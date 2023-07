¿Cómo ver las películas de Indiana Jones en orden cronológico?

El pasado 30 de junio, se estrenó la película Indiana Jones and the Dial of Destiny, la cual trae de regreso al afamado actor estadounidense, Harrison Ford, a la pantalla grande en acompañamiento con Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen y John Rhys-Davies.

De acuerdo con el argumento del filme –producido por Steve Spielberg y George Lucas pero dirigida por James Mangold–, el arqueólogo emprenderá otra aventura en el tiempo para intentar recuperar el dial legendario que puede cambiar el curso de toda la historia que, hasta ese momento, se conocía.

En esta ocasión, Jones será acompañado por su ahijada y, más pronto de lo que el espectador se imagina, “Indy” se enfrentará a Jürgen Voller, un exnazi que trabaja para la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EEUU, por sus siglas en inglés).

Lo cierto es que, a lo largo de los años, se han contado decenas de historias de Indiana Jones en cómics y videojuegos; pero en el séptimo arte existen cinco películas que, al igual que otras cintas como Star Wars (Guerra de las galaxias) tienen una secuencia lógica. Aquí te compartimos el orden sugerido para disfrutar esta saga:

The Young Indiana Jones Chronicles (1992-1996): Todo inicia aquí y, aunque no es esencial para entender la historia, sí es una opción sugerida para entretenerte. Se trata de la aparición de cuatro versiones de Indiana Jones: el niño, interpretado por Corey Carrier; el adolescente o joven, interpretado por Sean Patrick Flanery; el hombre de mediana edad, por Harrison Ford; y el anciano, por George Hall.

Indiana Jones and the Temple of Doom (1984): Es la primera película de la saga a pesar de haber sido estrenada después de Raiders of the Lost Ark. La cinta Temple of Doom inicia con el intento de asesinato de Indiana Jones en Shanghái, China, antes de que el protagonista salte de un avión en paracaídas con rumbo a la India. Esta cinta es considerada por la crítica como “la más oscura de la serie” por la cantidad de escenas de muertes.

Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark(1981): Ambientada en 1936, esta cinta lleva a Indiana Jones a una aventura desde América del Sur y EEUU hasta África y Asia. En su primera travesía, “Indy” lucha contra fuerzas nazis, un grupo antagonista de la serie. En esta producción, el protagonista tendrá que recuperar el Arca del Pacto, un cofre chapado en oro que se cree que Adolf Hitler guardaba celosamente, ya que albergaba un poder divino para ayudar a los nazis a dominar el mundo.

Indiana Jones and the Last Crusade (1989): En la próxima aventura, Indiana Jones tendrá que hallar otro artefacto antiguo: el Santo Grial. Este artilugio, según la trama, tiene el gran poder de la inmortalidad. El padre distanciado del protagonista –interpretado por Sean Connery– apoyará a su hijo con sus viejos escritos para dar con esta reliquia, pero tendrá que enfrentarse nuevamente con los nazis para alcanzar el éxito.

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008): Tras 20 años de pausa, la saga regresó con la cinta más aclamada de dicha franquicia. La cuarta película de Indiana Jones se sumerge en la competencia por hallar otro artefacto de gran poder: un cráneo de cristal telepático con el que los soviéticos pretenden controlar a las masas. Es la primera cinta de esta serie que, añade elementos extraterrestres, como parte de la mezcla de culturas mesoamericanas.

Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023): Quince años después de la última película de la saga, se estrena Indiana Jones y el Dial of Destiny que –como ya se ha referido en este artículo– el arqueólogo emprenderá otra aventura en el tiempo para intentar recuperar el dial legendario, el cual puede cambiar el curso de toda la historia que, hasta ese momento, se conocía.