Deberíamos valorar a los escritores de color por su talento, no por su trauma

Cuando empiezas una carrera como guionista, como es mi caso, o cualquier carrera de escritor, te dicen que “escribas lo que sabes”. Es un buen consejo, por supuesto. Sin embargo, como guionista mestiza de veintitantos años que creció en Cardiff, hace poco me di cuenta de que lo que se me pide a menudo es que “escriba lo que “mi gente” sabe”.

Parece que después de años de descuidar la diversidad en la narración, los medios de comunicación y las industrias creativas se apresuran a ponerse al día. No cabe duda de que nuestros narradores han centrado sus relatos en la experiencia de los hombres blancos durante tanto tiempo que ahora se pide a cualquier de otra comunidad que no sea la suya que comparta su versión de los hechos. Acojo con satisfacción este cambio, que debería haberse producido hace mucho tiempo y que es necesario para que podamos avanzar, pero aunque el sentimiento es correcto, el enfoque es muy a menudo erróneo.

Personalmente, cuando la gente se interesa por mis historias, por “lo que sé”, suelo tener la sensación de que les he defraudado. Sin entender por qué, ni lo que significa, salgo con otro tipo de síndrome del impostor. Uno en el que mi historia no satisface las expectativas porque no es lo suficientemente “negra”. En este contexto, una “historia negra” es una historia que expone el trauma histórico de ser una persona afroamericana en la sociedad.

Como escritor de color, uno siente que camina constantemente por la cuerda floja. Tienes que equilibrar con precisión quién eres, tu historia conocida y la historia de “tu pueblo”. Una historia que yo personalmente no viví, pero de la que a menudo siento el peso.

El problema de que la industria editorial y creativa esté jugando a ponerse al día histórica y culturalmente es que, como escritores de color, se espera que nos enfrentemos al trauma del paisaje racial de hoy y, al mismo tiempo, al de ayer. ¿Es justo que se espere que yo escriba sobre este trauma para educar a otros? Especialmente cuando no se dispone de apoyo emocional práctico para afrontar las consecuencias de ello.

Tengo suerte: la mayoría de las experiencias en mi carrera hasta ahora han sido de apoyo y han celebrado el color de mi piel. Estoy muy orgullosa de formar parte de un programa de Literature Wales que fomenta nuevos talentos de la escritura, llamado Representing Wales: Developing Writers of Colour. Pero, irónicamente, junto a este programa llegan más peticiones para que hable de mi raza. En este espacio dedicado a la diversidad, me siento segura, alimentada e inspirada creativamente. Me gustaría que este apoyo se extendiera a los escritores de color cuando salgan a la industria circundante.

Cuando se pide a las personas de color que “escriban lo que saben”, hay que comprobar primero que no se les está pidiendo que escriban una historia que los blancos no pueden. Personalmente, me encantaría poder venderte la nueva versión guionizada de Sex in the City o Girls sin tener que asegurarte que “por supuesto que el personaje principal no es blanco, y sí que eso cambia su perspectiva del mundo. Pero no te preocupes, estoy seguro de que seguirán siendo relacionables con las masas”.

Para un escritor de color, su herencia está en todo lo que escribe. Es algo en lo que probablemente siempre piensas y quieres celebrar. Estoy orgulloso de quién soy y de dónde vengo. Las historias, pasadas y presentes, son muy importantes, pero no presionemos a la próxima generación de narradores diversos para que sientan que sus historias sólo valen por el color de su piel o por el trauma colectivo de su herencia. Su talento y su lugar en esta industria valen más que eso.

Emily Burnett es guionista y actriz y forma parte del nuevo programa de Literature Wales que desarrolla a los escritores de color