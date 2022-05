La demanda de Johnny Dep contra Amber Heard está en pelno juicio en Virginia.

Depp demandó a Heard en marzo de 2019, cuando alegó que una columna que Heard escribió en The Washington Post sobre la violencia familair era difamatoria y pidió US$50 millones por daños y perjuicios. Heard presentó una contrademanda por US$100 millones.

El procedimiento está programado para comenzar el 11 de abril de 2022 en Fairfax, Virginia. Se espera que entre los testigos de Heard estén James Franco y Elon Musk.

Aquí hay una cronología de la relación, la separación y las batallas judiciales de Johnny Depp y Amber Heard, desde cuando se dice que comenzaron a salir hasta el último juicio:

2012: Johnny Depp y Amber Heard comienzan a salir

Se cree que Johnny Depp y Amber Heard comenzaron a salir ese año, luego de que Depp se separara de su pareja de toda la vida, la actriz francesa Vanessa Paradis. Depp y Paradis tienen dos hijos: una hija llamada Lily-Rose y un hijo llamado Jack.

Se cree que Heard y Depp se conocieron en el set de la película de 2011 The Rum Diary, en la que ambos participaron.

Marzo de 2014: Johnny Depp y Amber Heard se comprometen

Johnny Depp confirma que él y Amber Heard están comprometidos, después de un par de meses de especulaciones. “El hecho de que esté usando un anillo de chica en mi dedo es probablemente un claro indicio”, dice mientras promociona la película Transcendence. “No muy sutil”.

Febrero de 2015: Johnny Depp y Amber Heard se casan

Amber Heard y Johnny Depp se casan. Según la revista People, tuvieron dos ceremonias: la primera en la casa de Depp en Los Ángeles y la segunda en la isla privada de Depp en las Bahamas.

Amber Heard y Johnny Depp en una gala el 9 de enero de 2016 en Culver City, California (Alison Buck/Getty Images)

Mayo de 2016: Amber Heard solicita el divorcio

Amber Heard solicita el divorcio de Johnny Depp, y argumenta que existen diferencias irreconciliables. Ese mismo mes, un juez otorga a Heard una orden de restricción contra Depp por acusaciones de violencia familiar de su parte.

En una declaración jurada, Heard alega que Depp le arrojó un teléfono celular durante una pelea, que la golpeó en el ojo y la mejilla, y que él le gritó, la golpeó, la agarró violentamente de la cara y la jaló del pelo. Según The Associated Press, ella entrega al tribunal una foto de su rostro magullado cuando solicita la orden de restricción.

Se ve a Heard con “un hematoma en la mejilla derecha debajo del ojo”, según AP, durante una comparecencia ante el tribunal.

“Durante la totalidad de nuestra relación, Johnny ha sido verbal y físicamente abusivo conmigo”, escribe Heard en la solicitud. “Soporté un abuso emocional, verbal y físico excesivo por parte de Johnny, que incluyó agresiones furiosas, hostiles, humillantes y amenazantes cada vez que cuestioné su autoridad o no estuve de acuerdo con él”.

También escribe: “Vivo con miedo de que Johnny regrese a (nuestra casa) sin previo aviso para aterrorizarme, física y emocionalmente”.

Depp ha negado las acusaciones de maltrato familiar. Sus abogados alegaron en un documento judicial en 2016 que Heard estaba “intentando asegurar una resolución financiera prematura alegando maltrato”.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo en mayo de 2016 que los agentes de policía que respondieron a una llamada de radio sobre un incidente doméstico el 21 de ese mes no encontraron “evidencia de ningún delito”. Desde entonces, el equipo legal de Heard citó a la policía de Los Ángeles en relación con esa misma llamada como parte del caso judicial por difamación en curso que opone a Heard y Depp.

La abogada de Amber Heard, Samantha Spector (izquierda) llega a una comparecencia ante el tribunal el 9 de agosto de 2016 en Los Ángeles (Kevork Djansezian/Getty Images)

Agosto de 2016: Johnny Depp y Amber Heard acuerdan su divorcio

Después de meses de procedimientos contenciosos, Depp y Heard llegan a un acuerdo sobre su divorcio.

“Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre unida por el amor”, dijo la pareja en un comunicado conjunto en ese momento. “Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional”.

Heard se compromete a donar los US$7 millones de dólares de Depp a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y al Hospital de Niños de Los Ángeles. (En agosto de 2021, un juez de Nueva York accedió parcialmente a una petición de Depp para determinar si se habían realizado estas donaciones).

Enero de 2017: El divorcio es oficial

Depp y Heard finalizan formalmente su divorcio.

“Todos estamos complacidos de dejar atrás este capítulo desagradable en la vida del señor Depp y su familia”, escribe la abogada de Depp, Laura Wasser, en un comunicado. “El hecho de que se le haya concedido la solicitud de inscripción de la sentencia de disolución ha hecho que hoy sea un viernes 13 especialmente afortunado”.

El abogado de Heard le dice al juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Carl H Moor, que su clienta “estaría muy feliz de seguir adelante con su vida”.

Junio de 2018: Johnny Depp demanda por el titular de The Sun

El 1 de junio de 2018, Depp demanda a News Group Newspapers, la empresa que publica The Sun, por presunta difamación debido a un artículo publicado en el periódico sensacionalista en abril de ese año, con el titular: “Gone Potty: How can JK Rowling be ‘genuinely happy’ casting wife beater Johnny Depp in the new Fantastic Beasts film?” (“Una locura: ¿Cómo es posible que JK Rowling esté “genuinamente feliz” por la participación de Johnny Depp, el golpeador de esposas, en la nueva película de Fantastic Beasts?”).

Depp posteriormente perdería el caso.

Diciembre de 2018: Amber Heard publica un artículo de opinión

El 18 de diciembre de 2018, Amber Heard publica un artículo de opinión en The Washington Post titulado: “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (”Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”).

Ahí, ella escribe: “Como muchas mujeres, había sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso familiar y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”.

Depp no se menciona por su nombre en el artículo de opinión. El artículo de opinión se convertiría más tarde en la base de la demanda por difamación de US$50 millones presentada por Depp que nombra a Heard como acusada.

Marzo de 2019: Johnny Depp demanda a Amber Heard

Depp presenta una demanda por US$50 millones contra Heard, y alega que ella lo difamó en su artículo de opinión del Washington Post.

“El artículo de opinión dependía de la premisa central de que la Sra. Heard era una víctima de abuso doméstico y que el Sr. Depp perpetró violencia doméstica contra ella”, alega en parte la denuncia, calificando la afirmación de abuso doméstico como “categórica y demostrablemente falsa”.

Amber Heard hace una declaración al salir del tribunal tras la última jornada del juicio por difamación de Johnny Depp contra News Group Newspapers en Londres el 28 de julio de 2020 (NIKLAS HALLE'N/AFP via Getty Images)

Julio de 2020: La demanda de Johnny Depp contraThe Sun llega a juicio

El juicio comienza el 7 de julio de 2020 en Londres. Johnny Depp y Amber Heard llegan al Tribunal Superior de Justicia, donde Heard fue programada para testificar en apoyo de The Sun.

Los abogados de Depp argumentan que él busca una “reivindicación”, no dinero, y el mismo Depp niega las acusaciones de maltrato familiar. Un portavoz de Heard le dice a Vanity Fair que Heard “nunca pidió que se llevaran a cabo estos procedimientos” y “ha tratado de seguir adelante con su vida”.

El juicio dura tres semanas, y surgen alegaciones explosivas como parte de las pruebas y los testimonios. El proceso concluye a finales de julio.

Johnny Depp sale del juzgado el 28 de julio de 2020 en Londres (Stuart C Wilson/Getty Images)

Agosto de 2020: contrademanda de Amber Heard

Heard presenta una contrademanda por US$100 millones contra Depp en respuesta a su demanda por difamación, acusándolo de presuntamente orquestar una “campaña difamatoria” contra ella y describiendo su propia demanda como una continuación del “maltrato y acoso”.

En la solicitud, Heard le pide al tribunal que le otorgue inmunidad frente a la denuncia de Depp y solicita daños compensatorios de “no más de US$100 millones”, especificando que esto es “el doble de la cantidad que Depp demandó contra Heard”.

Noviembre de 2020: Johnny Depp pierde su batalla por difamación contraThe Sun

El tribunal falla a favor de The Sun en la demanda por difamación. El juez Andrew Nicol dijo que los acusados demostraron que sus afirmaciones sobre Depp eran “sustancialmente ciertas”, informa The Associated Press en ese momento.

“He descubierto que la gran mayoría de los presuntos ataques contra Heard por parte de Depp han sido probados en el estándar civil”, escribe el juez en un fallo.

Un abogado de Depp dice que la sentencia es “tan defectuosa que sería ridículo que Depp no apelara esta decisión”.

Marzo de 2021: a Johnny Depp se le niega el permiso para apelar la derrota en elcaso deThe Sun

Dos jueces del tribunal de apelaciones se niegan a otorgar a Depp permiso para apelar la decisión del juez en su demanda por difamación contra The Sun.

Según AP, los jueces James Dingemans y Nicholas Underhill dictaminaron que la audiencia original fue “completa y justa” y que las decisiones del juez “ni siquiera han demostrado estar viciadas por ningún error de enfoque o error de derecho”.

Dingemans y Underhill hallaron que “la apelación no tiene una perspectiva real de éxito y que no hay otra razón convincente para que sea escuchada”.

“Se desprende claramente de la lectura de la sentencia en su conjunto que el juez basó sus conclusiones sobre cada uno de los incidentes en su revisión extremadamente detallada de las pruebas específicas de cada incidente”, dijeron.

“En un enfoque de ese tipo, había poca necesidad o espacio para que el juez le diera peso a cualquier evaluación general de la credibilidad de Heard”.

Amber Heard desfila en la Semana de la Moda de París el 3 de octubre de 2021 en París, Francia (Pascal Le Segretain/Getty Images For L'Oreal)

11 de abril de 2022: el caso de difamación irá a juicio en Virginia

El juicio en el caso de difamación de Depp contra Heard está programado para comenzar el 11 de abril de 2022 en Fairfax, Virginia. (The Washington Post, en donde se publicó el artículo de opinión de Heard, tiene sus instalaciones de impresión en ese estado).

Se espera que los testigos de Heard incluyan a James Franco y Elon Musk, quienes figuran como testigos potenciales que pueden participar por enlace de vídeo.

Depp sufrió recientemente un revés significativo cuando la jueza del caso, la jueza de Virginia Penney Azcarate, descubrió que Heard podía argumentar que su artículo de opinión trata sobre un asunto de interés público.

Según AP, el equipo legal de Depp había tratado de argumentar que Heard no debería poder escudarse en la legislación anti-SLAPP de Virginia. Las leyes anti-SLAPP (demanda antiestratégica contra la participación pública) están diseñadas para proteger a las personas de ser demandadas cuando hablan sobre asuntos de interés público.

La jueza Azcarate dictaminó que Heard podía, de hecho, invocar la legislación anti-SLAPP de Virginia en su defensa y argumentar ante el jurado que debería aplicarse a su artículo de opinión.