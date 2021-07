Bruce Willis está siendo objeto de burlas por su actuación "asombrosamente vergonzosa" en el nuevo thriller de Megan Fox, Midnight in the Switchgrass.

Willis protagoniza la película de asesinos en serie como un agente del FBI que se une a Fox para resolver una serie de asesinatos en Florida. Sin embargo, a pesar de ser el más destacado en la película, Willis apenas aparece en ella, y los críticos lo acusan de sonambulismo durante el papel.

"Es asombrosamente vergonzoso el poco esfuerzo que pone en la interpretación", escribe Robert Kodjer en Flickering Myth. “Los hechos de IMDb como 'Bruce Willis filmó todas sus escenas en un día' están comenzando a ser de conocimiento común en lugar de algo interesante para contarle a alguien ... En un momento [él] sale de la película de una manera tan aleatoria (su personaje incluso no es asesinado), es como si se les acabara el tiempo de rodaje durante su probable único día y tuvieran que girar hacia un nuevo ángulo”.

"Las escenas de Willis parecen haber sido arregladas a partir de una serie de malas tomas", escribe Jeffrey M. Anderson de Common Sense Media. "Están plagadas de una lamentable continuidad y un sonido desigual".

Willis "no logra sacar ninguna otra expresión facial que no sea su mirada típicamente aburrida", comenta Scott Campbell en We Got This Covered. "Te hace pensar que puede haber sido reemplazado por una figura de cera de sí mismo sin que nadie se dé cuenta, tal es la energía que aporta".

Slant Magazine también afirmó que Willis hace "una personificación espectacular de un muñeco de cera" en la película, mientras que JoBlo describió que el actor está "mayormente desprotegido". El crítico Chris Bumbray también notó que aunque Willis solo tiene un puñado de escenas, “la mayoría lo presenta sentado”.

La estrella de Die Hard se ha vuelto infame en los últimos años por aparecer en interminables thrillers directos a DVD que muestran de manera prominente su aparición en carteles, a pesar de que el actor solo filmó algunas escenas, muchas de las cuales se filmaron en un solo día.

Midnight in the Switchgrass es la sexta película de Willis que se estrena en los últimos 12 meses, después de los papeles en Out of Death, Cosmic Sin, Hard Kill, Survive the Night y Breach. A continuación, se le verá en películas de acción como American Siege, Soul Assassin, Killing Field, A Day to Die y Gasoline Alley.

Fox, que ha recibido mejores críticas por su papel en la película, conoció a su novio Machine Gun Kelly en el set de la película, aunque pareció rechazar el estreno de la cinta esta semana.