“Quería decir lo que dije”: Dwayne Johnson profundiza en su pelea con Vin Diesel

Dwayne Johnson reveló que miembros del elenco de Fast and Furious se acercaron y le agradecieron discretamente tras su polémica declaración sobre su coprotagonista, Vin Diesel.

En una entrevista con Vanity Fair, Johnson habló sobre su publicación realizada durante el rodaje de The Fate of the Furious, que apuntaba a un coprotagonista masculino anónimo que luego se reveló, Diesel.

“Algunos se comportan como hombres firmes y verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no lo hacen son demasiado cobardes para hacer algo al respecto de todos modos”, escribió Johnson en ese momento.

Johnson le dijo a la revista que "la misma m*** de siempre" hizo que él hiciera la publicación y que lamenta haber hecho públicas sus frustraciones.

Dijo: “Quería decir lo que dije. Con seguridad. Me refiero a lo que digo cuando lo digo. Pero expresarlo públicamente no fue lo correcto”. El actor y exluchador profesional también admitió que “no fue mi mejor día”.

Johnson luego reveló que a pesar de que la publicación ahora eliminada causó una "tormenta de fuego", el equipo de la película me apoyó: "Sin embargo, curiosamente [fue] como si todos los miembros del equipo encontraran su camino hacia mí y me agradecieran en voz baja o me enviaran una nota.

“Pero, sí, no fue mi mejor día, cuando compartí eso. No debería haber compartido eso. Porque al final del día, eso va en contra de mi ADN. No comparto cosas como esa. Y me ocupo de ese tipo de tonterías lejos del público. No necesitan saber eso. Por eso digo que no fue mi mejor día".

Johnson también reveló que solo regresó para hacer The Fate of the Furious, que era la octava entrega de la serie, sobre la base de que no tendría que compartir plató con Diesel: “Quería renunciar al drama. Pensé que eso era lo mejor que podía hacer. Para todos".

También confirmó que los dos sí se reunieron para intentar arreglar sus diferencias: “Bueno, hubo una reunión. No lo llamaría una reunión pacífica. Yo lo llamaría una reunión de claridad. Él y yo tuvimos una buena charla en mi tráiler, y fue fuera de esa charla que realmente quedó muy claro que somos dos extremos separados del espectro. Y accedió a dejarlo allí".

Leer más: “Jungle Cruise” supera expectativas en taquilla pese a COVID

En lo que va del año, Johnson ha aparecido en el éxito taquillero Jungle Cruise y se le puede ver en Red Notice de Netflix.

La novena película de la serie Fast and Furious, F9, fue lanzada a principios de este año luego de múltiples retrasos causados por la pandemia, con críticas mixtas.