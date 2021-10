El problema…

“Tengo 55 años y nada de lo que he hecho ha sido lo suficientemente bueno o correcto para mi padre, que tiene 75 años. Con el tiempo, he aprendido qué hacer y qué no hacer con él para evitar la confrontación; no es un hombre fácil de tratar.

“Por ejemplo, cuando tenía 20 años, vendí mi auto para comprar un auto deportivo extranjero, pero eso enfureció tanto a mi padre que no me habló durante cuatro años. Se mudó sin decirme nada y solo a través de amigos de la familia me enteré finalmente a dónde se había mudado. Me animaron a que me contactara con él y nos quedamos para desayunar, que fue un asunto muy incómodo, aunque sí nos hizo empezar a hablar y poco a poco nos volvimos a acercar.

“A medida que crece, parece más capaz de tener una relación de algún tipo conmigo, pero aun así, nunca me llama ni me envía mensajes de texto, a menos que sea una emergencia o esté enfermo. Hace unos meses, me envió un mensaje de texto pidiendo el número de móvil de mi hijo, lo cual me pareció extraño porque casi no habían tenido contacto.

“En ese momento estaba ocupado y olvidé responder hasta tres días después. No respondió, así que lo intenté de nuevo al día siguiente y todos los días durante el resto de la semana, momento en el que me preocupaba que estuviera enfermo, le envié un mensaje de texto a su esposa. Ella respondió que había pasado dos meses en el hospital por covid y todavía no lo había superado por completo. Fue la primera vez que me enteré, pero luego recibí un mensaje de texto de él diciéndome que dejara de molestar a su esposa y que si no puedo responder a sus mensajes, ¡ignorará los míos!.

“Me dolió mucho esto. Ahora, de la nada, me envió un mensaje de texto para decirme que necesita una cirugía para un posible cáncer. No puedo dormir por preocuparme o llorar y estoy desesperada por ayuda. ¿Llamo para ofrecer ayuda o lo ignoro y sigo adelante con mi vida? ".

Fiona dice:

“Realmente no tienes una buena relación con tu padre y parece que él es el tipo de persona que se ofende con cualquier cosa que hagas, si le conviene. Me parece que estás desesperado por el amor y el afecto de tu padre y que esto nunca ha sido posible.

“Mencionas, su esposa, así que supongo que esta persona no es tu madre, lo que me lleva a preguntarme si tus padres se separaron cuando eras un niño. ¿Se culpó usted, como desafortunadamente muchos niños, por la separación? Como adulto, estoy seguro de que se da cuenta de que esto no es lógico, lo que sucedió no fue su responsabilidad, pero ¿es posible que de niño se haya sentido así? ¿Podría estar cargando algo de equipaje con esto y tal vez es hora de que piense en intentar dejarlo ir?

“Como tu padre tiene ahora 70 años, es probable que no cambie su comportamiento. Pero no es demasiado tarde para cambiar el tuyo. Le animo a que piense en obtener algún tipo de asesoramiento (consulte el sitio web de BACP, bacp.co.uk) para ayudarlo a lidiar con su comportamiento cruel y analizar el impacto que ha tenido en usted.

Leer Más: Algunos acusados por disturbios en el Capitolio se representarán a sí mismos

“En términos de lo que está sucediendo con la salud de su padre ahora, sugieres que tienes dos opciones: llamar y ofrecerte a ayudar a tu padre o ignorarlo y seguir adelante con tu vida. Sugeriría una tercera opción: continuar llamándolo, enviando mensajes de texto y enviándole mensajes con regularidad, si lo desea, sin ninguna expectativa de respuesta, simplemente déjelo ir.

“Has intentado que tu padre te reconozca y te acepte. Usted sabe quién es y sabe que ha hecho todo lo posible, así que busque ayuda de consejería para reconocer el hecho".

Si tiene un problema con el que necesita ayuda, envíe un correo electrónico a Fiona escribiendo a help@askfiona.net para recibir asesoramiento. Todas las cartas se tratan con total confidencialidad y para proteger esta privacidad, Fiona no puede transmitir sus mensajes a otros lectores. Fiona lamenta no poder mantener correspondencia personal.