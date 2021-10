La noticia llegó el Día nacional de salir del closet, en forma de una publicación en el blog de DC Comics: Superman es bisexual. En un nuevo cómic que se lanzará el 9 de noviembre, el superhéroe se enamorará y se involucrará románticamente con un reportero llamado Jay Nakamura. El anuncio llegó con un dibujo de Superman besando a su nuevo interés amoroso.

Esto generó una avalancha de titulares, como debía ser: El progreso en la representación queer en los cómics y sus adaptaciones cinematográficas a menudo ha sido frustrantemente lento. Entonces, ver a un personaje con el traje característico de Superman besando a su novio no es nada. Y es una señal de que los cómics han logrado progresar a un ritmo más rápido que sus homólogos en el cine, y con más éxito.

Aún así, aquí se necesitan algunos matices. El Superman del anuncio de DC es Jon Kent, el hijo de Clark Kent y Lois Lane. Es lo que Glen Weldon de NPR llamó "una especie de válvula de escape": "Significa que pueden decirlo ('¡Superman sale del closet!'), que seguramente atraerá la atención... pero siempre podrán aliviar la presión al girar esa válvula y señalar esos importantes asteriscos".

Con eso en mente, Weldon reconoce que “aquí se está avanzando”, y que “en términos de representación, por supuesto, esto es bien neto”. El escritor Tom Taylor, que ha trabajado en la nueva serie de Superman con el artista John Timms, dijo a The New York Times que “reemplazar a Clark Kent con otro salvador blanco heterosexual se sintió como una oportunidad perdida”. En otras palabras: Existía la posibilidad de dar forma al legado de Superman de una manera significativa, y DC la aprovechó. Esta es una situación de “Sí, y”: Sí, este es un paso en la dirección correcta y todavía queda trabajo por hacer.

El anuncio de DC también es una forma más directa de representación queer de lo que hemos visto en la pantalla grande hasta ahora. Del lado de Marvel, también, los cómics se han aventurado donde las películas se han negado a ir. Los besos del mismo sexo entre superhéroes hasta ahora se han inmortalizado en tinta, no en píxeles. Si buscas personajes transgénero, también tendrás que recurrir a los cómics.

Se han logrado algunos avances en las pantallas grandes y pequeñas. En junio de este año, Loki de Tom Hiddleston reconoció oficialmente su bisexualidad en un episodio de la exitosa serie Disney+ dedicada y nombrada en honor a su personaje. La directora Kate Herron reconoció reflexivamente el momento en Twitter: “Desde el momento en que me uní a @LokiOfficial fue muy importante para mí, y mi objetivo, reconocer que Loki era bisexual. Es parte de quién es él y de quién soy yo también. Sé que este es un pequeño paso, pero estoy feliz, y mi corazón está tan lleno, de decir que esto ahora es un canon en [la MCU]".

Fue un hito, aún queda mucho camino por recorrer. “No importa cuántos fanáticos de identidad queer de Marvel se entusiasmen con este reconocimiento fugaz de su propia existencia, es difícil ver que algo haya cambiado realmente”, escribió Louis Chilton de The Independent. "No hemos visto a Loki en una relación con un hombre y, si el coqueteo en curso con Sylvie es un indicador, no lo habrá en su futuro inmediato".

Esta es una situación en la que Marvel se ha encontrado repetidamente: El reconocimiento de la sexualidad de un personaje sin una representación de ella en la pantalla. Valkyrie, retratada en Marvel Cinematic Universe por Tessa Thompson, ha sido durante mucho tiempo bisexual en lo que respecta a los cómics. El MCU aún tiene que reconocer ese aspecto del trasfondo del personaje, aunque se espera que cambie en la próxima película Thor: Love and Thunder . “En primer lugar, como rey, como nuevo rey [de Asgard], necesita encontrar a su reina”, dijo Thompson a los fanáticos de Valkyrie en la Comic-Con de San Diego de 2019. "Así que esa será la primera orden del día". Al menos en su cabeza, Thompson siempre ha interpretado a Valkyrie como queer, que se remonta al Thor: Ragnarok de 2017. En 2018, le dijo a Alexandra Pollard de The Independent: "Espero que lleguemos a un espacio, en términos de las historias que contamos, donde eso es algo que llega a existir, y no tiene que ser digno de mención".

Con los cómics cada vez más inclusivos y cada vez más expresivos en su representación de personajes queer, cada vez es más difícil para las películas justificar su relativo estancamiento en ese lado. Existe el argumento de que las películas de Marvel y DC son libres de sexo por naturaleza y que también deben ser adecuadas para los fanáticos más jóvenes. Esta noción, por supuesto, no resiste ni el más mínimo escrutinio: Los intereses románticos siempre han jugado un papel crucial en el desarrollo de cualquier superhéroe masculino. (¿Superman y Lois Lane, gente? ¿Spider-Man y Mary Jane?) El romance no es sexo. La identidad no es sexo. Es completamente posible reconocer la orientación sexual y/o identidad queer de un personaje mientras permanece en un territorio amigable para la familia. ¡Quizás incluso sea preferible que los niños no sean alimentados exclusivamente con contenido super heterosexual! ¡Solo estoy pensando en voz alta!

El anuncio de DC sobre la bisexualidad de Superman se ha encontrado con algunas reacciones violentas, del tipo básico, absurdo y lleno de odio con el que no tengo ningún deseo de involucrarme. Pero seguramente este no es el sentimiento que debería dar forma al futuro de las películas de superhéroes. ¿Cuánta gente volvió a ver Avengers: Endgame? Más de 100 millones en su primer fin de semana, según NPR . Cuando tienes un alcance tan grande, tienes la responsabilidad de hacer algo con él. En este punto, la representación queer en las películas de superhéroes no debería ser una cuestión de "si", debería ser una cuestión de "cuándo" y "cómo".

Parece haber algo de esperanza en el horizonte. Eternals , dirigida por Chloé Zhao, contará con el primer superhéroe abiertamente gay en el MCU. Phastos, interpretado por Brian Tyree Henry, tendrá un marido y un hijo. Parece que estamos llegando a alguna parte, pero tenemos que llegar más rápido.