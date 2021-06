El actor español Martín Bello, quien interpretó a “Tito”, tío de Luis Miguel en Luis Miguel: La serie , acusó al mexicano Diego Boneta de agredirlo durante el rodaje de una escena de la segunda temporada del exitoso programa de Netflix.

En entrevista con la revista TVyNovelas , Bello se sinceró y declaró que debido a las lesiones sufridas a manos de Boneta tuvo que buscar asistencia médica, misma que no fue cubierta en su totalidad por la casa productora de la serie, MGM.

Asimismo, anunció que está analizando sus opciones legales para demandar tanto a Boneta como a los productores de la serie biográfica por las secuelas que le dejaron los severos y numerosos golpes que dice le propinó el mexicano en febrero de 2020.

De acuerdo al propio Bello, las lesiones ocurrieron durante “la escena en la que yo le cuento a Luis Miguel [Diego Boneta] lo que sucedió con su madre”.

“Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final, Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, relató el actor español en charla con la revista mexicana.

Bello, quien dio vida a uno de los personajes más polémicos en la dramatización de la vida de Luis Miguel, precisó que el director no recurrió a los dobles porque la escena estaba marcada “de una manera diferente a como se dio realmente”.

El español, quien debutó frente a las cámaras con la película Camarón en 2005, detalló que la escena fue repetida “como 10 veces”, situación que agravó las lesiones recibidas y recordó que, tras la agresión, acudió con el personal de la serie para que lo examinaran.

“Cuando terminé la escena me fui a mi camper, y al quitarme la ropa me vi los moretones, fui de inmediato a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico en la escena, y no daban crédito a lo que había pasado”, narró Bello.

El actor añadió que esa noche no logró conciliar el sueño debido al intenso dolor y agregó que le pidió a Boneta hablar sobre los hechos ocurridos.

“Cuando sucedió esto yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de eso”, sostuvo Bello. “Lo que pedí fueron tacos, no le estaba pidiendo algo ostentoso”.

Según el testimonio del actor, la producción se hizo cargo de los gastos médicos mientras se encontraba en México, pero una vez que regresó a su país natal, la situación cambió.

“Tuve que acudir al médico porque estoy mal, tengo un informe en el que se explican las secuelas que me pueden quedar”, enfatizó. “Me han estado haciendo un tratamiento agresivo en el cuello para curarme las lesiones”.

Bello abundó en su testimonio y relató que el propio actor mexicano reconoció que “no se había portado bien como amigo conmigo” y que “le tenía mucho cariño” a Boneta.

“Imagínense que cuando él venía a Madrid yo le brindaba hasta mi casa”, se sinceró el ibérico quien aseguró que no busca dinero, sino que se “haga justicia y que no le vuelva a pasar esto a ningún otro actor”.

Tras las acusaciones, la casa productora de Luis Miguel: La serie, Gato Grande/MGM, afirmó que se le ofreció la atención médica correspondiente al actor español tras los hechos ocurridos.

“Ha habido varios intentos para facilitar el reembolso de cualquier cuidado recurrente, pero el señor Bello continúa sin responder dichas iniciativas”, defendió la casa productora en un comunicado recogido por Univision .

Hasta el momento, Boneta no se ha pronunciado al respecto.