Cuando el tan esperado y excesivamente retrasado episodio de la reunión de la comedia estadounidense Friends hizo su debut mundial este jueves, los fanáticos dedicados en la India estuvieron allí, como lo han estado antes.

Los actores Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matthew Perry estuvieron presentes en el set original de la comedia en Burbank, California, (con muchas otras celebridades amigas) para un último hurra antes de despedirse de un espectáculo que es más probablemente será uno de sus mayores logros profesionales.

Con la mayor parte de la India lidiando con los bloqueos de covid-19, el episodio especial era algo que esperar, y muchos recurrieron a las redes sociales para dar a conocer sus sentimientos.

Un fan escribió en Twitter: "¿Cómo espera la gente que esté bien después de hoy, cuando siempre estaré llevando el conocimiento de que David y Jennifer estaban enamorados y reflejando esa energía en Ross y Rachel?".

Friends no solo es el programa de televisión estadounidense con guion de mayor duración, sino que también tiene una base de fans global.

Adam White de The Independent escribió: “Hablamos como personajes de Friends, aspiramos a sus estilos de vida y vínculos profundos, y nos sintonizamos cuando nos sentimos tristes. Nos ha tenido en sus garras desde 1994 y se ha transmitido de generación en generación como un texto sagrado".

“Vi el episodio tan pronto como salió. Fue agradable volver a verlos a todos juntos en la pantalla. En particular, me encantaron los errores, las historias de fondo, el concurso, el desfile de modas y las estrellas invitadas. Mentiría si dijera que no lloré en los últimos 15 minutos del episodio”, dijo el artista de 16 años, Jiya Aswani, a The Independent.

Aswani también creó fan art para honrar el final de la serie.

La influenciadora de estilo de vida y moda Radhika Seth también compartió su reacción emocional al episodio.

Ella escribió en Instagram: “No puedo expresar con palabras lo que Friends as a show significó para mí. En los días en que lidiaba con una gran cantidad de ansiedad y no podía dormir en toda la noche, este programa era todo lo que tenía que me hacía sentir segura y los días en que me sentía solo, el elenco de Friends se sentía como mis únicos amigos".

Al describir todas las generaciones que han visto el programa, otro usuario escribió: “Tus padres lo han visto, tus hermanos mayores lo han visto, tú y tus amigos lo han visto y tus hermanos menores lo están viendo ahora. Friends es el mejor ejemplo de contenido de Evergreen".