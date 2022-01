Meat Loaf, el legendario cantante de éxitos como “I'd Do Anything for Love” y “Two Out of Three Ain't Bad”, falleció a los 74 años.

El ganador del Grammy, cuyo verdadero nombre era Marvin Lee Aday, murió el jueves 20 de enero por la noche. La causa de su muerte no ha sido revelada.

Una publicación en su página oficial de Facebook decía: “Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche con su esposa Deborah a su lado. Sus hijas Pearl y Amanda, y sus amigos cercanos han estado con él durante las últimas 24 horas”.

“Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo mientras nosotros atravesamos este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso”.

“Les agradecemos su comprensión de nuestra necesidad de privacidad en este momento. Desde su corazón, y apelando a sus almas… ¡Nunca dejen de rockear!”.

La estrella, cuyo nombre artístico Meat Loaf se inspiró en un apodo acuñado por su entrenador de futbol americano, nació en Dallas en 1947. Fue el único hijo de Wilma Artie, maestra de escuela y miembro del cuarteto de gospel Vo-di-o-do Girls, y de Orvis Wesley Aday, un ex oficial de policía que incursionó en el mundo de los negocios al vender un remedio casero para la tos.

Su carrera como músico comenzó a finales de los sesenta cuando formó su primera banda, Meat Loaf Soul. El primer show del grupo fue como telonero de la banda Them de Van Morrison.

El álbum debut de Meat Loaf, Bat Out of Hell de 1977, escrito por Jim Steinman, se encuentra entre los 35 álbumes más vendidos en la historia de Estados Unidos, con 14 millones de copias vendidas.

Sus sencillos “Two of Three Ain't Bad” y “Paradise by the Dashboard Light”, que alcanzaron los puestos 11 y 39 en la lista Billboard Hot 100, respectivamente, fueron certificados como platino en 2018.

Meat Loaf hizo dos discos más para completar una trilogía de Bat Out of Hell: Bat Out of Hell II: Back into Hell (1993) y Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose (2006).

En 1994, Meat Loaf ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal de Rock como Solista por “I'd Do Anything for Love”.

Meat Loaf, conocido por su voz contundente y sus presentaciones llenas de teatralidad, lanzó 12 álbumes en total, incluidos Dead Ringer de 1981, Couldn't Have Said it Better de 2003 y su último disco, Braver Than We Are de 2016.

El cantante protagonizó decenas de películas durante su carrera de seis décadas, y su actuación más famosa fue en la versión cinematográfica de 1975 de The Rocky Horror Picture Show, donde interpretó a Eddie, un exrepartidor motociclista, excéntrico y desventurado que canta a gritos el éxito “Hot Patootie”.

La película, protagonizada también por Susan Sarandon y Tim Curry, se convirtió en un clásico de culto.

Meat Loaf también apareció en la película de las Spice Girls Spice World de 1997, así como en las populares Fight Club y Wayne's World.

En el mundo del entretenimiento no se han hecho esperar los tributos a Meat Loaf, por ejemplo, Stephen Fry tuiteó una referencia a una de sus canciones. “Espero que el paraíso sea como lo recuerdas desde la luz del tablero, Meat Loaf”, escribió.

“Pasé momentos divertidos en un sketch con él en Saturday Live allá por el siglo pasado. Tenía la cualidad de ser a la vez aterrador y cariñoso, lo cual es raro y bastante maravilloso”.