“Strictly Come Dancing” está en marcha con una nueva temporada y un nuevo elenco de concursantes famosos.

La competencia de baile está de regreso para una serie de larga duración, habiéndose transmitido una serie de episodios más cortos el año pasado debido a la pandemia. Participarán quince parejas, en lugar de las 12 del año pasado.

Sin embargo, el programa no viajará a Blackpool por segundo año consecutivo, ya que el distanciamiento social no es posible en el área de backstage.

Aquí están todas las celebridades que compiten en el programa este año ...

Tom Fletcher

Tom Fletcher es un cantante y guitarrista mejor conocido por actuar con la banda de pop-punk McFly y el supergrupo McBusted.

Fletcher no es el primer miembro de McFly en participar en Strictly, ya que el baterista Harry Judd, ganó el programa hace 10 años con Aliona Vilani. Su esposa, Giovanna, ganó la serie más reciente de Soy una celebridad… ¡Sácame de aquí!.

"¡Creo que el hecho de que voy a bailar en Strictly este año, acabo de empezar a asimilarlo mientras escribo esto!", escribió el hombre de 36 años, describiendo cómo estaba "emocionado" pero "aterrorizado" de participar.

“Mis hijos también estaban emocionados hasta que comencé a mostrarles mi mejor papá bailando en la cocina. No estoy seguro de hasta dónde me llevarán en la competencia, pero no puedo esperar para agregar algunos movimientos nuevos a mi vergonzoso repertorio de bailes de papá".

Está asociado con Amy Dowden. Lea más sobre Fletcher aquí.

Robert Webb

El actor y comediante Robert Webb es la próxima celebridad en participar en Strictly 2021.

Mejor conocido por sus papeles en las comedias de situación Peep Show y Back , el ganador de Bafta también participó y ganó Let's Dance for Comic Relief en 2009 mientras tocaba “What a Feeling” de Flashdance.

Hablando sobre unirse a Strictly , Webb, de 48 años, bromeó diciendo que no podía esperar para "ponerse un mono de spandex y disparar desde un cañón de purpurina directamente a Claudia Winkleman".

“Mi objetivo es intentar sobrevivir semana tras semana, sin causarme lesiones graves a mí ni a transeúntes inocentes. Sé que será un desafío. Hacerlo bien en esta competencia es una prueba de carácter, aunque principalmente es una prueba de baile”.

Está asociado con Dianne Buswell. Lea más sobre Webb aquí.

AJ Odudu

AJ Odudu es una presentadora de televisión que anteriormente fue coanfitrióna de Big Brother's Bit on the Side y ha aparecido en programas como House of Games de Richard Osman , Celebrity Karaoke Club y Celebrity SAS: Who Dares Wins .

Actualmente presenta Apocalypse Wow en ITV2.

“Estoy más que contenta de estar en Strictly Come Dancing de este año y estoy muy contenta de poder finalmente decírselo a mi mamá. Su cara será una imagen, ¡estará sobre la luna!", dijo Odudu,de 33 años.

“Me encanta el programa y estoy totalmente comprometido a aprovechar al máximo cada segundo de la experiencia Strictly. ¡Dale!"

Está asociada con Kai Widdrington. Lea más sobre ella aquí .

John Whaite

John Whaite, ganador de la tercera serie de The Great British Bake Off en 2013, es chef y personalidad de la televisión.

Él competirá en la primera sociedad competitiva exclusivamente masculina de Strictly , después de Nicola Adams y Katya Jones, quienes bailaron juntas la última temporada.

Hablando sobre aparecer en el programa, Whaite de 33 años, dijo que estaba emocionado de bailar con otro hombre como "un gran paso adelante en representación e inclusión".

“Llevo lentejuelas y atuendo de jazz desde que tenía tres años y no puedo esperar para lanzarme a toda velocidad por la pista de baile más glamorosa del mundo”, dijo. "Quienquiera que sea mi pareja, espero que estén preparados para un desafío, ya que quiero que nuestras rutinas incluyan muchos levantamientos espectaculares".

Whaite está asociado con Johannes Radebe. Lea más sobre él aquí .

Rhys Stephenson

El presentador de televisión infantil Rhys Stephenson también ha sido anunciado para Strictly 2021.

El actor es mejor conocido como el rostro del canal CBBC y también se ha presentado en programas como Blue Peter, Saturday Mash-Up! y Newsround.

Stephenson dice que está entusiasmado con cada parte del programa, incluso recibiendo críticas de Craig Revel Horwood.

"Estoy EMOCIONADO por ser parte de Strictly Come Dancing 2021", dijo. “He soñado con estar en este programa y sé con certeza que va a superar todas las expectativas. No puedo esperar a experimentarlo todo: el vestuario, la orquesta, ¡incluso la mirada de Craig! ¡Estoy listo!"

Stephenson está asociado con Nancy Xu. Lea más sobre él aquí.

Sara Davies

Durante una aparición en Good Morning Britain, la inversora de Dragons Den, Sara Davies, fue revelada como la última integrante de la clase Strictly de 2021.

La emprendedora se unió al programa de negocios de la BBC en 2019, después de haber llevado a su empresa Crafter's Companion de un proyecto que comenzó en la universidad a una empresa que emplea a más de 250 personas en todo el mundo.

Hablando de unirse a Strictly, dijo: “Mi mamá y mi papá estarán muy emocionados. Estoy muy nerviosa porque hasta ahora los productores me siguen preguntando si puedo bailar. A decir verdad, ¡no tengo ni idea! No he bailado desde que hice clases de ballet cuando era pequeña".

Davies también dijo que espera llevar su "tenacidad, empuje y determinación" a la pista de baile. Está asociada con Aljaz Skorjanec. Lea más sobre ella aquí .

Katie McGlynn

Otro miembro del elenco de Strictly fue anunciado en BBC Breakfast esta semana, ya que se reveló que Katie McGlynn participará en la próxima serie.

La actriz es mejor conocida por su trabajo en Waterloo Road y Coronation Street, mientras que actualmente interpreta a Becky Quentin en Hollyoaks.

Revelando que ha mantenido su casting en el programa en secreto durante meses, McGlynn dijo: “Ha sido muy difícil mantenerlo en secreto, pero finalmente puedo decir que me estoy preparando para sacudir mi shimmy y convertirme en parte de la familia Strictly!.

“Realmente no soy una bailarina, pero estoy muy emocionada de aprender una nueva habilidad en este viaje loco y no puedo esperar para ponerme algunas lentejuelas en el camino ... Estoy completamente lista para soltarme el pelo y hacer algo diferente, incluso si está completamente fuera de mi zona de confort. No puedo prometer que seré el mejor, ¡pero voy a dar el 110% en la pista de baile!. Mientras no me caiga, seré feliz".

McGlynn está asociado con Gorka Márquez. Lea más sobre ella aquí.

Dan Walker

También se reveló que participó el presentador de televisión Dan Walker.

El presentador de BBC Breakfast , que ha presentado el programa de televisión diario desde 2016, también es conocido por su cobertura deportiva en la BBC.

De Strictly, dijo: “¡Definitivamente estoy emocionado, un poco preocupado, mayormente aterrorizado y una pequeña parte de mí está considerando esconderse!.

“Mis hijos solo me han pedido que vaya a dos shows… Saturday Mash Up y Strictly . Hice Saturday Mash Up este verano, así que ... es hora de abrazar las lentejuelas".

Walker está asociado con Nadiya Bychkova. Lea más sobre él aquí.

Tilly Ramsay

Se anunciaron dos nombres más en This Morning el miércoles (11 de agosto), siendo el primero Tilly Ramsay.

La chef e influenciadora, hija de Gordon Ramsay, tiene más de 9.5 millones de seguidores en TikTok y ha presentado contenido de cocina en CBBC e ITV.

Tilly, de 19 años, dijo que estaba “emocionada y agradecida” de unirse al programa, y agregó: “¡Siempre estoy lista para nuevos desafíos divertidos y esta será mi mayor aventura hasta ahora!.

“¡Voy a poner mi corazón y mi alma en esto y no puedo esperar para ponerme mis zapatos de baile y mostrarle a mi papá cómo se hace realmente! ¡Trae el brillo, el glamour y las lentejuelas!".

Ramsay está asociado con Nikita Kuzmin. Lea más sobre ella aquí.

Greg Wise

Greg Wise actor de 55 años, es mejor conocido por su aparición en Sense and Sensibility junto a Emma Thompson, con quien luego se casó. En los últimos años, ha aparecido en películas como A Private War y Military Wives, además de interpretar a Lord Mountbatten en The Crown.

El escritor de Last Christmas dijo: “Mi hermosa hermana era una gran reina del disco. Dejó nuestro mundo hace casi exactamente 5 años en un ataúd de bolas brillantes. Esto es para ella. Mi hermosa hermana Diva, que habría estado loca de emoción de que su hermanito estuviera haciendo esto.

“La canalizaré ya que su hermano no puede bailar, pero estoy emocionado de sumergir mis pies, rodillas, caderas y brazos en este mundo maravilloso, y espero enorgullecerla y obviamente, hacerla reír ... "

Wise está asociado con Karen Hauer. Lea más sobre él aquí.

Nina Wadia / ELIMINADA

Nina Wadia es mejor conocida por interpretar a Zainab Massood en EastEnders.

Hablando sobre su nombramiento, dijo: "Siempre he bailado como si nadie estuviera mirando, así que si vendemos los ojos a los jueces, podría ganar Strictly 2021".

Ella agregó: “Creo que debería hacer esto antes de que sea demasiado mayor. Creo que este es el último año que llevo tacones. Creo que creo que han pasado muchas cosas en los últimos años y solo quiero agarrar la vida por las b****”.

Wadia se convirtió en la primera concursante de Strictly en ser eliminada. serie, en la segunda semana, después de enfrentarse a la estrella de Coronation Street, Katie McGlynn y Gorka Márquez en el baile con su pareja, Neil Jones.

Rose Ayling-Ellis

La actriz Rose Ayling-Ellis, mejor conocida por interpretar a Frankie Lewis en EastEnders, será la primera concursante sorda de Strictly.

Ella dijo: “Ser la primera concursante sorda en Strictly Come Dancing es muuuuy emocionante ... y un poco aterrador. Es el secreto más difícil que he tenido que guardar, ¡así que se siente increíble tener esto finalmente a la vista!. Espero enorgullecer a la comunidad de sordos y derribar más barreras.

"¡Pero también estoy muy emocionado de aprender una nueva habilidad increíble y aún mejor puedo aprender mientras uso hermosos vestidos hechos especialmente para mí!".

Está asociada con Giovanni Pernice. Lea más sobre ella aquí .

Adam Peaty

Recién salido de su éxito en los Juegos Olímpicos, Adam Peaty MBE se ha unido a la alineación de Strictly de este año.

"Creo que esto será una sorpresa para mucha gente, pero estoy muy emocionado de finalmente compartir la noticia de que me uniré a Strictly este año", dijo.

“Tengo muchas ganas de hacer algo totalmente diferente y desafiarme a mí mismo fuera de la piscina. ¡Espero que mi naturaleza competitiva compense mis habilidades de baile!".

El nadador ganó medallas de oro en los 100 m braza masculina, en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en Tokio 2020.

Tiene el récord mundial en eventos de braza de 50 metros y 100 metros y en 2017, recibió un MBE en los honores de Año Nuevo por sus servicios a la natación.

Está asociado con Katya Jones. Lea más sobre él aquí .

Judi Love

La actriz y comediante Judi Love participará en Strictly de este año.

Ella dijo: “Creo que todavía estoy en shock de ser parte de este increíble espectáculo. Lo he visto durante muchos años y admiro las habilidades fenomenales de estos bailarines y celebridades que han participado y se han dedicado a aprender un nuevo oficio”.

“¡Realmente estoy ansioso por esforzarme en algo que solo podría haber soñado hacer y ahora se está volviendo realidad! ¡No puedo mentir, estoy tan nervioso pero emocionado al mismo tiempo!".

La comediante es un panelista habitual de Loose Women, donde se anunció su nombramiento. Ganó fanáticos con su serie de videos Quarantine Date Nights, que lanzó durante el encierro.

Está asociada con Graziano Di Prima. Lea más sobre ella aquí.

Ugo Monye

El exjugador de rugby y experto en deportes Ugo Monye, fue la última celebridad que se anunció para la competencia de este año. El jugador de 38 años, jugó para Inglaterra desde 2009 y se retiró en 2015, pasando a ser anfitrión de la cobertura de rugby para BT Sport, ITV y la BBC.

“¡Qué sueño hecho realidad! Estrictamente, es el programa de entretenimiento más grande de la televisión y no puedo esperar para mostrarles a todos que tengo más que simples movimientos de baile de papá”, dijo en un comunicado al unirse al programa.

“Mis dos hermosas hijas nunca tuvieron la oportunidad de verme en la cancha de rugby, así que saber que pueden verme bailar el vals y dar vueltas cada semana es realmente especial para mí. Me encanta un atuendo en el mejor de los casos, ¡así que trae las lentejuelas!."

Está asociado con Oti Mabuse. Lea más sobre él aquí.

Strictly Come Dancing se transmite los sábados por la noche en BBC One.