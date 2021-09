Emilia Clarke ha hablado con franqueza sobre los “ridículos estándares de belleza” de la sociedad y por qué no planea someterse a una cirugía plástica después de sufrir dos hemorragias cerebrales.

La estrella de Game Of Thrones, que se sometió a una cirugía cerebral en 2011 después de sufrir su primera hemorragia y luego nuevamente en 2013, habló sobre el impacto que las cirugías que salvaron su vida, tuvieron en su confianza y pensamientos sobre el envejecimiento durante una entrevista con People.

Según la embajadora de belleza de Clinique de 34 años los procedimientos inicialmente la dejaron sintiéndose "poco segura" y contribuyeron a generar inseguridades sobre su apariencia. Sin embargo a medida que ha envejecido, dijo que se dio cuenta de por qué la belleza interior es mucho más importante.

“Después de la cirugía, como me sentía tan asustada y poco segura, estaba poniendo todo eso en cómo me veía”, dijo. “A medida que crecí, me di cuenta de que las personas son más hermosas cuando no piensan en sí mismas, ni consideran su propia belleza”.

“Los momentos felices y ser feliz es lo que vas a ver en tu lecho de muerte. No vas a recordar las veces que te tomaste esa súper linda selfie".

La comprensión de Clarke de lo que hace que uno sea hermoso, también significa que no planea someterse a una cirugía plástica para combatir el proceso de envejecimiento y la actriz le dice al medio que no tiene intenciones de que le hagan "cosas serias" en la cara.

Según Clarke, además de su aceptación de envejecer, las principales razones por las que no se ve sometida a una cirugía plástica son el miedo a morir y su carrera.

“La idea de poner mi cara en manos de otra persona con un cuchillo, ¡no, no, no!. No vengas a mí con eso. No va a suceder”, dijo sobre el tema de la cirugía plástica y los cosméticos inyectables. "El número uno es el miedo y el número dos, no puedo hacer mi trabajo, si no puedo mover la cara".

Si bien la actriz señaló que ella “no tuvo una situación carpe diem (aprovecha el momento)”, cuando tuvo sus hemorragias cerebrales, reveló que las emergencias médicas la dejaron “muy asustada de morir” y considerando: “¿Qué diablos?, ¿Qué hay de malo en envejecer?".

“No tuve una situación carpe diem (aprovechar el momento) cuando tuve mis hemorragias cerebrales. No me pasó a mí. Irónicamente, me dio mucho miedo morir”, explicó la estrella de Last Christmas. “¿Qué carajo tiene el envejecimiento?, ¿Cuáles son las dos verdades de la vida?. Impuestos y muerte. Está sucediendo. Envejecer es una garantía. Creo que las mujeres que se ven más hermosas son las mujeres que no parecen más jóvenes".

Según Clarke, ella tampoco tiene ningún problema en luchar contra aquellos que intentan convencerla de lo contrario, diciéndole a People que le diría a alguien que pensara que necesitaba, "algo para ser aceptable para los ridículos estándares de belleza que la sociedad ha establecido". “Dejarse salir”.

“No tengo confianza en cómo me veo, pero soy competente para decirle a alguien que tiene una opinión sobre cómo me veo que no me interesa escucharla”, agregó.

Esta no es la primera vez que la actriz habla sobre las presiones en Hollywood y de sus compañeros para combatir el proceso de envejecimiento, ya que anteriormente le dijo a Elle UK que una vez un facialista le recomendó rellenos para poder “tener su cara atrás”, cuando solo tenía 28 años.

En ese momento, Clarke reconoció que envejecer es más que envejecer y la estrella explicó que a los 34 años es “más sabia, más inteligente, he tenido más experiencias, he hecho todas estas cosas y estoy orgulloso de eso” y eso solo llega con el tiempo.

“Solo puedes hacer eso porque tienes la edad que tienes. El tiempo es lo único que te permite hacer esas cosas”, dijo. "Entonces, si mi rostro va a reflejar el tiempo que he pasado en esta tierra, estoy dispuesto a eso".