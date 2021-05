Gwyneth Paltrow es como el resto de nosotros. Sí, la misma mujer que vende juguetes sexuales por 15,000 dólares, repelente de vampiros psíquicos y velas que “huelen a vagina”. Puede que tenga una situación económica desmesurada (su patrimonio neto se estima en 150 millones de dólares) y viva en una de las zonas más lujosas de Los Ángeles con su galardonado esposo productor, Brad Falchuk, pero, en serio, es totalmente normal.

La actriz convertida en emprendedora no solo usa SPF todos los días, sino que también tuvo la mala suerte de contraer covid, algo de lo que afortunadamente se recuperó (dice debido a una "desintoxicación a largo plazo" ). Pero lo último en la búsqueda de la relación de Paltrow es cortesía de cómo pasó el encierro. Apareciendo en el podcast SmartLess, la madre de dos hijos de 48 años confesó que había dejado que los hábitos saludables se desvanecieran y abrazó la indulgencia pura y sin paliativos.

Pero mantén tus cánticos de "uno de nosotros". Para Paltrow, la indulgencia no es bañarse en un mar de celebraciones y una caja de 20 McNuggets de pollo. No, es tomar dos copas por noche, hacer pasta y comer pan. "Me salí totalmente de los rieles", dijo. ¿En cuanto a su bebida preferida? ¿Bombas Jaeger? ¿Relámpago blanco? No. Paltrow estaba tirando whisky hecho con quinua.

Por supuesto, no recomendamos beber más de las unidades diarias recomendadas, pero si va a superar los límites, hacerlo con un espíritu de superalimento no es una salida de miércoles por la noche en el Slug & Lettuce. Del mismo modo, aunque no es recomendable vivir exclusivamente de carbohidratos, se necesitará más que untar una tostada con mantequilla para convencernos de que la Reina del bienestar de la nueva era ha cambiado. Especialmente porque sus últimos comentarios demonizan lo que es una dieta normal para la mayoría de las personas.

No hace falta decir que las redes sociales tenían algo que decir sobre todo esto. "Hola, si pudiera ofrecerme un poco de apoyo y amor extra ahora mismo. Me acabo de enterar de que Gwyneth Paltrow comía pan", tuiteó una persona. “Ojalá me encantara cualquier cosa tanto como a Gwyneth Paltrow le encanta no relacionarse”, añadió otro. Uno incluso compartió una fotografía de una mujer llenándose la cara con un panecillo gigante junto con la leyenda: "Retweet para asustar a Gwyneth Paltrow".

Y, sin embargo, ¿podemos realmente sorprendernos? Para aquellos que están acostumbrados al estilo de vida de Paltrow de agarrar cristales, insertar huevos de jade y hacer velas genitales, el hecho de que "salirse de los rieles" significa que los cócteles de cuscús no les sorprenderá. Después de todo, se trata de alguien cuya marca personal se basa en estar "bien" en su forma más pura y capitalista: Goop incluyó un par de mancuernas de oro de 125,000 dólares en una de sus guías de regalos de Navidad.

El imperio del bienestar de Paltrow nunca ha estado exento de controversias. Goop ha sido reportado tanto a la Autoridad Nacional de Normas Comerciales como a la Autoridad de Normas Publicitarias en el Reino Unido para dos de sus productos (piedras "sanadoras" y huevos de jade "desintoxicantes"). En California, Goop tuvo que pagar un acuerdo de £ 112,500 por realizar reclamaciones "infundadas". La compañía también fue criticada por promover la vaporización vaginal, un tratamiento que dejó a una mujer con quemaduras de segundo grado.

En enero de 2020, la serie de Netflix de Paltrow, In Goop Health , fue criticada por los críticos por vender pseudociencia. El documental sobre Paltrow y su personal promovió una miríada de tratamientos de la nueva era, como la hidroterapia y la curación energética. Las escenas mostraban a Paltrow probando una dieta de ayuno de cinco días y sometiéndose a un controvertido facial de vampiro, mientras que el personal de Goop nadaba en aguas bajo cero y tomaba setas mágicas en Jamaica. La escena más destacada para muchos, sin embargo, fue una en la que Paltrow, nuestra gurú ginecológica, reveló que no sabía qué es una vagina.

A fin de cuentas, sería fácil dejar que Paltrow siguiera adelante, aunque solo sea para divertirnos. Pero en el último año, cuando el mundo ha sido devastado por una crisis de salud global, el woo woo wellness de Paltrow se siente más digno de escrutinio que nunca. Durante el transcurso de la pandemia, la actriz ha sido el foco de varios alborotos, incluidas las críticas de dermatólogos y otros de que ella aplicó una cantidad débil de SPF, lo que le dio poca protección.

Pero potencialmente lo más peligroso hasta ahora llegó cuando afirmó que su recuperación de covid había sido ayudada por un régimen de "ayuno intuitivo", que comprende una dieta principalmente cetogénica y basada en plantas sin azúcar ni alcohol. Su declaración se consideró tan fuerte que hizo que el director médico nacional de NHS England dijera: "En los últimos días, veo que Gwyneth Paltrow está sufriendo los efectos de covid. Le deseamos lo mejor, pero algunas de las soluciones que recomienda no son realmente las soluciones que recomendaríamos en el NHS ”. Continuó:“ Necesitamos tomarnos en serio a covid durante mucho tiempo y aplicar la ciencia seria. Todos los influencers que usan las redes sociales tienen un deber de responsabilidad y un deber de cuidado al respecto”.

Si alguna vez hubo un momento para la “ciencia seria”, seguramente es ahora, con la muerte de 150,000 personas solo en el Reino Unido a causa de covid, y la desinformación potencialmente impide que las personas realicen intervenciones que salvan vidas como la vacuna. Pero también es, uno esperaría, un momento para una revisión personal de los sentidos. El tipo que hace que las estrellas de la lista A se lo piensen dos veces antes de decirle al mundo sobre su descomposición alimentada por carbohidratos. El truco de Paltrow fue divertido durante un tiempo. Pero, ¿cuántos de nosotros todavía nos reímos?