Johnny Depp sugirió que el abogado de Amber Heard fabricó mensajes de texto negativos que supuestamente envió donde habla sobre su exesposa cuando regresó al estrado de los testigos.

Durante un acalorado interrogatorio el miércoles, el abogado de Heard, Ben Rottenborn, le preguntó a Depp si había dicho “que si quieres estar sexualmente con una mujer, ella es legítimamente tuya”.

“Eso es ridículo”, respondió Depp.

“También dijo que con respecto a las mujeres con las que quiere estar, dijo ‘Necesito, quiero, tomo’, ¿no es así?” preguntó Rottenborn.

“Igual de ridículo, no”, exclamó Depp.

Rottenborn luego pidió que se presentara una evidencia.

“Puedes mostrar lo que quieras, nunca he dicho esas palabras. No hay suficiente arrogancia en mí para decir algo así”, le comentó Depp al abogado.

Rottenborn declaró que los textos de la evidencia los envió Depp al productor de cine Stephen Deuters el 22 de febrero de 2017.

“Esto no se parece en nada a mí, es posible que se haya equivocado”, expresó Depp antes de agregar que los textos de la evidencia podrían haber sido “alterados”.

Sobre algunos de los mensajes de texto compartidos en la corte supuestamente enviados por Depp, el actor comentó: “No sé nada de ninguno de estos... Para ser honesto, si alguien más hubiera tomado prestado mi teléfono y le hubiera enviado este mensaje a Stephen, posiblemente... Yo no escribo así”.

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019. Él argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change [Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar]”.

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió en un fragmento: “como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía a mí misma como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard presentó una contrademanda por US$100 millones contra Depp por molestia e inmunidad a sus acusaciones.