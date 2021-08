El actor de Hollywood John Travolta ha compartido la historia detrás de la famosa foto de él bailando con la princesa Diana en la Casa Blanca hace más de tres décadas.

En un clip del nuevo especial de PBS In Their Own Words: Diana, Princess of Wales , el actor de 67 años recuerda los eventos que llevaron a su baile con la princesa en 1985.

En ese momento, Diana estaba en una visita real a los Estados Unidos, donde asistió a una cena ofrecida por el presidente Ronald Reagan en su residencia.

La ex primera dama Nancy Reagan se acercó a él con una solicitud especial de la princesa Diana, según Travolta.

“Alrededor de las 10 de la noche, Nancy Reagan me dio un golpecito en el hombro y dijo: La princesa, su fantasía es bailar contigo. ¿Te gustaría bailar con ella esta noche?”, dijo. "Y yo dije, Bueno, por supuesto".

Reagan le dijo a Travolta que lo acompañaría a conocer a la princesa Diana cuando el reloj se acercara a la medianoche, para que él pudiera invitarla a bailar.

Cuando llegó el momento, Travolta recordó cómo logró invitar a la princesa a bailar "durante lo que se sintió como 15 minutos".

“Le toco el hombro y ella se da la vuelta y me mira, y tenía ese tipo de inclinación tímida [de la barbilla] que tenía, y me miró y le dije: ¿Te gustaría bailar conmigo?".

Leer más: “Intentamos todo”: doctor relata por primera vez la batalla para salvar a la princesa Diana

“Toda la habitación se despejó. Bailamos durante lo que se sintió como 15 minutos ”, comentó el actor de Saturday Night Fever.

Diana “amaba bailar y traía pura alegría a todos los demás”, según la astróloga de la princesa Debbie Frank.

“Fue un momento de libro de cuentos”, mencionó Travolta. "Hicimos una reverencia cuando terminó, y, ya sabes, ella se fue, y yo me fui, y mi carruaje se convirtió en una calabaza".

In Their Own Words: Diana, Princess of Wales se estrenó el domingo (8 de agosto) en PBS.