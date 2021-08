Gwyneth Paltrow ha revelado que "nunca ha sido más feliz" que cuando se permitió relajar su dieta y beber vino y comer pasta y productos lácteos durante sus vacaciones en Italia este verano.

La fundadora de Goop habló con franqueza sobre cómo mantener su dieta y su enfoque alimenticio mientras viajaba durante una sesión de preguntas y respuestas en el podcast de Goop.

En respuesta a un fan, que preguntó cómo Paltrow mantiene su estilo de vida saludable mientras está de vacaciones, la actriz de Iron Man dijo: "Bueno, en primer lugar, permítanme comenzar diciendo que fui a Italia durante una semana este verano y mi dieta simplemente la mandé a volar.

“Tomé vino, pasta, lácteos y todo lo que se supone que no debo comer, y fue genial. Y nunca he sido más feliz. Así que eso es todo".

Luego, Paltrow reveló que normalmente le resulta fácil comer de una "manera bastante limpia" mientras viaja, ya que señaló que "en la mayoría de los lugares, consigues unas verduras limpias y un trozo de pescado limpio, o un jugo verde”.

Según la actriz, la parte difícil puede ser tratar de comer saludable en una habitación de hotel y agregó que “lo difícil es tratar de hacer un batido específico en una habitación de hotel", antes de añadir: "Simplemente me doy por vencida con eso".

"Simplemente sigo los principios de la dieta que estoy tratando de seguir, o el estilo de vida que estoy tratando de seguir en este momento. No soy demasiado dura conmigo misma con las reglas, y no me olvido de disfrutar de verdad", dijo.

Esta no es la primera vez que la mujer de 48 años se ha sincerado acerca de reducir sus restricciones dietéticas habituales. Durante una aparición en el podcast Smartless en mayo pasado, la actriz reveló que se “descarriló por completo" durante la cuarentena al beber cada noche y preparar pasta.

"Bebí alcohol durante la cuarentena", dijo. “Bebía siete noches a la semana, hacía pasta y comía pan. Me descarrilé por completo.

“Digo, ¿quién bebe varias copas siete noches a la semana? Como si fuera saludable".

Si bien Paltrow en ocasiones relaja su dieta por lo general saludable, reveló durante las preguntas y respuestas que de momento está siguiendo estrictamente una dieta paleo en un intento de atacar algunos de sus síntomas que le dejó el contagio de covid-19, como la inflamación.

Al explicar que solía comer muchas "lentejas, garbanzos, arroz y quinua", la actriz dijo que esos alimentos están "fuera del menú por el momento", ya que "todavía estoy lidiando con algunos estragos por el covid largo y algo de inflamación, y estoy muy interesada en reducir esos niveles de inflamación".

Paltrow, además, señaló que le encantan los peces y también come aves, siempre que no se críen en una fábrica, y que ocasionalmente come carne de res alimentada con pasto, después de evitarla durante 20 años, porque se la recomendaron para tratar la anemia.

Sin embargo, aunque ella misma sigue una dieta principalmente basada en vegetales, la ganadora del Oscar admitió que no sabe qué significa la frase "a base de plantas".

En respuesta a una pregunta sobre si se basa en plantas, Paltrow dijo: “¿Podemos discutir la frase basada en plantas? No entiendo lo que eso significa porque, ¿significa que no comes carne? ¿O simplemente te estás orientando más en torno a las plantas?".

“Alguien, por favor, dígame qué significa eso”, agregó.