Dwayne "The Rock" Johnson ha confirmado que no protagonizará más películas de Fast & Furious.

El actor ha protagonizado la franquicia desde Fast Five de 2011. Interpretó a Luke Hobbs, un cazarrecompensas altamente calificado del Servicio de Seguridad Diplomática y el principal agente federal cuyo trabajo es capturar a Dominic Toretto y su equipo en Fast Five.

También fue el tritagonista de Fast and Furious 6, un personaje principal en Furious 7, uno de los dos deuteragonistas de The Fate of the Furious y uno de los protagonistas principales del spin-off Hobbs & Shaw.

Según los informes, ha habido tensión entre Johnson y su coprotagonista de Fast & Furious, Vin Diesel, durante una década. La última secuela se produjo cuando Diesel, un productor de la franquicia, se atribuyó el mérito de la actuación de Johnson debido a su enfoque de "amor duro" en el rodaje de Fast Five.

Respondiendo al comentario, Johnson dijo esta semana: “Me reí y me reí mucho. Creo que todos se rieron de eso. Y lo dejo así. Y que les he deseado lo mejor. Les deseo lo mejor en Fast 9. Y les deseo la mejor de las suertes en Fast 10, y Fast 11 ,y el resto de las películas de Fast & Furious que hagan sin mí".

No está claro si Johnson continuará protagonizando spin-offs de la franquicia.

En 2016, durante la producción de The Fate of the Furious, Johnson expresó sus frustraciones con los coprotagonistas masculinos, diciendo: “Algunos se comportan como hombres de pie y verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no son demasiado cobardes para hacer algo al respecto de todos modos. Culos dulces. Cuando mires esta película el próximo abril y parezca que no estoy actuando en algunas de estas escenas y mi sangre está hirviendo legítimamente, tienes razón".

Muchos han especulado que se refería a Diesel quien, según varias fuentes que hablaron con TMZ en ese momento, llegaba tarde regularmente para filmar escenas y criticaba la actuación de sus compañeros de reparto.