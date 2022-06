Amber Heard dijo que no culpa al jurado por ponerse en su contra en su batalla por difamación contra Johnny Depp cuando se sentó con Savannah Guthrie de NBC para su primera entrevista televisada tras el veredicto.

En un clip de la entrevista publicado el lunes, Guthrie le comentó a Heard: “No hay una forma educada de decirlo, el jurado miró la evidencia que presentó, escuchó tu evidencia y no te creyó. Pensaron que mentías”.

Heard respondió: “¿Cómo podrían emitir un juicio, cómo no podrían llegar a esa conclusión? Ocuparon esos asientos y escucharon durante tres semanas testimonios implacables de empleados asalariados, y hacia el final del juicio, personas desconocidas”.

“Así que no culpas al jurado”, preguntó Guthrie.

“No los culpo. En realidad entiendo. Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”, replicó Heard.

“Su trabajo es no dejarse deslumbrar por eso, su trabajo es mirar los hechos y la evidencia y no creyeron tu testimonio ni tu evidencia”, expresó Guthrie.

“De nuevo, ¿cómo podrían ellos, después de escuchar tres semanas y media de testimonios cómo yo era una persona poco creíble, no creer una palabra que saliera de mi boca?”, respondió Heard.

En otra parte de la entrevista, Heard comentó: “No me importa lo que piensen de mí o los juicios que quieran hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada”.

“No creo que la persona promedio deba saber esas cosas”, agregó. “Así que no lo tomo como algo personal. Pero incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio y agresión, incluso si piensan que miento, no podrían mirarme a los ojos y decirme que creen que en las redes sociales hubo una representación justa. No pueden decirme que piensan que esto ha sido justo”.

La entrevista se transmitirá en Today de la NBC el martes y miércoles, así como en Dateline NBC a las 8:00 pm del viernes.

Un jurado emitió el veredicto el 1 de junio, le otorgó a Depp US$10 millones en daños compensatorios y US$5 millones en daños punitivos luego del artículo de opinión de Heard en 2018 en The Washington Post, en el que afirmó ser una sobreviviente de abuso doméstico.

El juicio comenzó el 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Él argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change [Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar]”.

Heard escribió que “como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía a mí misma como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”.

A Depp se le otorgó un total de US$10,35 millones en daños porque la ley del estado de Virginia limita los daños punitivos a US$350.000. A Heard se le otorgó US$2 millones en daños compensatorios debido a los comentarios hechos por el anterior abogado de Depp.