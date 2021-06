Frank Sinatra siempre creyó que Marilyn Monroe había sido asesinada, según un nuevo libro.

Monroe fue encontrada muerta por una sobredosis accidental en agosto de 1962, pero se alega que el cantante y actor creía que su muerte estaba relacionada con sus relaciones amorosas de alto nivel con John F. Kennedy y su hermano, Robert.

En unas nuevas memorias, tituladas Sinatra and Me: In The Wee Small Hours, el antiguo representante y amigo íntimo de Sinatra, Tony Oppedisano, escribe: “Frank creía que había sido asesinada, y nunca lo superó”.

Oppedisano afirma que Monroe, protagonista de películas como Some Like It Hot y The Misfits, confiaba a menudo en Sinatra, con quien estaba muy unida.

Después de que sus relaciones con los hermanos Kennedy terminaran, y fuera condenada al ostracismo por ellos, Monroe supuestamente le dijo a Sinatra “que no entendía por qué la habían excluido completamente una vez que dejó de tener relaciones sexuales con ellos”.

Poco antes de su muerte, Monroe se alojó en el Cal Neva Lodge, cerca del lago Tahoe, del que Sinatra era copropietario, y el libro dice que estuvo allí con su exmarido, la estrella del béisbol Joe DiMaggio.

Allí se anunció una conferencia de prensa en la que Monroe iba a estar presente, pero murió antes de que pudiera celebrarse. El libro afirma que la actriz iba a anunciar su reencuentro con DiMaggio.

Sin embargo, muchos creían que iba a compartir secretos sobre sus aventuras con los Kennedy, y el libro afirma que Sinatra pensó que se había silenciado por esta suposición.

Oppedisano escribe: “Frank creía que si no se hubiera anunciado la conferencia de prensa, ella habría vivido mucho más”.

También se afirma que Sinatra “nunca” pensó que ella compartiría los secretos de las aventuras, ya que “todavía tenía sentimientos” por John.

El libro, del que se hace un extracto en People, alega que varias fuentes dijeron a Sinatra que “había sido asesinada con un supositorio de Nembutal” y que “Robert Kennedy o la mafia estaban implicados”.

Monroe tenía 36 años en el momento de su muerte. Sinatra murió de un ataque al corazón en 1998, a los 82 años.