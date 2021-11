El gran arte a menudo polariza. Hay una razón por la que los mejores finales de televisión a menudo han resultado ser los más divisivos: ¿Quién podría olvidar el infame final de The Sopranos? ¿O la conclusión sin sentido de Lost? Dexter fue otra serie con un final que dividió las opiniones, entre aquellos que decían que era un montón de basura y otros que fueron incluso menos amables. Bromeo, por supuesto; la conclusión del oscuro drama de asesinos en serie de Showtime tuvo algunos apologistas, y nadie podía acusarlo de solo dar al público lo que quería sin arriesgarse. Pero durante ocho temporadas, el negro y cómico vistazo de Dexter a la doble vida del asesino de Miami Dexter Morgan (Michael C. Hall) dejó a su audiencia escandalizada y muy seducida. Esperaban fuegos artificiales, un gran final que culminaría con el ajuste de cuentas o la redención. En cambio, lo que obtuvieron fue un giro en la trama aleatorio y abrupto de undécima hora, donde su protagonista acorralado huyó a Oregon para vivir su vida como leñador.

El anticlímax inesperado fue recibido con burlas y odio por parte de grandes sectores de la base de fans de Dexter; algo que no pasó por encima de Hall ni del creador del programa, Clyde Phillips, quien recientemente describió la conclusión en términos inequívocos. "Rompió cierta confianza con la audiencia que habíamos construido en los primeros años", dijo a Screen Rant. “Seamos francos. Si buscas en Google 'Los 10 peores finales de series de la historia', Dexter estará en todas las listas". Lo bueno para Phillips es que al programa se le ha dado, según él mismo admite, una "oportunidad de redención", en forma de una nueva serie secuela, que se estrenará mañana en Sky Atlantic. Dexter: New Blood se desarrolla años después del final de Dexter, y ve al meticuloso asesino reanudar su antiguo y mortal hábito. Pero la redención podría ser más fácil de decir que de darse cuenta: Los verdaderos problemas de Dexter iban mucho más allá que un final apestoso.

Dexter comenzó en 2006, menos de una década antes de la era del streaming, donde anticipó fortuitamente el auge del interés en la ficción de asesinos en serie que llegaría a dominar la próxima década. Siempre fue demasiado tonto para ser incluido en las conversaciones sobre la mejor televisión de la época, pero en ese momento fue un giro digno de la fórmula antihéroe que había llegado a definir las series de “prestigio”. Hall llegó a la serie gracias a una actuación extraordinariamente sólida en Six Feet Under , y demostró ser un protagonista más que capaz. En sus primeras temporadas, también sirvió como un nuevo giro en el procedimiento policial clásico, con el trabajo diario de Dexter como experto forense como un ingenioso invento de la trama.

Sin embargo, al igual que con todos los dramas sobre dobles vidas, una gran parte de la emoción fue saber si lo arrestarían o no, claro está. En la segunda temporada, la soga se apretó alrededor de Dexter, ya que las fuerzas del orden encontraron el escondite de los cadáveres de sus víctimas. Al final pudo atribuir la identidad del "Carnicero de Bay Harbor" a otra persona, pero la serie nunca podría volver atrás. Se habían elevado las apuestas y no había forma de igualarlas. Las temporadas posteriores arrojaron némesis cada vez más ridículos en su camino ("El Desollador"; "El Asesino del Juicio Final"; "El Lobo") con éxito variable; para cuando Dexter alcanzó su tramo final, ya había sufrido varios cambios de reparto y había desgastado su premisa por completo.

Pero, ¿Dexter sabía siquiera cuál era su premisa? Se suponía, ante todo, que era un programa sobre un asesino en serie impenitente; como Hannibal Lecter cuando camina hacia la multitud al final de Silence of the Lambs . Dexter, sin embargo, inventaba y ponía excusas de manera constante para su héroe, haciéndolo sutil o no tan sutilmente más comprensivo con los caprichos de la audiencia. Dexter Morgan asesinaba por un código, donde buscaba solo a aquellos que lo merecían, pedófilos y asesinos y otros villanos incorregibles. Eso no es un asesino en serie. Eso es Batman.

Se podría argumentar que el extraño final de la serie se debió a esta misma incertidumbre. ¿Dexter era un personaje que tenía la posibilidad de redención? ¿Lo necesitaba siquiera? La muerte de un héroe glorioso habría parecido casi tan apta como un brutal castigo judicial. Cada esfuerzo por castigar a la audiencia por simpatizar con un monstruo se vio debilitado por la necesidad de calificar los crímenes de Dexter de manera constante, poniendolo contra algún otro mal más detestable. Quizás esto fue sabio; supongo que el público se sentiría desanimado por una descripción obstinada y realista de un asesino sin expresión en sus ojos. Sería, al menos, un tipo de espectáculo muy diferente. Pero la perdurable popularidad del drama de asesinos en serie, series como You o The Serpent, podrían sugerir que la maldad pura no es necesariamente un factor que no aceptarían las audiencias.

Michael C Hall and Alano Miller in the revival series ‘New Blood’ (Seacia Pavao/SHOWTIME)

Al final del día, un mal final no es el fin del mundo. Si un programa es tan bueno, podemos reír de un final mediocre o incluso horrible (ver, por ejemplo, Seinfeld, Breaking Bad o The X-Files). El final de Dexter sigue vivo en la infamia, no porque la serie perdió el valor en el último minuto, sino porque encapsuló todas las equivocaciones que habían plagado la serie desde sus inicios. Cuando se trataba de su personaje principal, Dexter era, irónicamente, una serie que carecía de un instinto asesino. Veamos si New Blood puede encontrarlo.

'Dexter: New Blood' se estrena en Sky Atlantic a las 10 p.m. el lunes 8 de noviembre