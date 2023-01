Golden Globes 2023 EN VIVO: Cómo ver, alfombra roja, nominados y más

(Getty/iStock/Paramount Pictures/20th Century Fox/Sony Pictures/A24 Films/AP)

Los Globos de Oro están de regreso, un año después de que Hollywood boicoteó la ceremonia tras un escándalo de diversidad.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), fue acusada en una exposición de Los Angeles Times por falta de diversidad en su membresía votante (en ese momento, no había un miembro negro).

Para el 2023, la HFPA amplió su membresía e hizo cumplir lo que se ha descrito como un estricto código de conducta entre los votantes, lo que ha llevado a la aprobación de muchas celebridades, que han decidido asistir a la ceremonia de hoy.

El comediante Jerrod Carmichael será el anfitrión del evento, que una vez más se transmitirá por NBC. Los nominados, incluidos Austin Butler, Colin Farrell y Jamie Lee Curtis, estarán presentes, y las películas Elvis, The Banshees of Inisherin y Everything Everywhere All At Once competirán por el premio mayor.

Liderando las nominaciones para programas de televisión están Abbott Elementary, Only Murders in the Building y The Crown.

Los Globos de Oro se transmitirán en vivo en los EE. UU. a las 8 p. m. en NBC el martes 10 de enero. En América Latina, los premios se transmiten por TNT Latinoamérica; si no cuentas con ese canal, consulta a tu compañía de televisión por cable.