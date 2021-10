Gal Gadot ha revelado que se sintió "mareada" y que estaba "sorprendida" por la forma en que supuestamente Joss Whedon le habló cuando expresó su preocupación por su personaje en el guion de La Liga de la Justicia.

La estrella de Wonder Woman trabajó con Whedon cuando dirigió la película de DC Justice League en 2017 después de que Zack Snyder se viera obligado a dimitir.

Si bien la actriz no detalló supuestos incidentes específicos, un artículo de Hollywood Reporter de abril de 2021 afirmó que Whedon se volvió desagradable cuando Gadot cuestionó las nuevas líneas de diálogo que el director le había dado a su personaje de superheroína.

Un testigo aseguró que después de un enfrentamiento, Whedon "se jactó" de que se había "arreglado" con la estrella. "Él le dijo que él es el escritor y que ella se callará y dirá las líneas y él puede hacer que se vea increíblemente estúpida en esta película", contó el testigo.

Gadot le declaró a The Hollywood Reporter en un comunicado en ese momento: "Tuve mis problemas con [Whedon] y Warner Bros lo manejó de manera oportuna". Whedon se negó a comentar para el artículo de The Hollywood Reporter, y un representante de Whedon no hizo declaraciones adicionales cuando fue contactado por The Independent.

Gadot le mencionó anteriormente al Los Angeles Times que había tenido su propia "experiencia" negativa con Whedon, cuya imagen ha sido destruida recientemente por varias acusaciones de mal comportamiento.

En una entrevista traducida anterior con el canal israelí N12, Gadot había dicho: “Tenía mis problemas con Joss y los manejé. Como que amenazó mi carrera y dijo que si hacía algo, él se aseguraría de que mi carrera fuera miserable".

Gadot recordó el incidente en una nueva entrevista con la revista Elle. “Estaba sacudiendo árboles tan pronto como sucedió. Y debo decir que los jefes de Warner Brothers se encargaron de eso”, detalló. "Volviendo al sentido de rectitud que tengo ... Estaba mareada porque no podía creer que me acababan de decir eso".

La actriz agregó: "Si me lo dice a mí, obviamente se lo dice a muchas otras personas".

"Yo habría hecho lo mismo, creo, si fuera un hombre", añadió Gadot. “¿Me diría lo que me dijo si hubiera sido un hombre? No sé. Nunca sabremos. Pero mi sentido de la justicia es muy fuerte. Me sorprendió la forma en que me habló. Pero sea lo que sea, está hecho. Agua bajo el puente."

En 2020, el coprotagonista de la Liga de la Justicia de Gadot, Ray Fisher, afirmó que el director se involucró en un comportamiento "grosero, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable" en el set de la película de 2017.

Las afirmaciones de Fisher llevaron a una investigación de WarnerMedia sobre el comportamiento de Whedon, que vio a muchos actores que han trabajado con el director en el pasado, incluida Gadot, entrevistados por funcionarios.

Whedon no hizo comentarios sobre las acusaciones iniciales de Fisher.