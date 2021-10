Según los informes, un doble en el set de Rust disparó dos rondas de municiones en un accidente que fue una de las cuestiones planteadas por los miembros del equipo antes de que el actor Alec Baldwin le disparara fatalmente a una directora de fotografía.

Los miembros de la tripulación en el set de rodaje de Nuevo México estaban tan preocupados por las condiciones de seguridad que algunos se habían marchado apenas unas horas antes del incidente del jueves, según un nuevo informe en profundidad.

Los Angeles Times, utilizando su extensa red de fuentes de Hollywood, habló con varios testigos en el set de la producción, un western llamado Rust filmando en Bonanza Creek Ranch cerca de Santa Fe. Baldwin protagonizó y produjo la película, mientras que la mujer a la que mató accidentalmente, Halyna Hutchins, era una directora de fotografía de 42 años.

Tres fuentes le dijeron al Times que "los operadores de cámara y sus asistentes estaban frustrados por las condiciones que rodean la película de bajo presupuesto, incluidas las quejas sobre las largas jornadas, las largas comunidades y el cobro de sus cheques de pago... protocolos de seguridad estándar en la industria, incluidas las inspecciones de armas, no se siguieron estrictamente en el set de Rust”.

El armero en el set, encargado de supervisar las armas de utilería y otros artículos potencialmente peligrosos, era una exmodelo y actriz de 24 años que solo se había desempeñado como armero principal en una película, The Old Way, que terminó poco antes de The Rust.

Hannah Gutierrez Reed, la hija de un respetado experto en armas de fuego de Hollywood, dijo en un podcast el mes pasado que su interés en seguir los pasos de su padre solo se había despertado en los últimos años y, antes de asumir el papel de armero principal de The Old Way, ella “estaba realmente nerviosa por eso" y "casi no acepta el trabajo".

Las fuentes también le dijeron a Los Angeles Times que se habían presentado quejas sobre la seguridad de las armas antes del incidente, y los miembros de la producción dijeron que estaban "particularmente preocupados por dos descargas accidentales de armas de apoyo" días antes del tiroteo fatal.

Según sus relatos, el doble de acción de Baldwin había sido el que disparó las rondas el sábado después de que le dijeron que el arma no estaba cargada con munición real.

"Debería haber habido una investigación sobre lo que sucedió", dijo un miembro de la producción al Times. “No hubo reuniones de seguridad. No había ninguna garantía de que no volvería a suceder. Todo lo que querían hacer era apresurarse, apresurarse, apresurarse".

El periódico también vio una copia de un mensaje enviado por un miembro de producción a un gerente de unidad. Decía: “Ahora hemos tenido tres descargas accidentales. Esto es muy inseguro".

El día del incidente, los miembros de la producción se retiraron en protesta y fueron reemplazados por no miembros del sindicato, según los informes. En cuestión de horas, Hutchins murió y el director Joel Souza resultó herido después de que la bala que mató a la joven madre la atravesó y golpeó a Souza.

Fueron heridos por un "proyectil" que se disparó con el arma que Baldwin estaba usando para la escena de un tiroteo. Todo el mundo tenía la impresión de que el arma estaba “fría”, o que no estaba cargada con balas reales o cualquier cosa que pudiera causar daños corporales graves.

El día después del incidente, Baldwin emitió una declaración diciendo que estaba "desconsolado" y "cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia".

Hutchins, originaria de Ucrania, vivía cerca de Los Ángeles con su esposo abogado y su hijo pequeño.

Las autoridades de Nuevo México continúan investigando el tiroteo, pero aún no se han presentado cargos.

Mientras tanto, los defensores de las armas de ambos lados del espectro político buscaban este fin de semana politizar la muerte de Hutchins, que ya ha provocado un furioso debate sobre los protocolos de seguridad en el set.

Donald Trump Jr., hijo del 45 ° presidente de Estados Unidos, trató de ridiculizar a Baldwin, un liberal franco, en lugar de abordar problemas más importantes. Después de la muerte de Hutchins, hizo múltiples publicaciones en Instagram aludiendo al papel del actor en parodiar al expresidente Donald Trump y atacar el carácter personal de Baldwin.

El hijo del expresidente, un padre de cinco hijos que, después de separarse de su esposa, se unió con la ahora portavoz republicana de alto perfil Kimberly Guilfoyle, una expresentadora de noticias, ha sido implacable en su tratamiento de la tragedia en las redes sociales.

El sábado volvió a publicar un mensaje de la exmarine Dakota Meyer, ganadora de la Medalla de Honor que tuvo dos hijos con la hija de Sarah Palin, Bristol, antes de que se rompiera la relación.

La publicación presenta una foto angustiada de Baldwin del set de Nuevo México y dice: “Me pregunto si se interpretará a sí mismo en la parodia de SNL... Este hombre se ha ganado la vida haciendo (sic) bromas a expensas de otras personas. La parte más triste es que la vida de esta mujer fue arrebatada por alguien que nunca tendrá que rendir cuentas”.

Una solicitud de comentarios de la Organización Trump no fue respondida de inmediato.