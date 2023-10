Britney Spears revela que abortó durante su noviazgo con Justin Timberlake

Britney Spears reveló que se practicó un aborto durante su relación con Justin Timberlake, con quien salió de 1998 a 2002.

La cantante, de 41 años, se sinceró en su nueva biografía, The Woman in Me, que está disponible desde el 24 de octubre. En un extracto que obtuvo la revista People, Spears escribió sobre su decisión de abortar después de quedar embarazada durante su noviazgo con Timberlake.

“Llegó de sorpresa, pero no fue una tragedia para mí. Amaba mucho a Justin. Creía que algún día formaríamos una familia. Esto ocurrió mucho antes de lo que había planeado”, escribió sobre el embarazo. “Pero Justin no estaba contento con el embarazo para nada. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

Al hablar abiertamente sobre su decisión de abortar, dio a entender que lo hizo porque el entonces líder de NSYNC había querido que lo hiciera. “Estoy segura de que la gente me va a odiar por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si fue una buena decisión”, escribió en el extracto. “Si hubiera dependido solo de mí, nunca lo habría hecho. Sin embargo, Justin estaba muy seguro de que no quería ser padre”.

“Hasta el día de hoy, es una de las cosas más atormentadoras que he sufrido en la vida”, agregó Spears.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Timberlake y Spears en busca de comentarios.

Después de conocerse en el set de All-New Mickey Mouse Club en 1992, Spears y Timberlake tuvieron un noviazgo de tres años bastante publicitado. Dieron a conocer su romance por primera vez en 1999, antes de mostrarse juntos en varios eventos, incluido el momento icónico en el que usaron atuendos de jean similares en los American Music Awards de 2001.

La pareja se separó oficialmente en 2002, poco después de que el exintegrante de NSYNC estrenara su exitoso tema, ‘Cry Me a River’. El video musical de la canción, en el que aparecía una mujer de cabello rubio, generó rumores de que terminó con Spears porque lo habría engañado.

Sin embargo, Timberlake optó por no abordar las especulaciones de infidelidad. En una entrevista de 2002 con Barbara Walters, aclaró que ambos habían acordado “no declarar específicamente por qué” decidieron separarse.

“No somos perfectos. No juzgo a nadie. Es solo un amor entre jóvenes. Fue una relación muy intensa, de eso no hay duda”, afirmó en ese momento.

Al año siguiente, Spears habló sobre la ruptura en una entrevista con Diane Sawyer. Cuando la entrevistadora le preguntó cuáles fueron sus errores en la relación, la cantante de ‘Toxic’ contestó: “Creo que todos tenemos nuestra propia versión de la historia, que nos hace sentir de cierta manera… y, técnicamente, no estoy diciendo que él esté equivocado, pero tampoco digo que tenga razón”.

Tras separarse, los dos cantantes tuvieron sus respectivas relaciones aparte. Timberlake se casó con la actriz Jessica Biel en 2012 y tienen dos hijos: Silas (8) y Phineas (2). Por su parte, Spears tuvo dos hijos: Sean (18) y Jayden (17), con su ahora exmarido, Kevin Federline. En junio de 2022, se casó con el preparador físico Sam Asghari, pero la pareja anunció su divorcio en agosto de este año.

A lo largo de los años, Timberlake ha seguido reflexionando sobre su relación con Spears. Tras el lanzamiento del documental Framing Britney de 2021, el cual aborda parte del escrutinio público que enfrentó Spears durante la década del 2000, a Timberlake le llovieron críticas por la forma en que actuó después de la ruptura.

Más tarde se disculpó con Spears en una publicación de Instagram: “Ya vi los mensajes, etiquetas, comentarios e inquietudes y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé de manera inapropiada o no defendí lo que era correcto. Entiendo que no me quedé corto en esos momentos y en muchos otros, y me beneficié de un sistema que tolera la misoginia y el racismo”.

En junio de 2021, también expresó su apoyo a Spears después de que testificara públicamente en el juicio para poner fin a su tutela, bajo el control de su padre, Jamie Spears. La tutela finalizó oficialmente en noviembre de 2021, después de 13 años.

“Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y sin importar cuánto tiempo haya pasado”, Timberlake escribió en X, antes conocida como Twitter. “Lo que le está pasando, simplemente, no está bien. A ninguna mujer se le debería impedir jamás tomar decisiones sobre su propio cuerpo”.