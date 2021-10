Conoce al nuevo Dave Chappelle: misógino, antitrans y socialmente irresponsable

En 2005, uno de los cómicos más importantes de Estados Unidos salió del escenario en mitad de la escena y no regresó. Este era Dave Chappelle, y después de dos temporadas exitosas de su programa en Comedy Central, acababa de firmar lo que pensó que sería el contrato más grande de su vida: un trato de 50 millones de dólares para seguir haciéndolo. Después de alejarse del programa y ese enorme cheque de pago, Chappelle solo pudo bromear al respecto más tarde en The David Letterman Show. “Técnicamente, nunca renuncio”, dijo. "Llego siete años tarde al trabajo".

Chappelle se había hecho conocido por su sátira sobre la raza en Estados Unidos: hizo breves bocetos eclécticos (que luego servirían como modelo para comediantes como Keegan Michael Key y Jordan Peele) con hombres negros de la década de 1970 que viajaban en el tiempo para golpear a los amos de esclavos. policía racista y Chappelle en "whiteface". Mientras tanto, su stand up observacional a menudo se burlaba de las celebridades y del funcionamiento interno de la industria, preguntando, por ejemplo, por qué en tiempos de crisis nacional, las estaciones de televisión de Estados Unidos, tenían celebridades como Ja Rule en el teléfono. Era una comedia atrevida que tenía como objetivo hacer comentarios sociales y muy popular. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo terminó. Después de desaparecer del centro de atención pública durante un año (y muchos rumores de que había tenido un colapso mental), Chappelle le explicó a Oprah: "Estaba haciendo bocetos que eran divertidos, pero socialmente irresponsables".

Entonces, ¿por qué, en 2021, el cómico ahora está dirigido a personas queer y trans?. El regreso lento e incómodo de Chappelle comenzó en 2016, cuando contra todo pronóstico, superó su oferta de Comedy Central de 2005 con un contrato mínimo de 60 millones de dólares en Netflix. La promesa era que obtendría al menos tres especiales de 20 millones de dólares, algunos de los cuales ya recibieron reacciones negativas del público debido a las bromas sobre el movimiento #MeToo y la comunidad trans. Un nuevo especial, titulado The Closer, se lanzó en la plataforma de transmisión el martes y parece que Chappelle se ha duplicado.

En el décimo minuto del programa, Chappelle da sus reflexiones, en profundidad, sobre sus quejas con las personas y mujeres homosexuales, detallando una pelea física que tuvo con una lesbiana (a quien continuamente confunde, refiriéndose a ella como un "hombre" a lo largo de su relato). . Nos cuenta sobre otra discusión que tuvo con una mujer que lo reconoció en público y bromea sobre cómo sintió ganas de matarla y arrojarla al maletero de su auto. Explica que, hasta hace poco, no sabía cuál era la definición de feminista en los libros de texto. Usa un insulto contra las lesbianas. Bromea sobre la violación. Y finalmente, irónicamente reflexiona sobre por qué la gente tiene la impresión de que él odia a las mujeres.

Luego vienen sus ataques específicos a las mujeres trans. Chappelle oscila entre denunciar el proyecto de ley del baño de Carolina del Norte, que hasta hace poco obligaba a las personas trans a usar baños que correspondían al género en sus actas de nacimiento y llamarse a sí mismo “comediante transfóbico, Dave Chappelle”. Hace bromas deshumanizantes sobre los genitales. Él confunde a la fallecida comediante Daphne Dorman mientras habla de su suicidio. Cuenta una anécdota de una discusión con otra mujer (¿toda la vida fuera del escenario de Chappelle es solo él siendo confrontado por personas a las que ha vilipendiado?) Que fue herido con razón por algunos de sus chistes transfóbicos. Pero para Chappelle, la lucha trans y la lucha negra están en desacuerdo y él la descarta usando esta lógica. Su ataque, que continúa durante toda la segunda mitad del set de Chappelle, culmina con el anuncio: “Soy Team Terf” (que significa “feminista radical transexclusiva”).

Aunque la intolerancia de The Closer, ha aparecido en los titulares (y varios afiliados de Netflix se han pronunciado y renunciaron en protesta), parece que todos deberíamos haberlo visto venir. Chappelle abrió su especial de 2017 The Age of Spin, con lo que parece ser su principio rector actual, diciendo: "A veces, lo más divertido que se puede decir, es cruel". En el resto de ese especial, menosprecia el trauma de las mujeres violadas sexualmente por el comediante Louis CK y hace bromas sobre los sobrevivientes del abuso de R. Kelly. Obviamente, estos chistes no eran divertidos, pero "cruel" tampoco era necesariamente la palabra correcta. Eran, como Chappelle había temido anteriormente, socialmente irresponsables.

En 2005, hubo un incidente muy específico que hizo que Chappelle, se diera cuenta de que su comedia podría ser dañina. En un boceto que consideró irónico, estaba vestido de negro y bailando, cuando escuchó el fuerte eco de la risa de un hombre blanco reverberar en todo el plató. Para Chappelle, esto era una prueba de que su sátira no estaba funcionando: independientemente de su intención, algunas personas sintieron que les estaba dando luz verde para reírse de una minoría oprimida. Más de 15 años después, The Closer confirma que Chappelle, no está más cerca de solucionar su problema original. Después de todo, todavía está provocando risas mezquinas entre la multitud; la diferencia es que las risas ahora son a expensas de otro grupo marginado.

Desde que comenzó este golpe (aunque no se publicitó ampliamente, la gente ha estado rechazando la transfobia de Chappelle desde 2010), debes preguntarte cómo existe actualmente un mercado para su material. Este es un comediante que se hizo famoso haciendo una sátira que se burlaba de los racistas. Entonces, en 2021 mientras habla de las minorías, ¿quiénes son las personas que continúan llenando los asientos de sus espectáculos?. Después de algunas de las bromas más viles de The Closer, veo a algunas personas en medio de la multitud que claramente están pasando una noche horrible, mientras todos se ríen, sus caras están frías como una piedra en protesta. No sé a qué Dave Chappelle vinieron a ver, pero parece que hace mucho que se fue.