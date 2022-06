Justin Timberlake recurrió a las redes sociales para disculparse después de que un clip suyo bailando durante una presentación reciente se hiciera viral por las razones equivocadas.

El intérprete participó en el festival de música Something in the Water de Pharrell el fin de semana pasado en Washington D. C. e intentó el baile de “Beat Your Feet”, que es originario de esa área. El baile nació de la escena Go-Go local, música caracterizada por un ritmo que no se detiene y continúa de una canción a otra.

Por desgracia, los movimientos de Timberlake quedaron por debajo de la media y se compararon con el baila de hokey pokey.

“D. C., quiero disculparme contigo por dos razones”, dijo el cantante en una historia de Instagram, mientras giraba la cámara hacia sus pies. “¡Esta y esta otra! Tuve una larga conversación con ambos, individualmente, y les dije: ‘No vuelvas a hacerme eso nunca más’”.

“Tal vez fueron los caquis, había una verdadera vibra caqui. Pero voy a compensarte por esto. Voy a concentrarme en estos dos muchachos aquí y hacerlo bien”, agregó, señalando sus pies.

En las siguientes Stories, el hombre de 41 años compartió algunos de los TikToks que se burlaban de sus movimientos.

Las imágenes de los movimientos de la estrella de The Social Network fueron ampliamente ridiculizadas en las redes sociales, y un crítico escribió: “Justin Timberlake dijo ‘D. C., Beat Your Feet de D. C.’ y procedió a bailar el hokey pokey“.

(Twitter)

“Todavía me estoy riendo de ese vídeo de Justin Timberlake en Something in the Water gritando, ‘¡D. C., Beat Your Feet!’ y procedió a darnos nada más que movimientos de papá”, escribió otro en Twitter.

“Sé muy bien que @jtimberlake no solo dijo ‘D. C., Beat Your Feet’ y se puso a bailar una maldita canción de marineros en #SomethingInTheWater”, dijo otro.

Timberlake vendió recientemente todo su catálogo de canciones en un acuerdo que se cree que vale más de US$100 millones.