"¡Cruel!", "¡Por completo repugnante!", "¡Delicado!" Estas son solo algunas de las expresiones que las estrellas de Hollywood se lanzaron entre sí a lo largo de los años. Pero, ¿qué actores las dijeron? ¿Y sobre quién?

Julia Roberts y Nick Nolte podrían haberse enredado de forma romántica en I Love Trouble, pero también tuvieron algunos enredos, y no del tipo bueno, entre ellos. Y aunque Ryan Gosling y Rachel McAdams saliendo en la vida real después de The Notebook, tampoco fue amor a primera vista para esos dos.

Mucho de esto es historia antigua. Y las estrellas y sus fans tal vez quieran seguir adelante. La pelea no es algo muy navideño, después de todo.

Pero antes de enterrar el hacha, ¿por qué no remover un poco más la olla figurativa, con esta larga lista de actores que se han enfrentado en el set...

Dwayne "The Rock" Johnson y Vin Diesel

"Delicado" y "chicken s***" fueron los ingeniosos insultos que se le ocurrieron a The Rock en 2016 para su coprotagonista de Fast & Furious, Vin Diesel.

Durante una entrevista con Rolling Stone, Dwayne Johnson explicó que ambos tienen "una diferencia fundamental en las filosofías sobre cómo enfocamos la realización de películas y la colaboración".

Más tarde, Diesel afirmó que sus dificultades con Johnson se debieron a que él dio consejos de actuación no deseados. “Mi enfoque en ese momento fue mucho amor duro para ayudar a que [su] desempeño estuviera donde tenía que estar”, declaró Diesel a Men's Health.

Johnson respondió al comentario: “Me reí y me reí mucho. Creo que todos se rieron de eso. Y lo dejo así. Y que les he deseado lo mejor. Les deseo lo mejor en ‘Fast 9’. Y les deseo la mejor de las suertes en ‘Fast 10’ y ‘Fast 11’ y el resto de las películas de ‘Fast & Furious’ que hagan sin mí".

El mes pasado, Diesel instó a Johnson a hacer las paces, por lo que todavía podría haber esperanza para estos dos.

Gillian Anderson y David Duchovny

Gillian Anderson y David Duchovny en ‘The X-Files’ (Rex Features)

Los protagonistas de The X Files son buenos amigos ahora, pero no siempre estuvieron de acuerdo. "La familiaridad genera desprecio", comentó Duchovny a Metro en 2008.

“No tiene nada que ver con la otra persona. Todo eso se desvanece y te quedas con el aprecio y el amor por las personas con las que has trabajado durante tanto tiempo. Solíamos discutir por nada. No podíamos soportar vernos el uno al otro".

En 2015, Anderson admitió a The Guardian: “Quiero decir, sí, claro que hubo períodos en los que nos odiamos.

“El odio es una palabra demasiado fuerte. No hablamos durante largos períodos de tiempo. Fue intenso, y los dos fuimos dolores en el trasero el uno al otro en varios momentos".

Tom Hardy y Charlize Theron

El año pasado, las estrellas de Mad Max: Fury Road hablaron sobre su infame pelea en el set de la película de 2015. Theron había admitido en ese momento que la pareja "hizo todo lo jo****mente posible "mientras filmaban el drama postapocalíptico.

En declaraciones a The New York Times en 2020, Hardy dijo: “Creo que, en retrospectiva, estaba muy abrumado de muchas maneras. La presión sobre los dos fue abrumadora a veces. Lo que necesitaba era una compañera mejor, quizás más experimentada, para mí. Eso es algo que no se puede fingir. Me gustaría pensar que ahora que soy mayor y más feo, podría estar a la altura de esa ocasión".

Theron respondió: “En retrospectiva, no tuve suficiente empatía como para comprender de verdad lo que debió haber sentido al ponerse en los zapatos de Mel Gibson. ¡Eso es aterrador! Creo que debido a mi propio miedo, levantamos muros para protegernos en lugar de decirnos el uno al otro: 'Esto te da miedo y también me da miedo a mí'. Seamos amables el uno con el otro'. De una manera extraña, funcionábamos como nuestros personajes: todo se trataba de supervivencia".

Julia Roberts y Nick Nolte

Después de protagonizar junto a Nick Nolte en I Love Trouble, Julia Roberts no se contuvo en una entrevista con The New York Times en 1993. “Desde el momento en que lo conocí nos lo pasamos mal y, claro, nos hartamos el uno al otro”, declaró.

Si bien puede ser “por completo encantador y muy agradable”, agregó, “también es repugnante. Me odiará por decir esto, pero parece que hace todo lo posible por repeler a la gente. Es como una patada".

Roberts pudo haber bromeado, no está claro, pero Nolte se tomó en serio sus comentarios. “No es agradable llamar 'repugnante' a alguien”, le contó a Los Angeles Times. “Pero ella no es una buena persona. Todos saben eso."

Will Smith y Janet Hubert

El año pasado, Will Smith admitió que "hizo el set muy difícil" para su coprotagonista de Fresh Prince of Bel Air, Janet Hubert.

Durante una reunión única en HBO Max, Hubert, que interpretó a la tía Viv original y dejó la serie en 1993, se reconcilió con Smith después de una enemistad de veintisiete años, y le comentó que sentía que él la había “desterrado”.

Smith luego reconoció haberle puesto las cosas difíciles a Hubert, afirmó que sentía que "todo era una amenaza para él" cuando estaba en el programa.

“Ahora puedo ver el nivel de dolor y el nivel de lucha que era solo para que aparecieras todos los días”, comentó, a lo que Hubert respondió: “Pero me quitaste todo eso, con tus palabras. Las palabras pueden matar. Lo perdí todo. Reputación. Todo. Y entiendo que pudiste seguir adelante, pero sabes que esas palabras, llamar 'difícil' a una mujer afroamericana en Hollywood, es el beso de la muerte".

Channing Tatum y Alex Pettyfer

Alex Pettyfer y Channing Tatum en ‘Magic Mike’ (Warner Bros/Kobal/Shutterstock)

Mientras hacían el rol de amigos en Magic Mike, Channing Tatum y Alex Pettyfer no eran tan cercanos en la vida real.

“No le agrado a Channing Tatum. Por muchos motivos. Muchos son culpa mía”, declaró Pettyfer en una entrevista de 2015 en el podcast de Bret Easton Ellis.

Según Pettyfer, las tensiones comenzaron porque él estaba “muy inseguro como ser humano” durante el rodaje y decidió mantenerse solo en el set. "Eso me dio una mala reputación porque dijeron: 'Oh, Alex cree que es mejor que todos los demás porque no habla con nadie'".

Se presume que la amargura solo empeoró cuando Pettyfer alquiló un departamento a un amigo de Tatum y se mudó antes de pagar los cuatro meses de alquiler atrasado que debía.

Tatum nunca respondió de forma pública a los comentarios de Pettyfer.

Ryan Gosling y Rachel McAdams

Después de filmar The Notebook, Ryan Gosling y Rachel McAdams salieron durante varios años. Pero no siempre se llevaron bien. El director Nick Cassavetes le dijo a VH1 en 2014: “Tal vez se supone que no debo contar esta historia, pero en realidad no se llevaban bien un día en el set. En realidad no.

“Ryan vino a mí, y hay cineto cincuenta personas paradas en esta gran escena, y él dice, 'Nick ven aquí'. Y él hace una escena con Rachel y dice: '¿Podrías sacarla de aquí y traer a otra actriz para que lea fuera de cámara conmigo?' ¿Dije que?' Él dice: 'No puedo. No puedo hacerlo con ella. Solo no obtengo nada de esto'”.

Cassavetes comentó que después de permitir que los dos actores lo hicieran, el rodaje pudo continuar.

“Entramos en una habitación con un productor; empezaron a gritarse el uno al otro. Salí ”, agregó Cassavetes. “En ese momento fumaba cigarrillos. Fumé un cigarrillo y todos dijeron: 'Está bien, hagamos esto'".

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker

Las protagonistas de Sex and the City, Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker, han estado envueltas en una disputa a fuego lento.

En Piers Morgan’s Life Stories en 2017, Cattrall declaró que Parker "podría haber sido más amable" sobre su negativa a participar en una tercera película de Sex and the City. También agregó que las cuatro estrellas del programa, que también incluían a Cynthia Nixon y Kristin Davis, “nunca fueron amigas”.

Cattrall fue más allá en febrero de 2018, tras la muerte de su hermano Chris. Después de que Parker escribió un comentario de condolencia en el Instagram de Cattrall, Cattrall publicó una foto de un mensaje que decía: "No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico @sarahjessicaparker".

Cattrall luego acusó a Parker de "explotar nuestra tragedia para restaurar [su] personalidad de 'chica agradable'", y agregó: "Tu continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que eras en realidad entonces y ahora".

Parker ha negado de forma constante que alguna vez se haya peleado con Cattrall.

Nicolette Sheridan y Teri Hatcher

Las coprotagonistas en 2005 (Jim Smeal/BEI/Shutterstock)

La actriz de Desperate Housewives, Nicolette Sheridan, una vez llegó a llamar a su coprotagonista Teri Hatcher "la mujer más mala del mundo", según el guionista del programa, Marc Cherry.

Se especula que Sheridan no fue la única estrella que no se llevaba bien con Hatcher. En 2018, Huffman publicó un tributo al programa en línea, con mensajes personalizados para cada una de sus ex coprotagonistas, con la excepción de una sola persona: Hatcher.

Ese mismo año, Eva Longoria apareció en Jimmy Kimmel Live! y afirmó que las estrellas aún eran "muy buenas amigas", antes de corregirse con "el noventa y nueve por ciento de nosotros lo somos".

Después de que se emitió el final, y en medio de rumores generalizados sobre la disputa, Hatcher le contó a TV Guide : "Nunca revelaré el verdadero y complicado viaje de todos nosotros, pero les deseo lo mejor a todos en el programa".

Sophia Loren y Marlon Brando

En las memorias de 1963 de Sophie Loren, Yesterday, Today, Tomorrow: My Life, relató la experiencia de filmar la comedia romántica A Countess from Hong Kong con Marlon Brando.

Al recordar que se presume que una vez que la tocó en el set, ella escribió: “De repente, me puso las manos encima. Me volví con toda tranquilidad y le soplé en la cara, como si un gato lo acariciara de manera incorrecta y le dijera: 'No te atrevas a hacer eso nunca más'. ¡Nunca más!'"

Ella continuó: “Mientras lo pulverizaba con mis ojos, parecía pequeño, indefenso, casi víctima de su propia notoriedad. Nunca volvió a hacerlo, pero fue muy difícil trabajar con él después de eso".

Dustin Hoffman y Meryl Streep

Dustin Hoffman y Meryl Streep en ‘Kramer vs Kramer’ (Moviestore/Shutterstock)

Meryl Streep ha dicho que Dustin Hoffman "sobrepasó" la raya cuando le dio una bofetada en el set del drama de divorcio Kramer vs Kramer.

Al referirse a la escena de 1979 con Hoffman, Streep le dijo a The New York Times en 2018: “Esto es complicado porque cuando eres actor, estás en una escena, tienes que sentirte libre. Estoy seguro de que, sin darme cuenta, he lastimado a personas en escenas físicas.

“Pero hay una cierta dosis de perdón en eso... Pero solo me abofeteó. Y lo ves en la película. Se sobrepasó".

Hoffman ha dicho antes que se estaba divorciando mientras filmaba la película.

"Estoy seguro de que me porté mal con ella [Streep] durante toda la película", le comentó al Huffington Post. "Cosas que sentía por la esposa de la que me divorciaba en la vida real".

William Shatner y George Takei

A pesar de ser dos de los cuatro miembros sobrevivientes del reparto de la serie original de Star Trek, William Shatner y George Takei todavía están peleados.

George le contó antes a The New York Times que William "no era un jugador de equipo" en el set. Comentó: “El resto del elenco comprende lo que hace que una escena funcione. Son todos los que contribuyen a ello. Pero Bill es un actor maravilloso y lo sabe, y le gusta tener la cámara sobre él todo el tiempo".

El mes pasado, después de que Takei se burlara del viaje de Shatner al espacio, Shatner tomó represalias y le declaró a Page Six : "Hay una psicosis allí... Debe haber algo más dentro de George que se pudre, y le hace infeliz que se desquitara conmigo... ¿Salió de su camino para denigrarme? Es triste, no siento más que lástima por él".

Bill Murray y Lucy Liu

Lucy Liu y Bill Murray no fueron los mejores amigos mientras filmaban la comedia de acción de 2000 Charlie’s Angels.

Al hablar en el podcast Asian Enough de Los Angeles Times este verano, Liu aseguró que no "entraría en detalles", pero hubo un momento en el que se enfrentó a Murray mientras estaba en el set.

Liu comentó que Murray "le lanzó insultos" que "siguieron y siguieron". “Fue injusto e injustificado”, aclaró. “Parte del lenguaje era imperdonable e inaceptable, y no me iba a quedar sentada ahí y aceptarlo. Entonces, sí, me defendí y no me arrepiento.

Murray no ha comentado de forma pública sobre las consecuencias, pero los informes han afirmado antes que "se quejó en voz alta" sobre la "técnica de actuación" de Liu en el set y que incluso detuvo una escena en curso y señaló a Drew Barrymore, Cameron Diaz y Liu, mientras decía en orden, “Entiendo por qué estás aquí, y tienes talento… pero ¿qué demonios haces aquí? ¡No puedes actuar!"