Una aplicación de citas ultra exclusiva se ha convertido en el tema de atención después de que una mujer afirmó que Ben Affleck le envió un video después de que ella no coincidió con él en la plataforma.

El lunes, Nivine Jay, que se conoce con el nombre de usuario @nivinejay en TikTok, subió un video de lo que ella afirma es un video que Affleck le envió después de que ella no lo emparejara con la aplicación Raya.

"Pensando en el momento en que coincidí con Ben Affleck en Raya y pensé que era falso, así que no lo emparejé y él me envió un video en Instagram", Jay subtituló el video, que muestra a un hombre que se parece a Affleck preguntándole: "Nivine, ¿Por qué me diste? Soy yo."

Si bien la autenticidad del video no está clara, el TikTok, que ha sido visto más de 4.9 millones de veces, ha despertado interés en Raya y qué significa exactamente ser miembro de la plataforma exclusiva.

¿Qué es Raya?

A diferencia de las aplicaciones de citas como Bumble o Tinder, la membresía a Raya no es tan simple como crear un perfil, ya que requiere que los usuarios interesados envíen una solicitud.

"Una vez enviadas, las aplicaciones se ponen en cola y se revisan continuamente", se lee en la descripción de la aplicación en la tienda de aplicaciones. “El estado de un solicitante puede cambiar de en lista de espera a aceptado en cualquier momento”.

Sin embargo, una aplicación tampoco garantiza la aceptación, ya que según la aplicación, los solicitantes son "evaluados en función de los valores algorítmicos y las aportaciones de cientos de miembros del comité repartidos por todo el mundo", y el sitio web señala que las decisiones de la aplicación pueden variar desde " de un día a unos meses ”.

En cuanto a lo que la aplicación, que supuestamente es utilizada por celebridades, busca en un solicitante, Raya dice que su proceso de solicitud multifacético asegura que cada nuevo miembro “haga que nuestra comunidad sea más diversa y dinámica”.

La plataforma de citas también es extremadamente estricta sobre el comportamiento permitido en la aplicación, y el sitio web indica que Raya eliminará a los miembros que no sigan nuestras simples reglas de "respeto, confianza y privacidad".

“Además, nos reservamos el derecho de suspender o eliminar cualquier membresía que ya no consideremos que fortalezca nuestra comunidad”, agrega el sitio web.

¿Cómo es el proceso de solicitud?

El proceso de solicitud de Raya comienza con preguntas simples como su nombre, su identificador de Instagram y la industria en la que trabaja.

Luego, la aplicación les pide a los miembros potenciales que agreguen una referencia, y la aplicación solicita: "seleccione uno o más miembros de Raya que puedan respaldar su aplicación de forma privada".

Según Raya, este paso es integral ya que "la conexión con nuestra comunidad es el factor más importante considerado por nuestro comité de revisión".

Con respecto al papel que desempeñan los miembros del comité en la decisión, Raya dice que se les pregunta si se invitaría a una persona a una cena íntima para crear una velada llena de "conversación interesante, animada y respetuosa", y si los demás asistentes entenderían por qué "todos los demás fueron elegidos”.

“Más allá de todo esto, los miembros del comité buscan ese algo extra difícil de describir”, continúa el sitio web.

La plataforma de citas también señala que no acepta solicitudes de menores de 18 años, ni de personas que muestren representaciones de odio, racismo, intimidación, intolerancia o falta de respeto o violencia hacia otra persona.

Raya tampoco acepta solicitantes con "demostraciones consistentes de demostraciones excesivas de riqueza", y la aplicación explica: "La cantidad o el poco dinero que alguien tiene no es la moneda de Raya".

En general, Raya acepta solo el 8% de los solicitantes, según Insider, con la lista de espera de la aplicación cerca de la marca de 100,000 solicitudes.

¿Quién está en Raya?

Según The Cut, los atletas profesionales constituyen una parte de los usuarios de Raya, al igual que "modelos de trajes de baño de Sports Illustrated, bailarines profesionales de Dancing With the Stars , un gurú de belleza de YouTube, el diseñador de una marca de ropa urbana popularizada por Kanye West, un famoso chef adolescente y Moby”.

Según los informes, Drew Barrymoreprobó la aplicación en el pasado, y la actriz reveló durante una aparición en Watch What Happens Live con Andy Cohen que vio a muchas celebridades mientras probaba Raya, pero no tuvo la mejor experiencia en general.

“Yo también lo hice terriblemente”, dijo, y agregó: “Me pusieron de pie y no coincidí con nadie. Y mis amigos me dieron este tipo de sensación hinchada de falsa confianza. Me decían: deberías intentarlo. Lo harás bien. Fue un accidente automovilístico".

La aplicación, que se lanzó en 2015, también ha contado a celebridades como Channing Tatum, Amy Schumer y Trevor Noah entre sus miembros.

También hay personas no famosas en la aplicación, y el medio señala que los artistas, modelos, ejecutivos de sellos discográficos y otros en industrias creativas pueden obtener acceso a la plataforma exclusiva.

En cuanto a si Affleck está realmente en Raya, previamente le confirmó a Diane Sawyer durante una aparición en Good Morning America, el año pasado, que no está en ninguna aplicación de citas.

“Conozco gente que los usa y se divierten, pero yo no. Me encantaría tener una relación que fuera profundamente significativa y con la que pudiera estar profundamente comprometido”, comentó en ese momento.

The Independent se ha puesto en contacto con Raya para hacer comentarios.