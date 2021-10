Los efectos digitales han ayudado a Sandra Bullock a atravesar el espacio, a un auto deportivo a lanzarse entre los rascacielos e incluso a Robert De Niro a regresar a la edad de 30 años.

¿Pero puede hacer que un personaje dispare un arma?

La cuestión de si los efectos digitales podrían sustituir un disparo de arma en un plató de televisión o de cine ha estado circulando en los ámbitos de la política y el entretenimiento desde el incidente de Alec Baldwin en Rust, en el que el actor, sin saberlo, disparó un arma real que le entregaron, matando la directora de fotografía Halyna Hutchins. Varios creadores prometieron dejar de usar armas reales en el set, 60 mil personas firmaron una petición apoyando tal medida y un senador del estado de California aseguró que presentaría un proyecto de ley para prohibir las armas de fuego.

Pero muchos directores han preferido durante mucho tiempo ver disparos de armas reales, que creen que se ve mejor y mantiene a los espectadores más interesados en su historia. La tecnología ahora está avanzando hasta el punto en que tendrían menos razones para resistirse, pero eso no es una certeza.

Las imágenes tradicionales generadas por computadora (CG) pueden lograr algunos, pero no todos, los efectos de un arma de fuego tradicional. Una innovación, la fotogrametría, puede reproducir el efecto completo de un arma real, pero es un procedimiento más complicado y cuesta dinero.

Primero, alguna explicación. Un disparo de pistola de la vida real se puede dividir en tres componentes: el retroceso del arma; el destello de la boca (ese estallido de luz que se produce cuando el gas caliente a alta presión se mezcla con el aire cuando sale del arma); y el impacto cuando impacta el proyectil en la parte delantera del cartucho.

Usar un arma real para disparar un blanco (es decir, un cartucho sin el proyectil) es una forma tradicional de Hollywood de recrear un disparo. ¿Por qué no? Captura perfectamente las dos primeras partes del proceso. El actor está apretando el gatillo de un arma real, provocando un retroceso, y el arma real crea un destello de boca real; el espacio en blanco solo significa que no hay bala en la punta. La tercera parte está a cargo de squibs, cargas microexplosivas distribuidas en otros lugares, que están programadas para detonar, liberando maquillaje kétchup en una camisa o haciendo un agujero en una pared.

Innovar e intentar hacer esto sin un arma real significa que la tecnología debe intervenir.

La primera parte se puede replicar con una pistola de aire o BB que crea un retroceso similar, si no exacto, como una pistola tradicional. La última parte, el detonador, no requiere un arma activa. ¿El fogonazo del cañón? Eso es más difícil.

CG puede crear una luz que se ve bastante bien. Y, de todos modos, un disparo suele ser de uno o dos fotogramas.

Pero en la vida real, un destello cegador no permanece estático en la pistola, sino que baña toda la habitación y todo lo que hay en ella con luz. Ahí es donde comienzan los problemas.

"Podemos hacer el flash con bastante facilidad", explicó Marc Côté, un veterano supervisor de efectos visuales que ha trabajado en el éxito de HBO Big Little Lies, The Morning Show de Apple TV Plus y la épica aventura en 3D Immortals de 2011. "Hacer que la luz se extienda sobre los personajes y el escenario es lo complicado".

En otras palabras, una pistola en CG puede dispararse, pero la luz no va a ninguna parte, solo se detiene al final del cañón como una de esas mini banderas en una pistola de payaso.

Aquí es donde la fotogrametría, una herramienta en pantalla que convierte imágenes de dos a tres dimensiones, puede ayudar. La herramienta es bastante nueva y muchas casas de efectos no la usan con regularidad. (El término generalmente se refiere al uso de fotos para medir distancias entre objetos, pero los cineastas lo usan para significar crear profundidad a partir de ese proceso de medición).

Una herramienta fotogramétrica se basa en fotos para analizar las distancias, luego calcula los datos que recopila para representar las imágenes con profundidad real; hace que las imágenes fijas parezcan dinámicas. La fotogrametría se empleó por primera vez en Hollywood en una desgarradora escena en el aire en la película de James Bond de 2008 Quantum of Solace, haciendo que pareciera que Daniel Craig y Olga Kurlyenko estaban en caída libre de un avión que se estrelló cuando en realidad estaban parados en un túnel de viento en Inglaterra.

Solfar Studios, un estudio islandés de vanguardia, lo utilizó para crear una pieza de realidad virtual de contenido de escalada del Everest sin salir de Reykjavik. También los diseñadores de videojuegos.

Côté lo implementó en Big Little Lies para que Nicole Kidman y Reese Witherspoon parecieran estar en un café en Monterey, California, del que no estaban ni cerca. El genio de los efectos y el estudio con sede en Montreal que fundó, Real By Fake, aumentaron su uso de la tecnología durante los cierres de Covid, cuando se volvió fundamental tener una sensación de la vida real sin gente alrededor.

Côté dijo que la herramienta también se puede utilizar para representar un disparo real. La imagen fija del flash al final de la pistola sería fotogramétrica, por así decirlo, para extenderse al resto de la habitación, e incluso un espectador inteligente no se daría cuenta. Solo tomaría un montón de horas adicionales, ya que crearía un nuevo efecto especial cada vez y gastaría unos pocos miles de dólares cada vez que se disparara un arma.

Algunos funcionarios dicen que vale la pena pasar a lo digital. “Aquellos que trabajan detrás de escena para entretener y llevar alegría a millones de personas en todo el mundo no deberían preocuparse si regresarán a casa sanos y salvos con su familia”, dijo el legislador de California, el demócrata Dave Cortese, al anunciar su proyecto de ley.

Varios veteranos de Hollywood también han abrazado el cambio. "Ya no hay razón para tener armas cargadas con focos o cualquier otra cosa en el set", tuiteó el director de Mare of Easttown , Craig Zobel. “Debería estar completamente prohibido. Ahora hay computadoras. Los disparos en Mare of Easttown son todos digitales. Probablemente puedas decirlo, pero ¿a quién le importa? Es un riesgo innecesario". (Muchos de nosotros probablemente no podríamos saberlo). Eric Kripke, showrunner de The Boys de Amazon, expresó un sentimiento similar. (El fundador de Amazon, Jeff Bezos, es dueño de The Washington Post ).

Otros fueron más lejos. “A partir de hoy, la política de 'The Rookie' es que todos los disparos en el set serán pistolas Air Soft con destellos de boca generados por computadora agregados en la publicación”, mencionó Alexi Hawley, showrunner del drama criminal de ABC.

"No habrá más 'armas vivas' en el programa", agregó, y señaló que la seguridad del sintético valió el sacrificio en realismo.

De hecho, el problema en el corazón de los disparos generados por computadora es el que subyace en gran parte de la innovación de contenido de vanguardia, desde deepfakes hasta autoajuste. Es una cuestión de si las reproducciones técnicas pueden seguir el ritmo de la realidad física y las compensaciones, ética y cualitativamente, en el intento.

Por supuesto, hay un Catch-22 aquí: las producciones con el personal menos experimentado para proteger las armas, como el caso de Rust que es de bajo presupuesto, también tienen menos probabilidades de poder permitirse efectos costosos. Según los cálculos de Côté, una producción con numerosos tiroteos generados por computadora podría sumar decenas o incluso cientos de miles de dólares en costos.

Puede pasar un tiempo antes de que la tecnología se vuelva más barata. Hasta entonces, las producciones podrían ir de otra manera, como mostrar el arma desde un ángulo lejano, o en una habitación oscura donde el destello de la boca no se propagaría tanto. Sin medios tecnológicos, Hollywood podría probar su innovación más confiable: la solución.

