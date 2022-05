ADVERTENCIA: este artículo contiene acusaciones de violencia física y sexual que algunos lectores pueden encontrar angustiosas.

A lo largo de seis semanas de explosivos testimonios en el juicio por difamación que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard, una pelea especialmente cruenta ha acaparado la atención del caso.

Lo que se conoce como el “incidente del dedo amputado” se produjo en marzo de 2015, cuando la pareja se encontraba en Australia mientras Depp rodaba la quinta entrega de la franquicia Pirates of the Caribbean.

Depp y Heard contaron cada uno los hechos que llevaron a Depp a perder la punta del dedo, alegando él que se lo cortó cuando Heard le lanzó una botella de vodka. Heard dijo que no estaba despierta cuando se produjo la lesión y afirmó que Depp la agredió con una botella de vodka esa misma noche.

Los abogados de ambos actores presentaron a sus propios expertos médicos para que declararan sobre la lesión y lo que pudo haberla causado, mientras que los testigos de Depp describieron los esfuerzos para localizar la punta del dedo.

También se mostraron al jurado innumerables y cruentas fotos de la herida de Depp, así como mensajes que escribió con sangre y pintura en las paredes aquella noche.

Es probable que el hecho de que los jurados decidan creer la versión de la pelea de Depp o de Heard tenga enormes implicaciones en el resultado del caso en el que ambas estrellas afirman haber sido víctimas del otro.

A continuación, un desglose de las pruebas en juego:

El testimonio de Depp

Depp declaró sobre el supuesto incidente durante su propio turno como testigo el mes pasado.

Depp afirmó que Heard se puso “furiosa” durante una discusión sobre un acuerdo postnupcial. “Ella no podía dejar de pensar que yo estaba en este acuerdo postnupcial y que estaba tratando de engañarla para que no recibiera nada en caso de que ocurriera algo”, señaló Depp.

Johnny Depp describe cómo le amputaron el dedo durante su juicio contra Amber Heard

Relató que le dijo a Heard que esas no eran sus intenciones, pero que la conversación se convirtió en “locura”, “caos” y “violencia”.

“Estaba furiosa y poseída”, comentó, y añadió que Heard le estaba “acribillando” con “palabras brutales”. “Perdonen mi lenguaje, pero recuerdo que no era agradable que le llamaran lamecu**s a los abogados o maric*n que no luchara por ella o la defendiera”.

Al preguntarle cómo se lesionó el dedo, Depp respondió que las cosas “se estaban volviendo demasiado locas”. “Fui detrás de la barra, tomé una botella de vodka que estaba allí y un vasito”, relató. Depp explicó que “se sirvió dos o tres tragos de vodka”, que fueron “la primera vez que probaba el alcohol en mucho tiempo”.

Alegó que Heard, tras encontrarlo en el bar, empezó a gritarle por su forma de beber. “Se acercó a mí y tomó la botella de vodka y luego se apartó y me la arrojó”, comentó. “Y pasó por delante de mi cabeza y se estrelló detrás de mí”.

Depp dijo que tomó otra botella, se sirvió un trago y se lo bebió. Alegó que Heard le estaba insultando y que agarró esa botella y se la lanzó. Alegó que la botella “entró en contacto” con él y “se hizo añicos por todas partes”.

“No sentí el dolor al principio en absoluto”, dijo. “No sentí ningún tipo de dolor. Sentí calor y sentí como si algo goteara por mi mano. Y entonces miré hacia abajo y me di cuenta de que la punta de mi dedo había sido amputada, y estaba viendo directamente mis huesos sobresaliendo”.

Depp indicó que “la sangre salía a borbotones”.

“Creo que entré en una especie de... no sé cómo se siente un ataque de nervios, pero probablemente es lo más cerca que he estado”, expresó.

“Nada tenía sentido. Sabía en mi mente y en mi corazón que esto no es vida, que esto no es vida. Nadie debería pasar por esto. Y como he dicho, esta sensación de estar en medio de una especie de crisis nerviosa, empecé a escribir con mi propia sangre en las paredes pequeños recordatorios de nuestro pasado que esencialmente representaban mentiras que ella me había dicho, y mentiras en las que yo la había atrapado”.

Depp mencionó que llamó a su médico y le dijo: “Sería bueno que vinieras, acabo de cortarme el dedo”.

Depp dijo que una vez en la sala de urgencias, le comentó a un médico que se había roto el dedo con una puerta porque no quería “meter a [Heard] en problemas”. “No quería poner su nombre en esta situación”, relató.

Depp declaró que después del supuesto incidente, “a todos los efectos, [él] había terminado”.

El interrogatorio del equipo de Heard se centró en los mensajes que Depp escribió en las paredes con una mezcla de pintura y sangre.

Su abogado, Ben Rottenborn, citó a Depp en su juicio en el Reino Unido contra The Sun, durante el cual dijo que “recuerdo haber pintado en una pantalla de lámpara, en una pared, en un espejo. Recuerdo haber metido el dedo en disolvente y haber usado pintura cuando se me había acabado la sangre para pintar, y podría haber estropeado el cuadro, supongo, pero no recuerdo un cuadro en concreto”.

Heard llegó a Australia después de rodar London Fields con Billy Bob Thornton. Rottenborn indicó que Depp escribió “protagonizado por Billy Bob” y “Easy Amber” en uno de los mensajes.

También hubo un tira y afloja sobre si Depp había estropeado un cuadro dibujando un pene.

El testimonio de Heard

A Heard le preguntaron sobre el incidente, que al parecer tuvo lugar en marzo de 2015 (aproximadamente un mes después de que ella y Depp se casaran), en su segundo día de testimonio (5 de mayo).

Heard respondió que Depp estaba “muy molesto” por el hecho de que ella trabajara con Eddie Redmayne en The Danish Girl y con otros actores. Contó una interacción “beligerante” con Depp que le hizo darse cuenta de que “la culpa caía [sobre ella] de nuevo”.

Amber Heard llora en el estrado en su juicio contra Johnny Depp (POOL/AFP via Getty Images)

Comenzó un altercado físico, durante el cual Heard señaló que Depp “me golpeó contra la pared con fuerza” y la insultó.

En un momento dado, Heard dijo que Depp la lanzó contra una mesa de ping-pong, se puso encima de ella y la golpeó en la cara repetidamente.

Heard estaba visiblemente angustiada mientras continuaba su testimonio. Relató que Depp la golpeó de manera que “la hizo caer al suelo”, y que cuando se levantó, Depp le lanzó una botella. Mencionó que en un momento dado él tenía una botella rota junto a su cara y su cuello, y le dijo que le “cortaría la cara”.

Heard explicó que sus recuerdos de la noche le llegaban como “flashazos”. Al final, indicó, Depp estaba lanzando botellas en su dirección y pudo “sentir cómo se rompían los cristales detrás de ella” y cómo una botella le pasaba por la cabeza, lo que la dejó “aterrorizada”.

Señaló que Depp le arrancó el camisón del pecho y que finalmente se lo arrancó por completo, para dejarla desnuda.

Alegó que Depp empezó a golpear la pared junto a su cabeza y a sujetarla por el cuello. En algún momento, dijo que Depp terminó “encima de ella”, diciéndole que había “arruinado su vida”.

“No podía respirar, no podía comunicarme con él, no podía levantarme”, expresó. “No sé cómo acabó aquello. No sé cómo... no sé qué pasó después”. Heard continuó sollozando: “Lo siguiente que recuerdo es que estaba doblada hacia atrás en la barra, es decir, con el pecho levantado. Estaba mirando la luz azul. Mi espalda estaba sobre la barra y pensé que me estaba golpeando. Sentí esta presión en mi hueso púbico. Pensé que me estaba golpeando. Podía sentir su brazo moviéndose y parecía que me estaba golpeando. Pero solo sentía esa presión”.

Heard comentó que recordaba estar quieta, sin querer moverse, mirando alrededor de la habitación y viendo botellas y cristales rotos. “Recuerdo que no quería moverme porque no sabía si estaba rota, no sabía si la botella que tenía dentro de mí estaba rota”, dijo. “No podía sentirla. No sentía dolor. No sentía dolor. No sentía nada. ... Miré a mi alrededor y vi tantos cristales rotos... Solo recuerdo haber pensado: ‘Por favor, Dios, por favor. Espero que no esté rota’”.

Heard aifrmó que tomó pastillas para dormir y se despertó y vio que a Depp “le faltaba un dedo”. “Él se lo levantó”, dijo. “Y yo le pregunté: ‘¿Qué hiciste? ¿Cuándo?’ Y me di cuenta en mi cabeza de que habían pasado muchas horas desde que esto probablemente ocurrió”.

Heard sugirió que el corte podría haberse producido cuando dijo que Depp había destrozado un teléfono anteriormente.

Los médicos no se ponen de acuerdo sobre la causa de la lesión

El equipo de Heard trajo a un cirujano ortopédico para que opinara sobre la herida de Depp en su testimonio del 23 de mayo.

El Dr. Richard Moore, especialista en cirugía de la mano de Carolina del Norte, refutó la afirmación de Depp de que su dedo fue amputado por una botella de vodka rota, calificándola de “no coherente con lo que vemos en el patrón de lesión descrito o en las fotografías clínicas”. Para él, la lesión era más consistente con que el dedo fuera apretado entre dos superficies duras, explicó.

El Dr. Moore comentó que no podía ver ninguna evidencia de daño en la uña que él esperaría de una lesión cuando el dedo fue golpeado por una botella desde arriba. También señaló que los médicos que trataron a Depp inmediatamente después del incidente no mencionaron haber encontrado ningún cristal en la herida.

En el interrogatorio, los abogados de Depp se refirieron al testimonio del actor de que su dedo estaba envuelto en la barra y que la botella le golpeó en ángulo, no directamente desde arriba.

También se refirieron a un testimonio escrito en el que el Dr. Moore decía: “No puedo descartar nada por completo. No puedo descartar que sucediera con la puerta, que se lo cortara con un cuchillo o que se lo golpeara con la puerta del auto... No podemos decir definitivamente qué causó esta lesión”.

En la remisión, el abogado de Heard leyó el resto de la cita: “La pregunta que puedo responder es que el mecanismo que fue descrito por Depp y demostrado por el mismo es inconsistente con el patrón de la lesión que se encuentra en las imágenes de la descripción”.

Johnny Depp en el hospital después de que le amputaran el dedo (REUTERS)

El Dr. Richard Gilbert, cirujano ortopédico especializado en la mano, ofreció sus propias opiniones profesionales cuando declaró como testigo de Depp el 26 de mayo.

El médico confirmó que conoce la versión de Depp sobre cómo se produjo la lesión -por una botella de vodka lanzada por Heard- y su versión de que pudo cortarse el dedo al golpear un teléfono contra la pared.

Cuando se le preguntó si la versión de los hechos de Depp era creíble basándose en los registros médicos, el Dr. Gilbert respondió: “Creo que sí”.

En cuanto a la explicación de Heard, el Dr. Gilbert la calificó de “altamente improbable”.

Dijo que su opinión profesional es que la herida fue causada por una “laceración aguda”, basándose en las imágenes inmediatamente posteriores a la lesión. Añadió que una botella de vodka podría haber sido el origen de esa laceración.

El Dr. Gilbert también refutó las conclusiones del experto de Heard, el Dr. Moore, diciendo que era “imposible” saber la dirección en la que se produjo la lesión.

Sin embargo, estuvo de acuerdo con la conclusión del Dr. Moore de que es imposible decir “definitivamente” cuál fue la causa de la lesión.

Los testigos describen las consecuencias de la pelea

El equipo de Depp llamó a múltiples testigos que estaban en Australia con la pareja en el momento en que el dedo de Depp fue amputado, incluyendo al Dr. David Kipper, un médico de guardia que fue el primero en tratar la herida.

El Dr. Kipper señaló que llegó a la casa y encontró a Depp sangrando abundantemente, pero que no estaba seguro de cómo se había herido. El tribunal escuchó que Depp dijo al personal de urgencias que se había cortado con un cuchillo.

En el interrogatorio, los abogados de Heard dieron mucha importancia a los mensajes de texto entre el Dr. Kipper y Depp después de la pelea.

En un mensaje, Depp escribió: “Me corté la parte superior del dedo medio... ¿Qué debo hacer? Excepto, por supuesto, ir a un hospital.... Estoy tan avergonzado por haberme metido en cualquier cosa con ella... ¡¡¡A LA MIE*** CON EL MUNDO!!! JD”.

Otro texto de una semana después de la lesión decía: “Gracias por todo. Me corté el dedo medio izquierdo como recordatorio de que ¡¡¡no debo volver a cortarme el dedo!!! Te quiero, hermano. Johnny”.

Johnny Depp escribió mensajes en una mezcla de “pintura y sangre” después de su dedo amputado, dijo un abogado de Amber Heard (Documentos judiciales)

Debbie Lloyd, una enfermera traída por el Dr. Kipper para ayudar con el tratamiento de Depp, también testificó sobre su conocimiento de cómo se produjo la lesión.

“Escuché diferentes historias de la gente”, indicó Lloyd. “He oído que Amber le lanzó una botella de vodka. Había oído que la golpeó con un teléfono”.

Ben King, el administrador de la casa de Depp, testificó que lo llamaron a la casa un domingo y encontró al Dr. Kipper “rebuscando en una papelera” en la cocina.

“Dijo que Depp había sufrido una lesión en el dedo y que estaba buscando la punta del dedo que, según él, se había amputado”, añadió King.

El gerente de la casa señaló que dejó al Dr. Kipper en la cocina y bajó “para buscar”.

King declaró que fue él quien encontró la yema del dedo en la “zona del bar” de la casa, y añadió que, al bajar las escaleras, se dio cuenta de que “habían arrancado un gran fragmento de la escalera de mármol”.

Comentó que encontró cristales rotos, una mesa de ping pong “derrumbada” y muchas latas alrededor de la “zona del bar”.

King relató que encontró la punta del dedo “justo debajo de la barra” y que otro “gran fragmento” había sido arrancado de la parte superior de mármol del bar.

Observó “papel de cocina” con “mucha sangre alrededor” en el suelo, entre el que encontró la punta del dedo. Añadió que observó “charcos de lo que olía a alcohol” alrededor de la punta del dedo, así como vasos y botellas rotas.

King explicó que las paredes que rodeaban la zona habían sido dañadas, al igual que las ventanas y un espejo detrás de la barra. Declaró que una botella de vodka que encontró estaba rota, y añadió que “nada estaba realmente intacto”.

Reporte adicional de The Associated Press