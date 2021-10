Insensible, explotador, depredador: el lado oscuro de Charlie Chaplin

Era un hombrecito de pies grandes y bigote pequeño o al menos, así aparecía en pantalla. Hace cien años, después de hacer más de 60 películas más, Charlie Chaplin dirigió su primer largometraje, The Kid (1921). Para entonces, ya se encontraba entre las figuras más reconocidas y queridas del mundo. “Soy conocido en algunas partes del mundo por personas que nunca han oído hablar de Jesucristo”, solía jactarse.

Ahora, Chaplin vuelve a enfocarse. Un nuevo largometraje documental, The Real Charlie Chaplin de los directores Peter Middleton y James Spinney, se estrena en el Festival de Cine de Londres esta semana. El trabajo de Chaplin también está siendo revivido en los cines de todo el mundo. Clásicos como The Kid , Modern Times (1936), The Gold Rush (1925) y The Great Dictator (1940) han sido remasterizados en 4K por los distribuidores Pieces of Magic y MK2 y pronto serán relanzados.

Es una oportunidad para que una nueva generación lo descubra. Sin embargo, desde nuestro punto de vista de hoy, hay aspectos difíciles sobre el comediante con sombrero hongo. Su vida privada tiene sus recovecos más oscuros. En particular, su relación con las mujeres es inquietante, especialmente cuando se ve a través del prisma de #MeToo. Estaba obsesionado con las chicas muy jóvenes.

Lillita MacMurray, quien fue conocida durante la mayor parte de su vida como Lita Gray, fue una de esas víctimas. Interpretó al "ángel coqueto" que golpea a Chaplin en The Kid, un momento incómodo en una de las películas más grandes y duraderas de Chaplin. Ella tenía 12 años en ese momento.

En una extraña secuencia al final de la película, el vagabundo de Chaplin, desplomado en una puerta, se duerme y entra en “Dreamland”. De repente, las calles familiares de los conventillos se adornan de flores y están atestadas de ángeles. Incluso a los policías mordidos y a los perros callejeros les brotan alas. El vagabundo parece estar en el paraíso, pero luego "el pecado se arrastra". Es abordado por una ninfa joven de aspecto inocente (Lita Gray) que intenta "vampirizarlo". No puede dejar de perseguirla y se mete en una pelea con su novio.

El comediante se obsesionó con la joven actriz. Para entonces, acababa de pasar por un divorcio desordenado y amargo de su primera esposa, Mildred Harris, que tenía 16 años cuando se casaron en 1918. Tuvieron un hijo en julio de 1919, que murió tres días después de su nacimiento. En el proceso de divorcio, Harris acusó a Chaplin de crueldad mental.

El comediante se casó más tarde con Gray en 1924 y ella hizo acusaciones similares sobre él después de que se separaron tres años después. A mediados de los sesenta, Gray escribió una autobiografía sensacionalista, My Life with Chaplin; una memoria íntima . Esto, como anunciaba su portada, era “¡la historia que Charlie no contó!”. Y "el relato sorprendentemente sincero de un matrimonio que se convirtió en uno de los escándalos más infames de todos los tiempos".

El libro describe cómo Chaplin se obsesionó con Gray en el set de The Kid. "Eres una niña muy bonita, querida", recuerda que le dijo. Chaplin le dijo que ella le recordaba a la "niña del cuadro La edad de la inocencia" y le encargó un retrato. “Te he estado mirando, querida, cuando tú no has estado mirando. Me han atraído cada vez más esos ojos fascinantes tuyos ... te hacen parecer muy misteriosa”.

Su madre estaba preocupada por su comportamiento, pero Chaplin le aseguró que no tenía "la costumbre de seducir a niñas de 12 años".

Sin embargo, tres años después, cuando ella tenía 15 años, sedujo a Gray. Hizo una audición para The Gold Rush y le dieron el papel principal. Como señala David Robinson en su biografía de Chaplin, “todos los informes periodísticos decían que Lita tenía 19 años”. De hecho, ella todavía era menor de edad. Eso no impidió que Chaplin comenzara una aventura con ella. Ella quedó embarazada.

Chaplin quería que ella abortara. Le ofreció dinero para casarse con otra persona. Al final, muy a regañadientes, el comediante convirtió a Gray en su segunda esposa.

El relato de Grey sobre su matrimonio de corta duración fue escrito años después del evento. Fue diseñado para vender copias y causar la máxima vergüenza a Chaplin. No obstante, el trato que Chaplin le dio a ella resulta tanto insensible como explotador y fácilmente podría haberlo llevado a prisión. En California en ese momento, “que un hombre tuviera relaciones con una niña menor de edad constituía, de facto, una violación, con penas de hasta 30 años de cárcel”, escribe Robinson en su biografía de Chaplin.

El nuevo documental The Real Charlie Chaplin, cubre la relación de Chaplin con Gray con franco y doloroso detalle. Los realizadores han encontrado entrevistas televisivas con ella en las que se esfuerza por dar su versión de los hechos. Sin embargo, el público aparentemente estaba mucho más interesado en los detalles financieros de su posterior divorcio de Chaplin que en su sufrimiento. Recibió una recompensa récord cuando se separaron.

Los medios retrataron a Gray como una adolescente manipuladora e intrigante cuando de hecho era víctima de un hombre mayor depredador. Es un episodio triste y escuálido en la carrera de Chaplin, pero su popularidad no se vio afectada. Solo 20 años después, cuando tuvo una aventura en 1941, con otra joven actriz, Joan Barry, de 22 años, Chaplin, entonces de 52 años, finalmente caería en desgracia. Fue tanto por la sospecha del FBI de sus simpatías comunistas como por el trato cruel que le dio a las mujeres más jóvenes de su vida.

A pesar de su título, The Real Charlie Chaplin, no nos acerca más a la esencia de su tema que las biografías y películas anteriores sobre él. El londinense de clase trabajadora del sur sigue siendo una figura intensamente privada y paradójica. Los realizadores lo describen como “un don nadie que pertenece a todos”. Exploran los extraños paralelismos entre Chaplin y Hitler ("ambos artistas hipnóticos"), nacidos con pocos días de diferencia, que tenían un gusto similar por los bigotes y que se enfrentaron entre sí.

Los nazis odiaban a Chaplin, prohibieron sus películas y lo etiquetaron como "un acróbata judío repugnante". Chaplin respondió ridiculizando a Hitler en su película más valiente, El gran dictador (1940), en la que interpretó tanto al líder fascista, Adenoid Hynkel como a un barbero judío del gueto.

En sus películas mudas, en su papel de "vagabundo", Chaplin era accesible a todas las culturas del mundo. Era una figura subversiva y adorable: el hombrecillo como héroe. Sus películas eran tiernas, ingeniosas y muy divertidas. Se enfrentó a la autoridad en la pantalla, pero podría ser un autoritario fuera de ella. Se hizo inmensamente rico jugando a un vagabundo sin un centavo. Sus comedias criticaban la crueldad de las figuras del establishment (policías, jefes, jueces) y sin embargo, él mismo era que a veces trataba a los colaboradores de manera brutal.

El documental narra los muchos, muchos meses que pasó tratando de filmar una sola secuencia fundamental en su película de 1931, City Lights, que involucra a una vendedora de flores ciega que confunde al vagabundo con un millonario. Llevaba a sus colaboradores a la distracción con su perfeccionismo obsesivo.

¿Qué significa Chaplin para el público de hoy? El estatus del comediante ha ido cambiando sutilmente durante los últimos 20 o 30 años. Alguna vez fue la estrella de cine más popular del mundo, pero ahora ha comenzado a convertirse en un símbolo de la alta cultura. Cuando se reviven sus películas, suelen mostrarse en salas de conciertos con acompañamiento orquestal o en festivales como Cannes y Berlín. Son lanzados por distribuidores de casas de arte en lugar de por los grandes estudios convencionales. Los críticos de cine y otros cineastas lo veneran, pero Chaplin se ha ido distanciando poco a poco de la audiencia general. Su trabajo ya no es fácilmente accesible en la televisión para que los niños lo descubran.

La mezcla de risa y patetismo extremo del comediante ciertamente no atrajo a los cinéfilos en el Reino Unido durante los años ochenta y noventa de Thatcher. “No conozco ninguna raza en el mundo que sea más cínica que los ingleses y si eres cínico, no te puede gustar Charlie. Si eres cínico, entonces no tiene remedio ... es simplemente insoportablemente sentimental”, comentó el crítico de cine, David Robinson sobre cómo el trabajo de Chaplin había pasado de moda.

Podría decirse que ese cinismo ha desaparecido. Los miembros de una generación más joven e idealista, preocupados por la injusticia ambiental y política, deberían estar mucho más abiertos al trabajo de Chaplin, que sus padres cansados hace 20 o 30 años. En una era de guerra, inmigración masiva forzada, desigualdad y pobreza, sus películas deberían tener una nueva actualidad. Sin embargo, es probable que el niño Lambeth también se enfrente a otro juicio póstumo sobre su trato a todas esas mujeres más jóvenes. Es difícil llegar a otra conclusión que no sea que preparó y explotó a Gray. Si las estrellas de cine fueran sorprendidas comportándose de la misma manera hoy, sus carreras se derrumbarían de inmediato. Serían "cancelados" de inmediato.

Chaplin fue él mismo una víctima: alguien que tuvo una infancia traumática y empobrecida. Fue separado de su madre mentalmente inestable de una manera tan brutal como el niño interpretado por Jackie Coogan en The Kid. Mendigaba en las calles. Años más tarde, incluso mientras acumulaba una gran riqueza, seguía aterrorizado de que le quitaran todo. Era una figura insegura y temperamental con una vida privada convulsa.

Mire sus películas y todo eso retrocede muy rápidamente a un segundo plano. Su genio perdura. Nadie más en la historia del cine ha tenido su habilidad para provocar risas y lágrimas. Muestra tanta humanidad y humor en la pantalla que parece tanto más misterioso que pueda comportarse de manera tan abominable fuera de ella.

“The Real Charlie Chaplin” se proyecta el viernes 15 de octubre en el Festival de Cine de Londres