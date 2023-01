Conocido como “la telenovela de la vida real” o la versión latina de Big Brother, La Casa de los Famosos regresa a Telemundo en su tercera temporada. Presentado por Héctor Sandarti y Jimena Gállego, el reality comenzará a las 7 pm/ 6c y desde allí se transmitirá 24 horas al día, los siete días de la semana.

El exitoso formato del show le da la oportunidad al público a que siga a los concursantes en sus momentos más íntimos, explosivos, vulnerables, alegres, entre otros. Un programa como este deja saber quien en verdad son los famosos detrás de cámaras y cuando se apagan las luces. Los seguidores del show pueden obtener acceso exclusivo por LaCasadelosFamosos.com.

Al ver la convivencia y las alianzas, relaciones y retos de los participantes, los televidentes tendrán la última palabra de decidir quien será eliminado hasta seleccionar al ganador que se llevará $200,000. Los famosos confirmados de esta nueva temporada hasta ahora son Paty Navidad, Aylin Mujica, Arturo Carmona, Osmel Sousa, Juan Rivera y Yameyry “La Materialista” Ynfante. Los 11 más que faltan serán revelados en la noche del estreno. Esta tercera temporada también le dará la oportunidad a dos televidentes, una mujer y un hombre, a ser parte de la casa y participar por el premio mayor.

A horas del gran estreno de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”, los presentadores del show Héctor Sandarti y Jimena Gállego conversaron con The Independent en Español para darnos un adelanto de lo que podemos esperar.

¿Nos podrían dar un adelanto de lo que podemos esperar de esta nueva temporada?

Sandarti: Ya les dimos seis famosos que están dentro de la casa. Ustedes ya los conocen, saben todo lo que podrían provocar esos seis famosos. Pero como otro adelanto que ustedes también ya lo saben, es que tendremos a dos fans, dos no famosos que también van a convivir con ellos.

Gállego: Así es que están dentro de la casa y que ese día, el 17 de enero, que es nuestra premiere. Van a estar cuatro de estos, no de los fans. Y de ahí, un hombre y una mujer serán seleccionados por el público para entrar con los 17 famosos.

¿Qué dirían que sería la combinación perfecta para que una persona triunfe en este tipo de programa?

Sandarti: No hay una fórmula perfecta y exacta para poder ganar “La Casa de los Famosos”. No existe, nunca ha existido y creo que nunca existirá, pero creo que cuando un famoso o no famoso entra a un formato como este, yo creo que en la medida que sea lo más transparente y sea realmente él mismo todos los días durante su estadía, creo que va a permitir conectar mejor porque, como dije, alguna vez ‘es mejor que te odien por quien eres, a que te amen, por quien no eres.

¿Y qué consejos le dan a los participantes?

Gállego: Se completamente tú, tratar de no pretender quién eres porque las cámaras están todo el día. Entonces, si tú quieres llegar y aparentar una cosa y a la vez nos damos cuenta de que eres diferente de lo que tú estás tratando de aparentar, porque en los momentos en destellos, no puedes estar todo el día tratando de ser alguien más, no entonces ser auténtico creo que muy importante y no muebles.

Sandarti: Darwin dijo que las especies que más sobreviven no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan a los cambios. Yo creo que también los participantes con mayor capacidad de adaptación les va a ir muy bien en este en esta temporada y las que siguen.

Como conductores del show, ¿cómo viven ustedes esta experiencia?

Sandarti: Pues mira, creo que tanto Ximena como yo tenemos que aprender a desdoblarnos porque no podemos dejar de ser espectadores y fans del show. De hecho, sobre todo aquí, mi compañera Ximena desde que abre el ojo, agarre el teléfono y se pone ver el 24/7. Yo no soy, no soy tan apasionado como ella. Pero sí, definitivamente somos fans del show. Pero, por otra parte, tenemos que tener la otra parte profesional que es mantener ecuanimidad, ser imparciales, no tener favoritos o no tener tendencias para poder ser árbitros. Jueces, conductores de este show sin involucrarnos. Entonces, yo creo que es un trabajo complicado, ya que estamos al aire, ver lo que pasa, ver las situaciones y no tomar partido.

Gállego: Bueno, la verdad es que en realidad nunca tomamos partido porque el partido que nosotros tomamos es por el contenido del show de ese día. O sea, nosotros comentamos el día a día, de repente la gente se engancha. Tú tienes un favoritismo, sobre todo a mí, no que soy como de repente más quisquillosilla en mis opiniones, pero es que lo que yo estoy comentando sobre lo que estoy viendo ese día y sobre lo que vamos en la casa. En realidad, al final, yo no tengo favoritos. ¿Porque quiero que gane quien quiere el público que gane, porque por eso funcionado el formato porque lo decide al público y por eso las dos ganadoras, eh, las adora el público, porque ellos decidieron que ganaran, no?

Hablemos un poco de las figuras de esta temporada. Tenemos a Osmel Sousa, Arturo Carmona, Aylin Mujica, Paty Navidad, Juan Rivera y Yameyry “La Materialista” Ynfante. ¿Qué me pueden decir de lo que la gente puede esperar de tanta personalidad?

Sandarti: No están todavía dentro de la casa y ya empiezan a crear polémica. Le platicaba Ximena de que parece que también Juan Rivera y Paty ya se pusieron de acuerdo para ser aliados dentro de la casa. Te voy a decir por experiencia que ya estuve dentro. No te dura mucho, eh, ya sea, o porque traiciones a tu supuesto aliado. O por qué la circunstancia no te permitan defender a nadie. Eso efectivamente no funciona dentro de la casa. Pero sí creo que son personalidades muy distintas, fuertes, controversiales, sin filtros que desde el primer día nos van a dar de qué hablar y todavía faltan 11 más por conocer.

Gállego: Y a esos 11 sé que no conocemos todavía los vamos a revelar justamente el día de la premier el 17 de enero. Por eso no se la puede perder porque la verdad es que ni nosotros sabemos cuáles son esos 11 que faltan todavía. Pero eh, de los que ya conocemos a mí, Juan Rivera me llama muchísimo la atención. Creo que es un personaje fuertísimo porque él dice lo que piensa sin filtros, eh, es de la familia Rivera. Entonces vamos a escuchar seguramente muchas historias de la familia Rivera, que es una familia que queremos tanto y tan importante para los latinos dentro de los estados unidos, Y él estuvo encerrado en la cárcel siete meses y ese encierro, pues como dice ‘yo, ya sé estar encerrado’. Ya vivió desgraciadamente esa situación en su vida, pero en este memento la está tomando como diciendo yo tengo esa ventaja sobre ellos que le encierro. Yo lo puedo manejar.