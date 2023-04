El conductor de televisión Jerry Springer falleció a los 79 años.

Durante 27 años, de 1991 a 2018, la estrella presentó The Jerry Springer Show, conocido por sus alborotadores invitados que a menudo peleaban entre sí mientras la audiencia coreaba “¡Jerry! ¡Jerry!”.

La portavoz de la familia, Jene Galvin, dijo que a Springer, cuyo verdadero nombre es Gerald, le diagnosticaron cáncer a principios de este año. Murió en su casa en Chicago.

Springer también fue conocido por presentar America’s Got Talent de 2007 a 2008 y, más recientemente, por presentar el programa Judge Jerry.

Antes de su carrera televisiva, Springer trabajó en política y se desempeñó como el alcalde número 56 de Cincinnati de 1977 a 1978.

Galvin dijo a las noticias locales de Cincinnati: “La capacidad de Jerry para conectarse con la gente fue la base de su éxito en todo lo que intentó, ya fuera política, programas de entretenimiento o simplemente bromear con la gente en la calle que le pedía una foto o platicar”.

“Es irreemplazable y su pérdida duele inmensamente, pero perdurarán los recuerdos de su intelecto, corazón y humor”.

Springer nació en la estación de metro londinense de Highgate mientras se utilizaba como refugio durante la Segunda Guerra Mundial.

Creció en East Finchley, y sus padres se mudaron con la familia a los EEUU en 1949, antes de cumplir los cinco años. Años después, se embarcó en una carrera política durante la década de 1970.

Consideró postularse para el Senado de los Estados Unidos en 2000 y 2004, pero se retractó cada vez debido a asociaciones negativas con The Jerry Springer Show.

Jerry Springer en ‘The Jerry Springer Show’ (Getty Images)

La serie tuvo problemas para obtener índices de audiencia en sus primeros años, pero los productores decidieron favorecer la selección de invitados sensacionalistas que a menudo eran objeto de noticia en los tabloides. El programa se convirtió en uno de los mayores éxitos televisivos de la década.

Springer abrazó con orgullo la vulgaridad del programa y lo describía como “el peor programa de televisión de todos los tiempos” al comienzo de cada episodio. Finalizaba cada episodio compartiendo su “pensamiento final”.

De hecho, había guardias de seguridad disponibles para detener las peleas que estallaban a menudo. El programa se hizo tan popular que Springer apareció en Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1919) para una escena en la que el Dr. Evil (Mike Myers) y su hijo Scott (Seth Green) son invitados al programa.

Su programa posterior, el programa de la corte Judge Jerry, duró tres temporadas y le dio al presentador la oportunidad de aprovechar su educación en la facultad de derecho.

Jerry Springer falleció a los 79 años (Getty Images)

Springer apareció en la televisión británica varias veces a lo largo de su carrera. En 1999, fue coanfitrión de varios episodios de This Morning junto a Judy Finnigan, así como de The One Show de 2016 a 2018.

Lanzó un programa de entrevistas británico dos veces, una para ITV en 2000 y otro para Channel 5 ese mismo año.

El conductor también apareció en los reality shows estadounidenses Dancing with the Stars y The Masked Singer y, en 2008, fue el tema del documental de la BBC Who Do You Think You Are?

Durante su episodio, descubrió que su abuela materna y su abuela paterna fueron asesinadas por los nazis en los campos de concentración.

Springer estuvo casado una vez, con Micki Velton, de 1973 a 1994. Tuvo un hijo.