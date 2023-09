La muerte de la legendaria estrella del rock Meat Loaf, el pasado 21 de enero, no solo nos ha recordado sus dotes musicales, sino también su trayectoria como actor. Meat Loaf, uno de esos gigantes del pop que nunca se sintió fuera de lugar en la gran pantalla, robó escenas en Fight Club, The Rocky Horror Picture Show y, um, Spice World: The Movie.

Pero Meat Loaf no es el único que ha demostrado su talento musical actuando en películas. Desde Madonna hasta Prince o Mariah Carey, el estrellato musical siempre tiende a dar paso a oportunidades cinematográficas. Sin embargo, no todas son buenas.

Para conmemorar la muerte de Meat Loaf, hemos reunido a 16 estrellas del pop que nos han dejado boquiabiertos como actores, o que nos han hecho desear que se dediquen a la música.

Meat Loaf

Como paciente de cáncer testicular cuyo tratamiento le ha hecho desarrollar grandes pechos, Meat Loaf es una de las figuras más llamativas de Fight Club, de David Fincher. Pero la difunta estrella del rock también inyecta al personaje un verdadero patetismo, e incluso su compañero de escena Edward Norton parece encogerse en su presencia.

Cher

Cher es la estrella del pop convertida en actor por excelencia, incapaz de no cumplir con creces. Moonstruck le valió un Oscar -interpretando a una viuda a la deriva que encuentra un nuevo amor inesperado-, pero también es brillante como madre soltera extravagante en Mermaids (1990), como trabajadora de una central nuclear en Silkwood y como una de las brujas en Witches of Eastwick. Es una lástima que no haya hecho más películas tras su premio de la Academia.

Lady Gaga

Uno de los grandes placeres de House of Gucci del año pasado fue que Lady Gaga hizo una verdadera actuación digna de mención. Sin miedo a ir a lo grande, Gaga utilizó su papel de asesina convicta -aunque naturalmente glamurosa- para mostrar su alcance. También demostró que, unos años después de su nominación al Oscar por A Star Is Born, no solo era buena interpretando a estrellas del pop similares a ella.

Ed Sheeran

Ed Sheeran es una de esas estrellas del pop incómodas que no convencen ni siquiera cuando se interpretan a sí mismas en las películas, y no es un buen actor. Para un extenso cameo en la comedia musical Yesterday, de Danny Boyle, Sheeran está extrañamente sin emociones y robótico. No sabes si está intentando hacerte reír o conspirando para matar a sus compañeros de reparto.

Whitney Houston

Nunca fue muy respetada como actriz, y tal vez porque básicamente interpretaba una versión de sí misma en su película más importante -The Bodyguard, de 1992-, Whitney Houston era mucho mejor de lo que se le reconocía. La prueba de ello es Waiting to Exhale, en la que una melancólica Houston se codea con pesos pesados como Angela Bassett y Loretta Devine.

Whitney Houston en The Bodyguard (Warner Bros/Sky)

Britney Spears

Otro gigante del pop que nunca ha recibido el crédito que merece como actor, Britney es irresistiblemente dulce en Crossroads, el drama de la mayoría de edad que marca su único medio de actuación real. Pero si quieres ver su impecable momento cómico, echa un vistazo a su papel de cristiana evangélica con cabeza de chorlito -y lesbiana secreta- en Will & Grace.

Mick Jagger

El líder de los Rolling Stones está hipnotizantemente bien en el clásico thriller de Nicolas Roeg Performance, igualando la inquietud que siempre evoca el cineasta. Jagger -como muchas de las estrellas de esta lista- interpreta más o menos una versión de sí mismo en la película, aunque con un erotismo de otro mundo.

Madonna

Se ha convertido en un cliché comentar la incapacidad de Madonna para actuar, pero tampoco es estrictamente falso. Está decente en A League of Their Own, Evita and Dangerous Game, pero en todo lo demás tiende a ser rígida y ajena a su entorno.

Beyoncé

Piensa en los créditos de actuación de Beyoncé - Obsessed, The Pink Panther, Dreamgirls - como un acto de caridad para la raza humana, una forma de decirnos que, oye, no es totalmente perfecta. Por mucho que lo intente, Beyoncé nunca ha sido la mejor de las actrices, con una energía de madera similar a la de Madonna. Por suerte, últimamente parece haber dejado de intentar ser actriz.

Harry Styles

Harry Styles todavía está comenzando como actor, y no tenía mucho que hacer en Dunkerque de Christopher Nolan, Él podría fácilmente convertirse en un gran protagonista. Pero su cameo extrañamente acentuado en Eternals del año pasado no fue muy bueno, mientras que aparecer aleatoriamente al final no le sirvió de mucho. La presencia de Harry Styles - "¡él de One Direction!"- te sorprende tanto que casi distrae demasiado para que funcione.

Harry Styles (izquierda) en Dunkirk (Warner Bros/Sky)

Prince

Al igual que Madonna, Prince tenía suficiente carisma natural para llevar a cabo prácticamente cualquier cosa que hiciera. Pero, al igual que Madonna, era un actor muy distante, como si sus líneas fueran transmitidas por alguien fuera de la cámara. Por suerte, Purple Rain fue su único mérito como actor.

Victoria Beckham

Lo creas o no, Victoria Beckham es una de las actrices con más talento de esta lista porque entiende el ritmo cómico, y eso no lo tiene mucha gente. Spice World: The Movie es un desastre, pero Posh Spice es realmente muy divertida en ella. También hay que ver su aparición en Ugly Betty para ver más comedia autocrítica.

Pete Doherty

Casi parece injusto que se le dé demasiada importancia a Pete Doherty por su papel protagonista en el extraño drama histórico Confession of a Child of the Century. Pero también es muy, muy malo en él. Mal encasillado en el papel de un francés del siglo XIX que retoza desordenadamente con Charlotte Gainsbourg, Es probable que Doherty fuera la principal razón por la que esta película desapareció sin dejar rastro.

“Peter” Doherty en el póster de Confession of a Child of the Century (Canal)

Justin Timberlake

Para ser justos, todo el mundo es genial cuando está dirigido por David Fincher, pero Justin Timberlake sigue mereciendo crédito por su actuación furtiva y sórdida en The Social Network. Interpretando al fundador de Napster, Sean Parker, es una delicia.

Mariah Carey

Mariah Carey está absolutamente bien en la pésima Glitter, pero es brillante en la premiada Precious. Como trabajadora social de Manhattan, se despoja del maquillaje y de todos sus excesos típicos de estrella del pop. Ni siquiera se sabe que es ella.

David Bowie

David Bowie, que es un auténtico placer verle en el cine, podía interpretar de forma convincente a alienígenas, embaucadores y extravagantes villanos. Podría decirse que también tiene el currículo de actuación más sólido y extraño de la historia de las estrellas del pop, desde el clásico generacional Labyrinth hasta la extraña película indie de los noventa The Linguini Incident. Por otra parte, sería difícil imaginar a un músico de su excéntrico genio en una película convencional.