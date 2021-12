Claire Foy habló sobre la crisis nerviosa que sufrió en sus veinte.

La estrella de 37 años de The Crown apareció en el podcast Reign con Josh Smith, donde habló sobre su carrera hasta la fecha.

Al recordar los problemas de salud mental que enfrentó a los 23 años cuando su carrera empezó a despegar, dijo que las cosas comenzaron a mejorar hasta que habló con sus amigos y buscó ayuda profesional.

“Básicamente, era una de esas personas que tenía una actitud muy... Creo que tiene mucho que ver con mi educación, que es como ‘No necesito ayuda. Puedo resolverlo sola. No es un problema tan grave’”, dijo.

“Cuando tenía veintitantos, tuve una crisis nerviosa y recuerdo que mi hermana decía: ‘Yo no te puedo ayudar. Necesitas consultar a alguien profesional’. Esa fue la primera vez que pensé que el problema superaba mi capacidad para resolverlo”.

Ella continuó: “Pero lo que definitivamente me ha funcionado desde mis treinta hasta ahora, es hablar con personas, como mis amigos”.

“Sé que suena tonto, pero nunca había entendido realmente que el amor y la protección consistían en ser honestos y ser horribles, es decir, mostrar el peor lado de uno mismo y que la otra persona conteste: ‘Ah, sí, yo también’”.

En la misma entrevista, Foy admitió que se sentía “incómoda” con el éxito de la famosa serie de Netflix The Crown, en la que interpretó a una versión joven de la reina Isabel II.

“Me he dado cuenta de que me hace sentir incómoda”, dijo. “Ir a las fiestas y que la gente encantadora sea muy amable contigo es increíble y es maravilloso que la gente disfrute de las cosas que has hecho, pero eso me hacía sentir incómoda porque, la verdad, no pensaba que me lo mereciera”.

“Así que eso no es divertido, ¿verdad? Eso no es agradable porque básicamente piensas que es todavía más vacío, supongo”.

“El éxito que he tenido, que consiste en que la gente considere que algo que hiciste valió la pena, es muy difícil a menos que creas que ha valido la pena, porque si no, no es realmente un éxito”.

“Es solo una secuencia muy confusa de entregas de premios en las que no puedes sentirte realmente como si estuvieras allí y también es pasajero, sobre todo en mi industria, ya sabes, se termina antes de que empiece”.

(BBC / Blueprint)

Foy protagoniza actualmente A Very British Scandal, que trata el famoso divorcio de la duquesa de Argyll en los años sesenta. En la nueva serie de la BBC, que se transmitió el 26 de diciembre, Foy interpreta a la duquesa de Argyll, una aristócrata cuyo divorcio paralizó a la nación en 1963.

Durante el divorcio, el duque de Argyll (interpretado por Paul Bettany) alegó que ella se había acostado con 88 hombres y brindó fotografías de la duquesa practicando sexo oral a un hombre desconocido.

Al hablar en Woman's Hour de Radio 4 sobre grabar escenas de sexo, Foy dijo recientemente: “Es una línea muy complicada porque te sientes explotada al ser mujer y tener que actuar sexo falso en la pantalla”.

“No puedes evitar sentirte explotada”.

Si tienes sentimientos de angustia y aislamiento, o estás luchando para sobrellevar una situación, Samaritans ofrece apoyo. Puedes hablar con alguien de forma gratuita por teléfono, en confianza, al 116 123 (Reino Unido e Irlanda), enviar un correo electrónico a jo@samaritans.org o visitar el sitio web de Samaritans para encontrar información sobre su sucursal más cercana.

Si vives en los EE.UU. y tú o alguien que conoces necesita ayuda de salud mental en este momento, llama a la línea de la Red Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255). La línea de ayuda es una línea directa confidencial y gratuita para casos de crisis que está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.