seguir adelante. La mayoría de los estudios con los que me he reunido, la mayoría de los teatros en los que me he sentado y en los que he trabajado, han tenido su única obra afro, su única película afro o su única protagonista afro y se sienten realmente felices consigo mismos. Y no deberían y deberíamos decirles que no deberían". El cambio no se hará con solo “uno al año”. Aunque no puedo confirmarlo, el movimiento de ojos del actor es casi audible.

Irónicamente, es esta misma crítica la que se dirigió a los productores de Bond después de que se anunció el casting de Lynch. Su gran revelación como la nueva 007 y potencial receptora de las llaves de Aston Martin atrajo tanto elogios por los intentos de progresión como críticas de algunos rincones acusando a la franquicia de marcar una casilla, o dos. Pero a través de Lynch, Nomi no está marcada. Claro, los dispositivos espía y un chaleco antibalas la ayudan a lucir el papel. Los potentes cuellos de polo y los elegantes pantalones de cintura alta le dan al personaje su propia versión del look de modelo fuera de servicio sinónimo de James Bond. Pero Lynch le presta a Nomi algo propio, un valor y una gracia que ni siquiera la sastrería italiana puede explicar.

En Nomi, hay una vulnerabilidad cautelosa que oculta un barniz helado. Este es un agente que sin duda ha trabajado doblemente duro para obtener acceso al universo muy blanco y muy masculino de Ian Fleming, todo para que su predecesor regrese y amenace ese nuevo estado ganado con tanto esfuerzo. Lynch interpreta a un personaje a la defensiva, al menos inicialmente. El actor le da crédito a Barbara Broccoli, productora desde hace mucho tiempo de las películas de James Bond, con la riqueza de Nomi llegando a la pantalla. "Una cosa que Barbara hace muy bien es escuchar", dice. "Ella es el tipo de productora blanca que tendrá un actor afro en el elenco y de hecho tendrá conversaciones sobre sus experiencias afro y cómo creen que debería ser el personaje y el guión".

Lynch cree que es esta disposición de los “miembros del mundo que no son afro” para hacer preguntas y escuchar lo que creará un cambio duradero. “Hay personas abrumadas por cosas que ni siquiera saben que están haciendo mal porque son ciegas. Entiendo que todo el mundo tiene puntos ciegos, pero creo que todo se reduce a escuchar".

A veces, sin embargo, no se recomienda escuchar. Cuando surgieron informes en julio de 2019 de que a Nomi se le había asignado el apodo de 007, el rumor cobró vida. Los fanáticos discutieron sobre si ella (¡una mujer!) Se haría cargo del manto de Bond. Triste pero predeciblemente, los trolls pronto emergieron. Ser el objetivo de un abuso nocivo en línea es una experiencia desgarradora, una que Lynch describe como "una versión diferente de lo que pasaron mis antepasados". Por supuesto, estipula, “el de ellos se veía muy diferente y era muy, muy diferente”. Pero en términos de “redes sociales, internet y el mundo, esta fue solo otra versión de opresión”, dice el actor.

Sin embargo, Lynch no ha prestado atención a los trolls durante mucho tiempo. De hecho, ahora se siente agradecida por ellos. “Sé que si me pegan por algo o si a alguien no le gusta lo que estoy haciendo, o si me encuentran demasiado franca o autoritaria, probablemente estoy haciendo algo bien, o radical. En el caso de Bond, estoy haciendo ambas cosas ". Hace una pausa y creo que ha terminado con el tema, pero continúa diciendo: "Cuanto menos prestemos atención [a los trolls], más podremos hacer las cosas". Ella ríe. “Y no tienes que volver a preguntarme. Sabes, puedes hacer otra pregunta increíble que te haga sentir bien y me haga sentir bien".

Entonces, en cosas agradables, o al menos agridulces. La llegada de Lynch a la franquicia Bond coincidió con la canción del cisne de Craig. Cualquiera que haya visto la película puede confirmar que es una salida conmovedora, por decir lo menos. Ese día, en el set, las emociones se intensificaron. Lynch trajo a su madre para presenciar el momento del fin de la era. "Conseguimos al elenco y al equipo un pan con pollo jerk en el lugar y empanadas", recuerda. Su madre hizo acedera: una bebida jamaicana hecha de flor de hibisco. “Queríamos llevar esa vibra jamaicana que teníamos al comienzo del rodaje [partes de No Time to Die tienen lugar en Jamaica, donde Ian Fleming también escribió las novelas de Bond] hasta el último día”, explica.

El sol se había puesto cuando Craig pronunció su discurso de despedida, un humilde asunto de 20 segundos que Lynch se considera afortunada de haber sido testigo. Más afortunada de haberlo presenciado con su madre. "Como actor, quieres mantenerlo en ti, pero en realidad se trata de quién vienes", dice.

Quién y de dónde viene Lynch nunca está lejos de su mente. En el estreno de No Time to Die la semana pasada, el actor lució un glorioso vestido amarillo canario de Vivienne Westwood. Bordado en la espalda había un pájaro médico, el ave nacional de Jamaica. “Es todo lo que soy”, responde Lynch cuando le pregunto sobre la conexión con su herencia. Aunque nació en Shepherd's Bush, una hija jamaicana de segunda generación de una familia Windrush, solo fuera de los muros de su casa en el oeste de Londres donde Lynch se sintió realmente británica. “No se trata tanto de estar conectado con mi cultura jamaicana”, dice. “Se trata más de enseñarle a la gente que mi cultura es lo primero. Supongo que tengo que recordarme a mí mismo que el mundo no necesariamente sabe [de dónde soy]".

Lynch fue una de los tres hermanos que crecieron en un hogar con un "entusiasmo creativo". Su abuelo era dueño de una tienda de discos y su hermano espiritual es coreógrafo. Aunque no hay actores en la familia, puede contar con varios DJ. “Nunca tuve que tener una conversación incómoda para convencer a mis padres de que quiero cantar o actuar, lo cual es un honor y un privilegio de verdad”, dice. Lynch era cantante antes de dedicar su atención a la actuación a tiempo completo. Dicho esto, utilizará su voz como Miss Honey en la adaptación cinematográfica del próximo año de Matilda the Musical.

La gran oportunidad de Lynch parecía haber llegado con el drama de atletismo de 2012 Fast Girls, pero eso vino y se fue. Luego estaba su papel de robo de escena junto a Lenny Henry en una producción de 2015 de Educando a Rita, pero eso también pareció disiparse como un globo desinflado. Al igual que su papel principal en el drama de época producido por Shonda Rhimes Still Star-Crossed. Tales decepciones afectan a una persona, incluso a un agente secreto. “Vengo de buenas existencias, pero hay algo que sucede cuando sigues siendo rechazado”, dice Lynch. Había sido desgarrador para ella ver que todo volvía al punto de partida. Pero ahora Lynch ve esos momentos como lo que realmente fueron, lo que su madre llamaría "reveses para un montaje". Ella entrega el adagio con un estilo teatral simulado.

Qué configuración resultó ser. En dos años, Lynch ingresó en dos de las franquicias más grandes del mundo. Y aunque nos hemos despedido de Monica Rambeau de Marvel, sería una tontería, y frustrante, ver el lugar de Nomi en Bond relegado a ser algo único. Igualmente, sin embargo, es difícil ver a los productores entregando las riendas a una mujer. Pero quizás haya un camino diferente para Lynch.

Desde que Amazon adquirió MGM a principios de este año, una serie derivada de Bond parece cada vez más probable y, dado el momento de No Time to Die (y su final), todas las señales apuntan a Nomi como una potencial protagonista. Hasta ahora, Broccoli ha descartado un cambio a la televisión para la franquicia, pero... nunca digas nunca (otra vez). Le expuse todo esto a Lynch, agregando que me gustaría poder ver su rostro por cualquier tic subdérmico o sonrisa de complicidad. “Es recta. Mi cara es muy seria. No está haciendo nada en absoluto”, me asegura con una risa gutural que deja claro que su rostro es todo lo contrario. “Amo a Nomi y sería increíble sumergirme más en su mundo”, se aventura cuando busco detalles. “¡Pero no lo sé! ¡No sé! Sin embargo, estoy agradecida de que los fanáticos se hayan enamorado de ella".

Es hora de la pregunta obvia, cuya respuesta hace que la gente se enoje, tenga esperanzas o se vuelva cada vez más apática sobre todo el debate perenne. ¿Debería pasar el manto de Bond a una mujer? La pregunta más importante, responde Lynch, es "¿cuándo le damos a una mujer el liderazgo de su propia franquicia?". La actriz está agradecida de que estén ocurriendo conversaciones como esta, que Jodie Whittaker protagonice Doctor Who, por ejemplo. "Pero si constantemente decimos: 'Mujer, ahora estás asumiendo el papel de un hombre' en lugar de establecer nuestra propia posición legítima en este espacio, entonces no lo estamos haciendo bien por nuestro sexo".

Lynch continúa: "Y les estamos enseñando a nuestras niñas que solo podemos ser un reemplazo, que no somos lo suficientemente buenas para tener nuestro propio espacio, lo cual es extraño para mí y también una mente real..." Se detiene en seco y se ríe. Está claro que es una madre bien ensayada en el arte de eliminar una blasfemia. “Es un lío mental que no quiero enseñarle a mi hija, ni tampoco lo haré. No sé por qué somos tan complacientes en estas conversaciones. Creo que es perezoso para nosotros pensar que una mujer puede simplemente asumir un papel y sentir que eso es lo suficientemente bueno".

Lynch desconfía del supuesto progreso de su industria y también de la sociedad en su conjunto. “Soy muy, muy reacia a usar la palabra cambio porque en realidad no veo ninguna”, dice. “Veo muchos cambios. Veo muchas respuestas de ojo por ojo a las cosas, respuestas al aumento en el movimiento Black Lives Matter, conversaciones que suceden alrededor del titular pero, luego, ¡splat! No pasa nada. Así es como sé que el cambio real no está ocurriendo en todas partes".

Con respecto a sus papeles en Bond, Marvel e incluso el deslumbrante oído por ojo de Turner Green, ella es igualmente cautelosa para celebrar. "Hay algunos titulares realmente agradables que pueden venir con lo que estoy haciendo en mi carrera, lo cual es bueno ... momentáneamente". Pero, y este es un gran pero, como me recuerda Lynch: todavía queda mucho, mucho más trabajo por hacer.

ear for eye se estrenará en el BFI London Film Festival, BBC Two y BBC iPlayer el 16 de octubre