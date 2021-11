Un clip viral del tráiler de House of Gucci muestra a Lady Gaga como Patrizia Reggiani, bebiendo un expreso en una pista de esquí. “No me considero una persona particularmente ética”, dice. “Pero soy justa”. Golpea la taza con la cuchara, una, dos, tres veces, de una manera verdaderamente amenazadora.

La artista, nacida Stefani Joanne Angelina Germanotta, estaba destinada al drama en todos los sentidos de la palabra. Criada en Manhattan, Nueva York, ha hecho un esfuerzo adicional desde que estaba en el jardín de infantes, donde, para una obra de teatro escolar, hizo sus propios cuernos de macho cabrío con papel de aluminio y un gancho. Sus ídolos fueron Madonna (por supuesto), Grace Jones, Andy Warhol y David Bowie. “Me esfuerzo por ser una Warhol femenina”, confesó a The Guardian en 2009. “Quiero hacer películas y música, hacer fotografía y pintura, tal vez algún día. Hacer grandes instalaciones de arte en museos”.

La artista estudió en Collaborative Arts Project 21 en Nueva York, a través de la prestigiosa Tisch School of the Arts, hasta que la abandono para seguir su carrera musical. Después de trabajar como compositora para Sony/ATV Music Publishing, firmó un contrato en 2007 con Interscope y el sello de Akon, KonLive Distribution. Más tarde, surgió información de que algunos de sus compañeros de clase de Tisch habían creado una página de Facebook, llamada “Stefani Germanotta, nunca serás famosa”.

Llamó a su álbum debut The Fame . Fue una sensación de baile electro-pop chisporroteante, deleitándose con temas de celebridad, lujuria, obsesión, hedonismo y money, honey. Sus letras eran agudas, divertidas y concisas: “Let’s have some fun, this beat is sick / I wanna take a ride on your disco stick”, canta en ‘LoveGame’. Luego, en “Boys Boys Boys”: “I like you a lot, lot / Think you’re really hot, hot”.

No todo el mundo la adoraba. “Tonterías baratas y sin sentido”, calificó un crítico. “Falta de originalidad”, describió otro. Una crítica la subestimó dolorosamente, haciendo un sarcástico énfasis en que estaba “aparentemente confiada de tener un lugar en los libros de historia como la primera cantante femenina bonita del mundo interpretando pop con influencias de R&B y sintetizadores”.

“Ella está hecha de espectacularidad”, fue la reseña de The Independent sobre su reedición The Fame Monster. “Si esta es su idea de un lanzamiento provisional, estamos viendo aquí de hecho a un talento importante”. The Fame Monster agregó ocho pistas “yin” al “yang” de The Fame , incluidas ‘Bad Romance’, ‘Alejandro’ y ‘Telephone’, una colaboración con Beyoncé. Ambos trabajos recibieron nominaciones al Grammy por Álbum del Año. Hoy, se erige como una de las artistas más exitosas de todos los tiempos. Ha vendido más de 27 millones de álbumes y ha ganado varios premios Grammy.

Gaga posa para un retrato en Interscope, en 2009 (AP)

No contenta con depender de los creadores de tendencias de la industria para promocionarla de la manera correcta, Gaga buscó a sus propias audiencias, los futuros fanáticos que sabía que conectarían con ella. Una de sus primeras apariciones en televisión tuvo lugar en el reality show The Hills, en 2008. Es bastante sorprendente verlo ahora: las miembros del elenco Lauren Conrad y Whitney Port se preparan para un evento para el sello discográfico Interscope, donde se les habla de “una chica llamada Lady Gaga que al parecer es su nuevo gran fichaje”.

La noticia apenas provoca un encogimiento de hombros de las dos chicas, atrapadas como están en su propio drama. Pero allí está, Gaga, resplandeciente con su peluca rubia de peróxido con un rayo plateado en la cara. Un año más tarde, promocionó su sencillo ‘Bad Romance’ en la serie dramática estadounidense Gossip Girl, sobre un grupo de élite de estudiantes adinerados, uno de los cuales (el personaje de Blair Waldorf) hace que su padrastro organice un concierto privado.

Siendo ya un ícono LGBT+ en ese momento, Gaga, quien es bisexual, consolidó tal estatus con su segundo álbum, Born This Way, de 2011. Sus temas se alejaron de la riqueza y se dirigieron hacia mensajes de autoaceptación, de manera más memorable en la canción principal (”Don't be a drag, just be a queen”). Sin embargo, mientras cantaba sobre la inclusión, el sonido de Gaga era tan excesivo como siempre.

Rindió homenaje a su herencia italoamericana con ‘Americano’, agregando pequeños toques de guitarra latina, un ritmo europop palpitante y un pequeño guiño a ‘Tu Vuò Fà L'Americano’ de Renato Carosone. Una revisión retrospectiva en Pitchfork señaló: “Con la excepción de Reputation de Taylor Swift, el pop convencional no ha vuelto a sonar tan grande desde entonces”.

Artpop, lanzado en 2013, fue su álbum más descaradamente warholiano hasta la fecha, pero se vio empañado por una desacertada colaboración con el cantante de R&B ahora encarcelado, R. Kelly. Gaga, una sobreviviente de agresión sexual, se disculpó en 2019 tanto por su “mal juicio” como por “no alzar la voz antes”. Más tarde publicó una nueva versión con la también cantante pop Christina Aguilera. Su siguiente proyecto, Cheek to Cheek, implicó una mucho mejor colaboración con el legendario cantante Tony Bennett. Allí, Gaga demostró que todavía tenía sorpresas bajo su manga de alta costura, pues a los críticos les pareció una cantante de jazz creíble.

Gaga en su famoso vestido de carne, en los MTV Awards de 2010 (AP)

En 2016, Gaga lanzó lo que podría decirse que fue su primer error artístico: su quinto álbum, Joanne . Las críticas sobre el nuevo sonido desnudo de la cantante fueron tibias; fue elogiada por experimentar pero, en última instancia, el disco palideció en comparación con sus extrovertidas excentricidades pop. A pesar de esto, Joanne fue un éxito comercial, debutando en el número uno y convirtiendo a Gaga en la primera mujer en tener cuatro álbumes número uno en los Estados Unidos en la década de 2010.

Regresó a sus formas en 2020 con Chromatica, que incluyó himnos dance-pop como ‘Stupid Love’ y ‘Rain on Me’, con Ariana Grande. “Rechazando los escasos, pasivo-agresivos golpes que han proliferado en el mainstream del pop mientras Gaga estuvo alejada de él, el álbum tiene ritmos que retumban en tu cabeza”, escribió Alexandra Pollard de The Independent en su reseña. “A lo largo de 16 pistas, apenas toma un respiro”.

Al tiempo que su música comenzaba a reventar las listas de éxitos, Gaga explotaba la alfombra roja. Su famoso vestido de carne, diseñado por Franc Fernandez y estilizado por Nicola Formichetti, dominó la conversación en los premios MTV de 2010. Sus seguidores y las casas de moda ansían ver qué se pone en la Met Gala anual. Ella es tan fanática de ayudar a llevar nuevos diseñadores hacia los reflectores (simplemente vistiendo su ropa en público), como lo es de los de las grandes ligas: Alexandra McQueen, Versace, Dior, Gucci.

“Gaga ha traído muchos nombres de diseñadores a una audiencia más amplia de lo que hubiera sido posible antes”, comentó Alexander Fury, director de artículos de moda de la revista AnOther a The Guardian este mes. “Es un poco como el efecto Madonna-Gaultier, solo que Gaga, fabulosamente, no tiene lealtad y usa todo tipo de diseñadores diferentes”.

Gaga fue nominada a Mejor Canción Original en los 88 premios Oscar, en 2016, por ‘Til it Happens to You’, coescrita con Diane Warren para el documental de 2015 The Hunting Ground. Más tarde ganó en la edición 91 de los premios en la misma categoría por ‘Shallow’, de A Star is Born, una película que también le valió a Gaga una nominación a Mejor Actriz. En su reseña para The Independent , Geoffrey Macnab dijo que Gaga ofrecía una actuación “conmovedora y sincera” y que ella y Bradley Cooper “aportan una intimidad y ternura impresionantes a sus escenas juntos”.

En la premier de A Star is Born, en el Festival de Cine de Venecia de 2018 (AFP/Getty)

Gaga es la arquitecta de su propia fama. Tiene un misterioso sentido para las cosas que vuelven locos a sus fans y al resto del mundo. Hace comentarios escandalosos durante las giras de prensa: ¿quién puede olvidar la declaración de “100 personas en una habitación” sobre su coprotagonista de A Star is Born, Cooper? Y estos comentarios siempre los hace completamente impasible, tan segura está ella de su propia grandeza. Los informes de su compromiso con la actuación de método han sido alimentados por la propia Gaga, incluido el hecho de que se imaginaba a sí misma como una pantera para su papel de House of Gucci.

Ella afirma haber permanecido en el personaje durante 18 meses, habitando los gestos que había asumido como Patrizia Reggiani. “Estaba en mi habitación de hotel, viviendo y hablando como Reggiani, o estaba en el set, viviendo y hablando como ella”, le confesó a Vogue . “Recuerdo que un día salí a Italia con un sombrero para dar un paseo. No había salido a caminar en unos dos meses y entré en pánico. Pensé que estaba en el set de una película”.

En un viaje reciente, recordó haber pasado por el lugar de la muerte de Maurizio Gucci en Italia y haber sentido un “pinchazo" en el estómago. Se preguntó a sí misma: “¿Qué hice?”, porque estaba muy metida en su personaje.

Claramente, esto no ha ayudado a Gaga en todos los aspectos de su actuación. Es ampliamente aceptado que su acento en House of Gucci, que se supone que es italiano, suena más bien ruso. Incluso su instructor de dialectos lo piensa. Pero eso no ha detenido la intensa especulación de que, cuando lleguen las nominaciones al Oscar 2022, el nombre de Gaga volverá a estar en la lista de Mejor Actriz.