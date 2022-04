Johnny Depp elogió a Amber Heard por tener “la fuerza de mil hombres” en un mensaje de texto a su madre, reveló el equipo legal de Heard en el tribunal.

Cuando se reanudaron los procedimientos el lunes, el abogado de Heard, Ben Rottenborn, declaró que Depp se desintoxicaba por su adicción a los analgésicos cuando habló con la madre de Heard.

El 19 de agosto de 2014, Depp escribió: “Mi queridísima Paige, cuán increíblemente amable y puro fue tu mensaje. Estoy más que agradecido de tenerte en mi vida. No hay hombre más afortunado en esta tierra por tener la fuerza que me da Amber y el apoyo total de cada uno de ustedes de forma individual que he recibido ayuda inconmensurable”.

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el lunes 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Depp argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change [Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar]”.

“No necesito explicarte los horrores”, agregó Depp en su mensaje a la madre de Heard. “Lo sabes tan bien como yo. Lo que necesitas saber es que tu hija ha superado con creces la horrible tarea de cuidar a este pobre y viejo drogadicto”.

“Nunca pasó un segundo sin que ella no me cuidara o no estuviera pendiente para asegurarse de que estaba bien”, escribió. “Las palabras se quedan cortas al intentar explicar su heroísmo en un mensaje. Basta decir que nunca he conocido o amado más a una mujer o algo”.

“Ella tiene la fuerza de mil hombres y eso no se debe a nadie ni a nada más que a ti, cariño”, agregó Depp. “Gracias. te quiero. Tu yerno rebelde”.

Paige Parsons falleció en 2020.

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió en un fragmento: “como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard presentó una contrademanda por US$100 millones contra Depp por molestia e inmunidad a sus acusaciones.