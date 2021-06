Issabela Camil reacciona a “Luis Miguel: La serie”; ¿Aprueba su papel en el programa?

La segunda temporada de Luis Miguel: La serie abundó en la relación del cantante con el que habría sido el amor de su vida, Issabela Camil, quien es representada en la producción de Netflix con el personaje de Erika.

Incluso, en el último capítulo de la segunda entrega de la serie se aprecia en una escena como Luis Miguel tenía todo preparado para pedirle matrimonio a Erika, sin embargo, ella decide romper con la relación tras enterarse que el cantante la había negado en televisión nacional.

Durante el programa Montse & Joe , conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver , Camil se sinceró y aseguró que hasta la fecha no ha visto ningún capítulo de Luis Miguel: La serie.

“No he visto absolutamente nada”, recalcó la actual pareja de Sergio Mayer . “Si lo viví para que lo voy a ver en tele. No me interesa”, remarcó la actriz mexicana.

Entre las bromas y preguntas de las conductoras, Camil, quien se mostró incómoda en más de una ocasión durante la entrevista, habló de su personalidad y se consideró una mujer honesta, dramática y llorona.

"No sé si uno puede describirse bien porque de repente los hijos te describen de una manera, el marido de otra, los amigos de otra. Soy muy honesta, soy acuario y como buena acuariana, odio las reglas no son para mí, me chocan. No me gustan", comentó la actriz quien en 2020 participó en la telenovela Vencer el desamor .

Leer más: Diego Boneta se confiesa con Independent en Español

Camil, quien confesó que no le gusta tomar ni fumar y la gente podría catalogarla como una persona aburrida, habló de su rol como madre y señaló que a sus hijos nunca les ha dicho qué hacer o cómo deben ser.

“Soy como mi mamá. Mi mamá es una neoyorkina de papás judíos, rusos, migrantes, y pues es muy libre toda mi casa y toda nuestra forma de pensar”, comentó la actriz.

“Aquí no hay de que tienes que ser, o sea, nos gusta criar niños con autoestima, con valores, con amor propio, con amor a los animales", abundó la hermana de Jaime Camil .