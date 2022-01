The Apprentice está de regreso, y el primer candidato en ser despedido cree que Lord Sugar tomó una decisión injusta.

Para el primer desafío del programa, los candidatos tenían la tarea de diseñar una campaña de marketing para un crucero.

Las cosas no funcionaron bien para Harry Mahmood, el gerente de operaciones regionales de 35 años de West Midlands. Harry fue enviado a casa después de un tenso enfrentamiento con los candidatos Akshay Thakrar y Akeem Bundu-Kamara.

Después del despido de Harry, hablamos con el candidato sobre sus frustraciones por ser el primero en irse, ser el chivo expiatorio por ser “jovial” y un comentario sobre él que hizo el ayudante de Lord Sugar, el exganador Tim Campbell, en el episodio.

Esta serie tardó en llegar. ¿Cuándo la filmaste?

Han pasado unos meses, pero para mí es una confusión total. Regresé al mundo real desde hace mucho tiempo.

¿Lord Sugar tomó una decisión justa?

Definitivamente no. No creo que en el contexto del programa haya tomado la decisión correcta porque no tuve la oportunidad de mostrar mis habilidades comerciales, mis credenciales o cómo era yo como persona en absoluto. Akshay como gerente de proyecto y Akeem como líder de un equipo auxiliar tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades, y fracasaron estrepitosamente. Nick también se salió con la suya porque jugó un papel decisivo en ese logo. Me despidieron porque... ¿era jovial? ¿Presenté ideas y las desafié cuando era apropiado? Esa es la única razón por la que puedo entender por qué me despidieron, lo cual es ridículo porque todos esos son elementos clave en alguien que quiere dirigir un negocio.

No tenías miedo de decir lo que pensabas, que es en última instancia lo que te puso en la línea de fuego. ¿Te arrepientes de eso en retrospectiva?

No, porque a mí no me gusta la falsedad; lo que ves, es lo que tienes. Si no estoy contento con algo, digo algo como: “Chicos, un segundo, no estoy contento con esto y la razón es porque es una basura”, o lo que sea. Mucha otra gente duda y se sienta en segundo plano. Siempre soy yo quien desafía porque quiero ganar. Soy un ganador por naturaleza. Me gusta triunfar en la vida e inspirar a la gente. Para mí, tener esta oportunidad y ser expulsado en el primer episodio no refleja quién soy como persona y, para ser honesto contigo, no creo que se me haya dado una oportunidad justa para mostrar quién soy.

¿Fue una lucha ser despedido en la primera semana?

No se trata de la semana en que me fui; se trata de responsabilizarme por mis acciones. Si fui bastante fundamental en fallar en una tarea. Yo habría dicho: “Lord Sugar, me equivoqué enormemente. Si quieres mantenerme en el proceso, hazlo o me iré felizmente”. Si cometo un error o me equivoco, lo reconozco; eso es lo que se llama ser un ser humano. En los negocios, se necesita integridad y honestidad, y el hecho de que estos dos candidatos no tuvieran principios y dijeran que se equivocaron revela mucho sobre ellos como líderes empresariales.

Harry Mahmood dice que el candidato Akshay lo usó como chivo expiatorio en el primer episodio de ‘The Apprentice’ (BBC/Boundless/Ray Burmiston)

Se sintió como si fueras un chivo expiatorio.

Es tan obvio que lo fui. Akshay sabía que estaría en la línea de fuego y pensó estratégicamente: “¿Qué puedo hacer para salvar mi posición?” Pensó: “Bueno, Harry y Akeem se retaron un poco, así que vamos a hacer que vuelvan”. Eso le dio más peso para salir de la línea de fuego y empujarlo hacia mí. Eso fue lo que pasó. Una cosa que diré, que no ha sido mencionada ni transmitida, es que en esa sala de juntas, los chicos seguían diciendo: “Harry ha sido alborotador”. Y luego Karren interrumpió y dijo: “En realidad, eso no es estrictamente cierto, ¿verdad?” Ella dijo: “Harry era un poco molesto, pero no alborotador”. Esas fueron sus palabras exactas.

Me pregunto por qué no mostraron eso.

Sí, exactamente, ¿por qué no mostrarías esa parte? Claramente, la propia Karren [Brady], que nos supervisó durante todo el viaje, lo pensó. Lo que me pareció incómodo ver fue cuando Tim [Campbell, el reemplazo de Claude Littner] dijo que yo había sido alborotador y que otros habían dicho lo mismo. Bueno, en primer lugar, Tim no nos estaba supervisando y en segundo, ¿quiénes son “los otros”? ¿Akeem y el resto que estaban de acuerdo con lo que decía Akeem? Navid no dijo eso, Nick o Alex no dijeron eso. Es un poco como si lo hubieran sacado de la nada porque básicamente querían deshacerse de mí.

Harry Mahmood se preguntó por qué Tim lo llamó “alborotador” a pesar de no supervisar al equipo de hombres (BBC/Naked)

¿Estabas contento con cómo te mostró el episodio en general?

Me describieron como los productores querían que fuera representado. Soy solo un pez pequeño en un gran océano; no puedo cambiar nada.

¿Te entristeció no pasar más tiempo en la sala de juntas?

Sí, porque realmente respeto a Lord Sugar. Tengo mucho tiempo para él y todo lo que representa. Su arduo trabajo y ética. Sí que disfruté mi tiempo en la sala de juntas. La gente pregunta si fue intimidante estar allí y yo digo: “¡No, no lo fue!” Me parece que es muy amable. Tiene ojos muy amables. Cuando Akeem y Akshay estaban discutiendo de un lado a otro sobre quién tenía la culpa, yo estaba pasando un rato tranquilo con Lord Sugar.

¿Cuáles de tus compañeros candidatos destacan?

Hay algunos personajes que disfruté conocer y creo que son dignos de ver. De hecho, me cae muy bien Akshay. Akeem también es un buen tipo a pesar de las habilidades comerciales que le faltan en algunos departamentos. Amo a Navid y Nick. En cuanto a las mujeres, a Harpreet hay que ponerle atención, creo. Ella es muy positiva, muy inteligente. Además, respeto a Francesca. La forma en que se comporta es asombrosa. Brittany tiene mucha energía como yo. También hay algo sobre Shama, pero al mismo tiempo, creo que o te cae bien o no. Estoy impaciente por ver cómo progresan todos.

¿Qué sigue para ti?

Me estoy enfocando en el negocio de mis bombas efervescentes para niños. Mi plan es involucrar a algunos minoristas y cadenas de hoteles, como Holiday Inn y casas de vacaciones para niños, como Butlin’s y Haven. Me apasiona mucho porque el 20 por ciento de esas ganancias va directamente a la comunidad en la que se realiza. Por lo tanto, con cada ciudad, aldea o pueblo, regresará a los centros comunitarios, orfanatos, hospitales, hospicios y ayudará a brindar a los niños un futuro sostenible. También quiero impulsar mi otro negocio, que es Pharmdrop, Uber para farmacias. Tiene tres aplicaciones: una aplicación de farmacia, una aplicación para pacientes y una aplicación de entrega para conductores. Espero lanzar eso simultáneamente junto con las bombas efervescentes.

The Apprentice continúa el próximo jueves (13 de enero) en BBC One a las 9 pm.