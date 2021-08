The Handmaid’s Tale: Cuarta temporada llega a su fin con brutal final

En palabras de Shania Twain, parece que lo logramos. La cuarta temporada de The Handmaid’s Tale ha llegado a su fin. Qué viaje ha sido. Lo siento si sueno un poco concisa, esa no es mi intención, solo estoy un poco conmocionada después de ver este ... explosivo, digamos, final de temporada.

Ya sabemos que The Handmaid’s Tale se ha renovado para una quinta temporada. Esto significa que "The Wilderness", la cuarta temporada, debe llevar el viaje de June a una especie de conclusión, mientras deja suficiente impulso para que el espectáculo continúe. El episodio de la semana pasada hizo su parte al prepararnos para una conclusión dramática, y esas expectativas se cumplieron.

Empecemos por el principio: lo último que supimos es que Mark Tuello, un representante del gobierno de los Estados Unidos (o lo que queda de él) le había ofrecido inmunidad a Fred Waterford a cambio de su cooperación, también conocido por su divulgación de todos los secretos de Gilead. June estaba comprensiblemente furiosa. Serena todavía estaba embarazada y preocupada por lo que sucedería si alguna vez la enviaban de regreso a Gilead.

"Tiene que parecerse al amor"

Esta vez, comenzamos con un flashback de June y Fred bailando en Jezebel’s en el episodio uno. “Tiene que parecerse al amor”, narra June mientras añade. “Eso es lo que él necesita. Finge que te gusta. Finge que te encanta. Finge que lo amas. Él es tu comandante. Haz de él tu mundo entero. Tu sol, tu luna y todas tus estrellas. Hazle creer, porque tu maldita vida depende de ello”.

El flashback establece el tono para el resto del episodio, que resulta ser todo sobre los asuntos sin resolver de June con Fred. Se ha enterado del acuerdo de inmunidad de su ex comandante y no puede hacer las paces con él.

Por supuesto que no puede. ¿Cómo pudo ella? Esta trama es enloquecedora precisamente porque tiene sentido que las fuerzas de inteligencia confíen en la cooperación de Fred (como señala la propia June, la información que ha compartido podría salvar vidas), pero también es un giro de los acontecimientos completamente inaceptable. June y otros lidiaron con tantos abusos en Gilead. June sobrevivió y ella escapó. Compartió su testimonio en la corte. Ella ha hecho todo lo que pudo, y ahora se supone que debe sentarse mientras uno de sus torturadores, como Moira le revela a June, vuela a Ginebra para una audiencia de inmunidad, ¿presumiblemente antes de caminar hacia la puesta de sol?

No lo creo. June tampoco lo cree. De hecho, parece estar en espiral, lo que, ya sabes, parece bastante justo. "Realmente quiero dejarlo ir", le dice a Emily sobre Fred. “Quiero concentrarme en mi familia. Quiero centrarme en Hannah, mi Nichole y Luke. Una buena madre podría dejar ir”.

Pero June no puede dejarlo ir. Especialmente no después de reunirse en persona con Fred, quien se disculpa de todas las formas equivocadas, una asquerosa admisión tras otra. "Me doy cuenta de que la extraño", le dice a June sobre Offred, la antigua sirvienta de June. Eso es Fred Waterford para ti. ¿El hombre no ha malinterpretado alguna vez una habitación?

Fred Waterford quiere recordarte que es un hombre

Durante la mayor parte del episodio, parece que Fred se saldrá con la suya con todo lo que ha hecho en Gilead. En lo que a él respecta, ha recibido algún tipo de perdón de June, por lo que puede marcar mentalmente esa casilla (no es que sus acciones en Gilead lo mantuvieran despierto por la noche, pero esa es una buena ventaja para un hombre como Fred, que siempre anhela gustar).

June, mientras tanto, parece estar perdiendo un poco el control de la realidad (no hay juicio aquí) y promete que va a "poner a Fred en la pared", una referencia a los tapices en Gilead. No está claro cómo planea hacer eso, hasta que el episodio da un giro. Lo siguiente que sabrás es que June se reunirá con Tuello y el comandante Lawrence (que todavía está en una posición de autoridad dentro de Gilead). Juntos, los tres traman lo que es esencialmente un intercambio de prisioneros: 22 mujeres de Gilead por Fred Waterford.

La forma en que Fred cae de la cuasi gracia es brillante. Aquí está, de camino - piensa - a Ginebra, con su bonito abrigo y guantes, pidiendo a alguien que se haga cargo de su equipaje. Este es Fred Waterford. Un comandante. Un hombre al que le gusta las circunstancias y las formas en que lo hacen sentir grande e importante.

Excepto que Fred no va a ir a Ginebra después de todo. Ha sido interceptado por la CPI, también conocida como Corte Penal Internacional. Si, como yo, también estabas un poco oxidado con los detalles, recuerda que la CPI es un tribunal internacional con sede en La Haya, que existe para enjuiciar a los criminales cuando los sistemas de justicia nacionales no pueden o no quieren hacerse cargo de los procedimientos por sí mismos. En otras palabras, son malas noticias para Fred.

"¡Tengo derechos!", grita. "¡Soy un hombre y tengo derechos!". Y mira, él tiene derechos, pero ahora mismo la gente que lo arresta no parece preocupada por ellos. Fred es entregado a Gilead, pero las cosas no se detienen ahí.

Verás, el obstáculo al que se ha enfrentado June es que no puedes hacer que alguien se sienta mal. No puedes hacer que se arrepientan de lo que te han hecho. Puede irse de Gilead y contarle al mundo lo que hizo Fred, y podría haber visto cómo lo sentenciaban a prisión o incluso lo ejecutaban. Pero nada de eso le habría dado lo que claramente necesita. Nada de eso le habría dado la parte de la psique de Fred que recuerda cómo sentir vergüenza.

Y así, sin vergüenza, June se conforma con el miedo. “Quiero que esté muerto de miedo”, le dice a Emily en una escena anterior. Con la cooperación de Nick, consigue su deseo. En lugar de Gilead, Fred es llevado a una tierra de nadie, donde un grupo de mujeres, incluidas June y Emily y, supongo, varios otros fugitivos de Gilead, lo esperan.

Y se abalanzan. Y lo atrapan. Y patean. Y muerden. Todo al son de "You Don’t Own Me" de Lesley Gore. La próxima vez que vemos a Fred, está muerto, colgado frente a una pared, con las palabras “nolite te bastardes carborundorum” pintadas con aerosol debajo de él. La frase (que creo que no es en latín real pero suena así) significa “no dejes que los bastardos te aplasten”, y es el lema de June tanto en la novela de Margaret Atwood como en el programa.

Lo que le sucede a Fred no es justicia, por supuesto. Es brutal y cruel. A veces es difícil de ver. Pero esto no es un documental. (Si esto fuera así, iría por una tangente enorme en este momento). Es una obra de ficción, y las únicas reglas que debe obedecer son las suyas. Y este final tiene sentido en el mundo de The Handmaid’s Tale. Es violento y está fuera de control. Es injusto de varias formas. Es un castigo que no traerá un cierre completo para nadie y que podría resultar en más problemas para quienes lo promulguen. Es lo único que podría haber salido de Galaad.

A Serena Waterford le gustaría hablar con el gerente

Mientras tanto, Serena todavía está embarazada del hijo de Fred y desconoce el destino que sufrió en el bosque. De hecho, al principio del episodio, parece estar volviendo a sus antiguas costumbres de Gilead con bastante comodidad, diciendo "Quiero hablar con el gerente" con Tuello, exigiendo un mejor acceso a internet para su esposo y recorridos inmobiliarios para ambos Waterfords. Nunca cambies, Serena.

Además, ¡Fred quiere hacer zoom! Antes de partir hacia lo que él cree que es su viaje a Ginebra, le pregunta a Serena si pueden hacer una videollamada por Zoom una vez que aterrice. "Claro, Fred, podemos hacer Zoom", concede con impaciencia. Si esta escena hubiera sucedido antes de la pandemia, el guion probablemente habría dicho Skype en lugar de Zoom, pero claramente, el año pasado nos ha cambiado de muchas maneras.

Fred, por supuesto, nunca llega a realizar una videollamada por Zoom a su esposa. Y así, Serena se sienta frente a su computadora portátil, esperando una videollamada que nunca llega. En ese momento, Serena somos todos.

¿A dónde va June?

Después de los eventos en el bosque, June regresa a casa y con entusiasmo recoge a Nichole de su cuna. Cuando se da cuenta de que Luke la nota, toda cubierta de hematomas y sangre, le dice: “Lo sé. Lo siento. Solo dame cinco minutos, ¿de acuerdo? Solo dame cinco minutos con ella, luego me iré".

¿Qué se supone que debemos hacer con esto? ¿Significa que June espera que Luke ya no quiera compartir una casa con ella ahora que básicamente mató a un hombre en el bosque? ¿O quiere decir que espera ser castigada, por el sistema judicial, por sus acciones? ¿O hay una tercera opción en la que no estoy pensando?

Supongo que la única forma de averiguarlo es el camino para la quinta temporada. Bien, Handmaid’s. Tú ganas. Aún tienes mi atención.