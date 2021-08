En el acto de apertura de la empalagosa película-musical de 2020 de Ryan Murphy The Prom , las estrellas de Broadway Barry Glickman (James Corden) y Dee Dee Allen (Meryl Streep) se enfrentan a noticias humillantes. Su musical de Eleanor Roosevelt ha recibido una rápida patada por parte de la crítica. “No es el programa, son ustedes dos. Simplemente no son agradable ”, dice el publicista Sheldon Saperstein (Kevin Chamberlin), ofreciendo una brutal verdad del mundo del espectáculo. "A nadie le gustan los narcisistas".

El gerente del banco de James Corden no estaría de acuerdo. Esta semana se informó que al presentador de Late Late Show se le ofrecieron £ 7 millones para extender su participación en el programa de charlas hasta 2024, y eso se suma a las dos películas de gran presupuesto que protagonizará este año: una secuela de 2018. Peter Rabbit y una nueva adaptación de Cenicienta . Para su crédito, Corden nunca ha sido tímido acerca de sus propias tendencias narcisistas. En su autobiografía, publicada hace una década cuando tenía 32 años y titulada a sabiendas ¿Puedo tener su atención, por favor? , Corden explicó que fue mientras se portaba mal en un bautizo a la tierna edad de cuatro años que aprendió por primera vez una lección importante sobre su propia psique. "Si la gente me mira a mí, y solo a mí", escribió, "se siente increíble".

Una parte de él bien pudo haber estado encantado, entonces, por la respuesta en las redes sociales al primer tráiler de Cenicienta . A pesar de solo hacer una aparición fugaz en medio de un elenco de estrellas, sin duda él era el que la gente estaba mirando. "¿Cómo es que James cordon [sic] está en todo?" se quejó un usuario de Twitter, en una publicación que ha recibido casi siete mil me gusta. "¿Qué ha hecho él? No lo entiendo ".

En el caso de Cenicienta , en realidad hay una explicación bastante simple: es su película. Según los informes, la nueva versión fue "concebida y desarrollada a partir de una idea original de James Corden", aunque el autor francés Charles Perrault, que escribió Cenicienta en el siglo XVII, podría cuestionar cómo estamos definiendo "idea original". Además de producir la película, a Corden también se le atribuye el mérito de ser uno de los escritores de la historia actualizada. En ese sentido, su decisión de presentarse simplemente como uno de los tres ratones / lacayos parece francamente no es narcisista. Los fanáticos de Cenicienta descontentos con la perspectiva de su presencia pueden al menos agradecer a sus hadas madrinas que no se escribió él mismo en un papel principal como Buttons.

El ascenso de Corden a la categoría de productor de Hollywood que llama a disparos bien puede ser una sorpresa para aquellos en Gran Bretaña que estaban muy felices de verle la espalda cuando dejó su tierra natal para hacerse cargo de la presentación de The Late Late Show de Craig Ferguson en 2015. En ese momento, el comediante Stewart Lee resumió el estado de ánimo de muchos con la memorable línea cortante: "La pérdida de Gran Bretaña es la pérdida de Estados Unidos también".

En ese momento de su carrera, Corden sufría de lo que podría describirse generosamente como "sobreexposición". Había estado actuando profesionalmente desde 1996, con papeles tempranos que incluían un papel como estudiante librero en Teachers de Channel 4 y un anuncio de Tango, pero su avance llegó con un papel clave en el drama de ITV Fat Friends , que se desarrolló de 2000 a 2005, y un turno ganador en The History Boys de Alan Bennett. Corden realizó el papel de Timms en mayo de 2004 cuando la obra de Bennett debutó en el Royal National Theatre, y fue uno de los miembros del elenco original que regresaron para la adaptación cinematográfica de 2006. Sigue siendo una de sus mejores y más encantadoras actuaciones en pantalla, aunque por la cobertura en ese momento nunca hubieras adivinado que Corden sería el miembro del elenco al que algún día se le pegaría la cara por todas las vallas publicitarias de Los Ángeles. La revisión del New York Times le otorga a Corden solo una mención de dos palabras, y esas palabras son "sobrepeso" y "payaso".

Fue el éxito de la comedia de situación de la BBCGavin & Stacey , que Corden escribió con su coprotagonista de Fat Friends , Ruth Jones, lo que demostró tanto su creación como su ruina inicial. El programa, una comedia dulce y conmovedora sobre familias comunes, pasó de tener 500 mil espectadores al principio a atraer una audiencia de 10 millones cuando terminó su emisión. Convirtió a Corden en un nombre familiar en Gran Bretaña y fue un éxito entre la crítica y la entrega de premios, pero el éxito rápidamente se le subió a la cabeza. Lo admitió en su autobiografía, reflexionando sobre la noche en 2008 cuando ganó un Bafta de TV a la Mejor Actuación de Comedia, mientras que Gavin & Stacey recogieron el Premio del Público. Al aceptar el segundo premio, Corden utilizó su tiempo en el podio para quejarse de que Gavin & Stacey tampoco habían sido nominados a Mejor comedia de situación. “En lugar de aplausos, me encontré con silencio, conmoción e incredulidad”, escribió en 2011. “Ahora, por supuesto, puedo ver por qué y cómo debe haber parecido: descortés, desagradecido y malcriado. En lugar de usar mi discurso para agradecer a todos los que me ayudaron en el programa, arruiné el momento y me menosprecié en el proceso".

Una cosa hubiera sido si las demostraciones de arrogancia engreída de Corden se hubieran limitado a deslumbrantes noches de premios, pero al poco tiempo esa misma actitud también se estaba manifestando en su trabajo. Con carta blanca de la BBC para desarrollar un nuevo programa de bocetos, presentó Horne & Corden , una colaboración con el coprotagonista de Gavin & Stacey , Mathew Horne, que fue criticada universalmente (el New Statesman capturó el estado de ánimo general: "El resultado es insoportable - tan divertido y tan pueril como una revista de sexto curso ”). La pareja siguió con la comedia de terror Lesbian Vampire Killers, igualmente repelente a los críticos. En marzo de 2009, en un artículo titulado "James Corden: comienza la reacción", este artículo se movió para preguntar: "Después de un giro arrogante en los Bafta y una panorámica de su último programa de sketches, ¿está cambiando la marea hacia la nueva y brillante estrella de la comedia?

Ese artículo concluye reconociendo que Corden había captado el mensaje. "Prometo que una vez que esta película ( Lesbian Vampire Killers ) esté fuera del camino, realmente nos marcharemos", se cita a Corden. "Podemos irnos un poco y, con suerte, resurgir más tarde". Corden no solo cumplió su palabra, sino que alejarse de la televisión en ese momento resultó ser el movimiento más inteligente de su carrera. En 2011, regresó al escenario en One Man, Two Guvnors de Richard Bean y produjo una actuación superlativa que lo vio ubicar algunos matices debajo de su habitual grandilocuencia. Cuando la obra fue a Broadway, Corden se llevó a casa el premio Tony al mejor actor. Eso lo llevó a ser elegido para la película de Rob Marshall de 2014 del musical de Stephen Sondheim Into The Woods , que lo puso frente a todos los ejecutivos de Hollywood adecuados justo cuando CBS lanzaba su búsqueda de un nuevo presentador para The Late Late Show .

A pesar de su éxito en Broadway, cuando Corden asumió ese concierto televisivo de alto perfil, todavía era una incógnita para la mayoría de los espectadores estadounidenses. En un emocionante adelanto de 2015 para el programa en la edición estadounidense de GQ , Corden fue presentado de manera extraña como un "actor británico y escritor de comedia (digamos, John Oliver cruzado con Chris Farley)". (¿Quizás no?)

Lo que Corden necesitaba era una idea brillante con la que ganarse a los estadounidenses inseguros. Tenía justo lo que necesita. En 2011, Corden había filmado una parodia para Comic Relief que lo presentaba, en el personaje de Smithy de Gavin & Stacey , conduciendo por Londres cantando "I'm Your Man" de Wham con George Michael. El instinto de Corden le dijo que el formato tenía piernas, y se ha demostrado que tiene razón muchas veces. El 26 de marzo de 2015, la tercera noche de Corden del Late Late Show , Mariah Carey se unió a él para el primer Carpool Karaoke y nació un fenómeno. Desde entonces, Corden ha dado un impulso a una lista de los nombres más importantes de la música, incluidos Madonna, Stevie Wonder y Elton John. La edición de Paul McCartney ganó un Emmy a la Mejor Variedad Especial. El clip más popular, en el que Adele canta a todo volumen, ha sido visto más de 240 millones de veces en YouTube.

No hace falta decir que Corden ya no es una incógnita en Estados Unidos. Alison Willmore, crítica de cine de Vulture , me dice que para la mayoría de los espectadores en Estados Unidos, Corden es, ante todo, "el tipo de Carpool Karaoke". "Debido a la forma en que funcionan los programas de entrevistas ahora, se trata de las partes que ponen en línea", señala. “Carpool Karaoke es absolutamente por lo que es más conocido, y es algo que es 'suyo'. Cada uno de los varios anfitriones nocturnos tiene sus partes distintivas, con diversos grados de éxito en términos de cuánto les gusta realmente a la gente, pero a la gente obviamente le gusta Carpool Karaoke. Es un concepto sencillo que muestra claramente las cosas en las que es bueno ".

Sin embargo, disfrutar del extraño Carpool Karaoke no fue suficiente para preparar a Willmore para la aparición de Corden como Bustopher Jones en Cats de 2019. Es dudoso que se haya podido hacer algo. En su reseña para Vulture , escribió que hay "algo mágico en el simple hecho de que esta película exista, en toda su obscena y absurda maravilla, sus terribles elecciones cinematográficas y sus explosiones de talento asombroso". Su revisión estaba en el extremo más caritativo del espectro. Cats tiene un puntaje agregado de Rotten Tomatoes del 19%, más bajo incluso que Lesbian Vampire Killers (28%). Si bien sería injusto echarle gran parte de la culpa de Cats a Corden, Willmore señala que difícilmente se trataba de un anuncio de su talento musical: “Para las personas que vieron Cats , no sé si fueron como: ' Ya sabes, la persona de este elenco a quien me gustaría ver en otro musical es James Corden '”.

Lo que nos devuelve a Cenicienta . La película llega a Amazon Prime el 3 de septiembre y Willmore me asegura que el público estadounidense estará tan desconcertado por la presencia de Corden como sus homólogos británicos. No es que haya alcanzado el mismo nivel de sobreexposición que enfrentó hace una década, más que muchos espectadores todavía esperan que sea el chico de Carpool Karaoke. “El musical de Cenicienta ya es una rareza para la gente”, dice Willmore. “Tiene un elenco extremadamente variado. Corden se suma al 'qué-demonios' de esto. No sé si la gente siente que está sobreexpuesto tanto como si simplemente se sienten como ... ¿qué está haciendo allí ? "

Tanto si eres fanático de Corden como si no, la respuesta a la eterna pregunta de qué es lo que realmente hace parece ser siempre lo mismo es: más de lo que piensas.