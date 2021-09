Khloe Kardashian ha sido acusada de avergonzar a la grasa después de que resurgieran los comentarios que hizo sobre las personas que luchan con su peso en una entrevista de 2019.

En octubre de 2019, la estrella de Keeping Up With The Kardashians apareció en el podcast On Purpose with Jay Shetty , donde habló sobre salud mental, fitness y bienestar.

Sin embargo, en un momento durante la entrevista, el expresentador de Revenge Body hizo comentarios que criticaban a las personas que "no cambiarían su dieta", que muchos han interpretado como fatphobic.

“No soporto a las personas que comen un cubo de helado Haagen-Dazs y dicen: Estoy tan gorda”, dijo Kardashian. “Y como no harán ejercicio, no cambiarán su dieta, no beberán más agua, no harán lo que sea, pero se quejan, se quejan, se quejan. Yo digo, bueno, siempre vas a estar en este estado de victimización porque literalmente no estás haciendo nada ... no estás siendo consciente de ti mismo”.

“Ni siquiera estás mirando tu propio reflejo diciendo: Ok, ¿qué puedo hacer para cambiar las cosas sobre mí? Es culpa de todos los demás".

El clip de la entrevista que se compartió por primera vez en TikTok, se volvió viral en Twitter después de que se publicara en respuesta a un hilo en el que se criticaba al fundador de Good American por “avergonzar a la grasa sin provocación”.

El tweet que estaba subtitulado: “No podía imaginarme odiándome públicamente durante años ... solo para hacer una entrevista como esta. La desconexión con la realidad es profunda… af ”, desde entonces se ha visto más de 2,5 millones de veces y ha provocado una gran cantidad de críticas por parte de los espectadores.

“Claramente ella no comprende la relación con la comida que muchos de nosotros tenemos y la lucha con ella. Muchas de esas personas que comen helado en el sofá son las mismas que hacen dieta yo-yo tratando de obtener un resultado que se les vendió, de manera fraudulenta, puedo agregar ”, tuiteó una persona.

Otro dijo: "No sé si sentirme enojado con Khloe Kardashian o sentirme muy mal por ella y su gordofobia internalizada".

"Guau. Esto es tan terrible y tan dañino para los jóvenes que la admiran”, escribió otra persona.

Otros acusaron a Kardashian de hipocresía, después de que recientemente luchó para que una foto sin filtrar de ella misma fuera eliminada de Internet y haya sido abierta sobre su uso de filtros y edición.

"La misma mujer que estaba enojada con su abuela publicó una foto sin filtrar de ella y trató de borrarla de Internet", escribió una persona.

En abril, Kardashian abordó la opción de borrar la foto de Internet en su Instagram, donde habló con franqueza sobre las luchas con la imagen corporal.

“La foto que se publicó esta semana es hermosa. Pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que es después de trabajar tan duro para llegar a este punto y luego lo comparte con el mundo, debe tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién sea usted”, escribió en ese momento.

Si bien Kardashian no se ha dirigido directamente a la entrevista resurgida, tuiteó buenos deseos a sus seguidores en Twitter el sábado y escribió: “Oro para que todos estén rodeados de salud, felicidad, amor y bendiciones. Oro para que todos vivan una vida de la que estén orgullosos".

En otro tweet publicado el mismo día, la estrella de los realitys pareció llamar a algunos de sus seguidores, quienes dijo que crean "una narrativa que se ajuste a lo que eliges creer".

"¡DECIR AH! Algunos de ustedes realmente simplemente inventan cualquier cosa y juran que es la verdad como si supieran lo que está pasando. La verdad nunca es lo suficientemente buena ... ni lo suficientemente jugosa. Entonces creas una narrativa que se ajusta a lo que eliges creer”, escribió.