TeTe Bang tenía 19 años cuando se mudó por primera vez a Londres desde su ciudad natal rural. “Quería hacer amigos y me gustaba disfrazarme, así que comencé a salir a espacios queer”, le dice a The Independent. TeTe encontró una comunidad queer y se unió a ellos, vistiéndose con spandex, plumas y brillo para bailar y entretener a multitudes en toda la capital. Pero no fue hasta que otras personas comenzaron a etiquetarlo que se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era drag. “Yo estaba como, 'oh, está bien, eso es lo que es, supongo'”, dice.

Ahora con 30 años, TeTe ha sido una drag queen durante ocho años y ha tenido éxito en todo el Reino Unido y más allá, uniéndose a la familia Glitterbox Ibiza y al colectivo de drag The Family Gorgeous como parte de la serie Drag SOS de Channel 4, que ayuda a "los protegidos improbables a desbloquear su larga vida". Perdió la confianza, pero el desafío de ser mujer en el espacio tradicionalmente masculino del drag permanece.

“Las mujeres cis que hacen drag tienen que mejorar nuestro juego constantemente”, dice. "No podemos ser perezosas con nuestro arrastre, no podemos simplemente ponernos un vestido Primark y una peluca porque la gente nos llama más por eso de lo que lo haría un hombre cis haciendo lo mismo".

La discusión sobre las mujeres cisgénero que actúan como drag queens ha regresado a las redes sociales recientemente cuando la exitosa franquicia de televisión RuPaul's Drag Race UK dio la bienvenida a su primera competidora cisgénero, Victoria Scone, cuando comenzó su tercera temporada en el Reino Unido a principios de este mes. El reality show, que se estrenó por primera vez en los EE.UU. en 2009, ve alrededor de una docena de drag queens evaluadas por el juez principal y el veterano de drag RuPaul Charles y una selección de jueces famosos, sobre su carisma, singularidad, nervio y talento. Cada una de las reinas tiene su propia área de especialización, desde la confección hasta el canto, con concursantes marcados en sus habilidades de baile, diseño, comedia y actuación.

La franquicia ha generado 13 temporadas en EE.UU., seis temporadas derivadas llamadas All-Stars y seis versiones internacionales del programa, e incluso hay una RuPaul's Drag Con anual en Los Ángeles, Nueva York y Londres para celebrar todas las cosas drag. Ha ganado innumerables premios y traído el arrastre a las audiencias principales, con la primera temporada de RuPaul's Drag Race UK atrayendo a la friolera de 12 millones de espectadores para BBC Three. Pero hasta ahora, la franquicia aún no ha dado la bienvenida a una mujer cisgénero.

Drag tiene una larga historia que se remonta a la época de Shakespeare. Con representaciones teatrales estrechamente vinculadas y supervisadas por la iglesia, históricamente solo a los hombres se les permitió pisar las tablas, lo que los llevó a adoptar roles femeninos.

La forma de arte ha avanzado desde entonces, desarrollándose a través de las salas de música victorianas, la pantomima y la cultura de clubes y pubs. Al otro lado del charco, el drag se inspira en la "cultura del baile", una subcultura clandestina dominada en gran parte por personas de color LGBTQ+ que vio a la gente vestirse y actuar para obtener premios en la década de 1980 en Nueva York.

En gran parte (pero no exclusivamente) realizado por personas que se identifican como LGBTQ+, sigue siendo una fuente de escape, expresión y entretenimiento para las personas queer. A pesar de su evolución, que incorpora drag kings (mujeres que se visten como hombres) y artistas no binarios y trans, el drag sigue estando asociado innegablemente con los hombres disfrazados de mujeres, lo que hace que la incorporación de Victoria Scone a la alineación de Drag Race UK sea un punto de inflexión para la forma de arte.

Sin embargo, el anuncio de que Drag Race daría la bienvenida a su primera reina mujer cisgénero molestó a algunos devotos drag y espectadores del programa. Si bien la mayoría de los fanáticos del programa han apoyado su inclusión, otros han cuestionado su participación en la competencia, a pesar de que es lesbiana y lleva tres años actuando como drag. Las mujeres cisgénero que realizan drag a menudo se denominan AFAB (Asignadas mujeres al nacer) o reinas "bio", una referencia al género que se les asignó al nacer pero, para muchas reinas, el contenido de los pantalones de una persona debe seguir siendo secundario al show.

“Realmente creo que nací para ser una drag queen. Pero realmente no sabía si, como mujer, esa era una posibilidad para mí ”, dijo Victoria en una entrevista reciente. En respuesta a las reacciones al tráiler de la nueva temporada, le dijo a The Independent : “Sé que parece que los [comentarios] negativos son tan horribles, pero no puedo tomarlo como algo personal porque son misóginos. Si tu única razón para no disfrutarme cuando solo has visto un clip de 90 segundos es que no soy una drag queen 'real', no puedo tomar eso como algo personal. Eso es solo porque tienes un problema con una mujer que hace drag".

A pesar de la reacción violenta contra las drag queens femeninas, TeTe cree que sus experiencias como mujer le dan una ventaja sobre las drag queens masculinas tradicionales. “Creo que nuestras historias provienen de una perspectiva más informada. En un momento, el drag se trataba de celebrar a las mujeres e inspirarse en ellas y burlarse del patriarcado. Las mujeres cis que practican drag tienen los mejores conocimientos sobre cómo es esa experiencia y pueden producir el trabajo más interesante y auténtico".

Apple Derrieres ha estado dirigiendo la noche de drag king BOiBox con su esposa, quien actúa como el drag king Adam All, durante ocho años. Ella ve actuar como Apple como una "gran parte de su vida" que "le permite celebrar [su] propia feminidad y queerness". Apple dice que la gente a menudo no sabe que es una mujer cuando está actuando, "lo cual es excelente porque ese es el punto, ¿por qué debería importar?"

A pesar de los lemas del arco iris y los mensajes de aceptación e inclusión, la misoginia estropea la vida LGBTQ+ de la misma manera que lo hace en el mundo heterosexual. TeTe dice: “La misoginia del día a día es constante, principalmente de los hombres homosexuales. Definitivamente hay un grupo demográfico de hombres homosexuales que piensan que debería callarme y sentarme. Hay una historia de drag queens burlándose de las mujeres y la feminidad, y no de una manera que provenga de un lugar de amor o aprecio o comprensión, y eso definitivamente todavía existe".

Apple se hace eco de este sentimiento. “Las reinas de AFAB entran con una barra de expectativas puesta; tenemos que patinar cuesta arriba y ser grandes, audaces y brillantes”, dice. "No hay lugar para el error porque a menudo entramos con las cejas levantadas y los brazos cruzados antes de que comience el espectáculo".

Sus actuaciones están dominadas por himnos lésbicos y números musicales que celebran la feminidad y la menstruación. “Como los cuerpos de AFAB y las lesbianas continúan siendo ridiculizadas en drag, me gusta responder a eso con humor, manos de jazz y un canto, pero soy serio en mi intención. Necesitamos normalizar y celebrar los cuerpos de AFAB. Los hombres en la habitación que insisten en aferrarse a la vagina y los chistes lésbicos, arruinan la cara, pero yo canto más fuerte... en su dirección".

¡Fancy Shews!, una drag queen de 33 años con sede en Londres, ha implementado salvaguardias para contrarrestar esto. “He experimentado la misoginia de muchas maneras, pero por eso exactamente tengo un agente y estoy inscrito en Equity [sindicato de artes escénicas]. Tengo protección para salvaguardarme. Encuentro que hay cierto grupo de tipos homosexuales que simplemente no están listos para experimentar a las mujeres y tienen algo realmente odioso. Es raro".

A pesar de sus experiencias negativas, las tres mujeres creen que la comunidad drag ha traído más cosas buenas que malas a sus vidas, infundiéndoles confianza, rodeándolas de un colectivo de amigas con ideas afines y permitiéndoles ser verdaderamente ellas mismas.

“Hacer drag me da confianza en mi día a día; es como otra faceta de mí como persona”, dice Fancy Shews!. “Antes, nunca hablaba por mí mismo y ahora tengo más confianza para hacerlo. Cuando comencé a actuar, también conocí a personas que de repente me atraparon y obtuvieron mi rareza. Es realmente especial y algo muy valioso".

Para TeTe, validar su experiencia le ha cambiado la vida. "He podido compartir algunas de mis experiencias como persona queer y escuchar a otras personas que aprecian esas historias y se relacionan con ellas es realmente valioso".

Apple dice que le encanta poder inspirar a la gente. "Empoderar a otros, especialmente a los jóvenes queer AFAB, para que se enorgullezcan de sí mismos y de sus cuerpos, ya sea en el escenario o en su vida cotidiana, es increíble".

En última instancia, dice Fancy Shews!, cuando se trata de Drag Race UK, la atención debe permanecer en el rendimiento. “Creo que Victoria Scone es muy buena y, en última instancia, de eso se trata el rendimiento a ese nivel. Tienes que ser muy bueno, no importa si eres hombre o mujer o lo que sea. Ella se merece absolutamente un lugar allí".

Apple está de acuerdo, pero advierte que no debemos dormirnos en los laureles. “Victoria Scone es una drag queen brillante. Es una persona talentosa que puede bailar, cantar y crea looks increíbles. No debería haber tardado tanto en abrirse esta puerta, pero es un momento muy positivo, un momento que hemos esperado, pero aún queda mucho por hacer".