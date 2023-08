Angus Cloud era la promesa de ‘Euphoria’ por quien todos apostábamos

Hace cinco años, Angus Cloud, originario de Oakland, caminaba por una calle de Manhattan con un amigo cuando una mujer los detuvo para decirles que trabajaba para una empresa de casting. Les pidió que hicieran una audición para una nueva serie de televisión. Su amigo se negó porque pensó que era una estafa. Cloud, que tenía 20 años y trabajaba en un local de pollo y waffles, sospechó lo mismo, pero acudió de todos modos. Porque, bueno, ¿por qué no? Un año más tarde, Cloud pasó a protagonizar Euphoria junto a Zendaya y Sydney Sweeney. Este drama de Sam Levinson sobre adolescentes que se portan mal (como Skins, pero en Estados Unidos) después ganó premios Emmy por su crudo retrato de la adolescencia y se convirtió en la segunda serie más vista de la historia de HBO. El personaje de Cloud, Fezco, un narcotraficante de actitud relajada, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fans, al igual que el actor que lo interpretaba.

Cloud era, por donde sea que lo miraras, una estrella en ascenso. Su sorprendente actuación en la segunda temporada, en la que sacó un partido espectacular a un argumento secundario, fue una prueba más de su trayectoria ascendente, una trayectoria que se ha visto trágica y repentinamente truncada con su muerte temprana. El lunes se anunció que el actor, nacido como Conor Angus Cloud Hickey, había fallecido a los 25 años en su casa familiar de Oakland, California.

“Con el dolor más grande en el corazón, hoy tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble”, dijo su familia en un comunicado, en el que se hacía referencia a la lucha del actor con la salud mental, aunque no se indicó la causa de muerte. “Esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar contra esto por su cuenta en silencio”.

Como siempre ocurre cuando alguien muere muy joven, la noticia conmocionó a la industria y sus colegas y fans lloran por alguien que se fue demasiado pronto. “No había nadie como Angus”, dijo Levinson. “Era bastante especial, tenía bastante talento y era demasiado joven para dejarnos tan pronto”. Su compañero de reparto Colman Domingo recordó la sonrisa de Cloud al escribir en Instagram: “Esa era su sonrisa. Así era él. Que descanse dulcemente en paz”. A medida que llueven los homenajes, la gente recuerda el excepcional talento de esta estrella por casualidad, y a su querido personaje, con el que tan a menudo se le confundía.

En una reflexión sobre su conmoción al ser interceptado aquel fatídico día en Manhattan, Cloud declaró a la revista i-D que su casting cobró más sentido cuando supo a quién querían que interpretara. “Primero me pregunté si me habían seleccionado porque tenía el tipo de ser una estrella”, recuerda. “Luego dije, no, es porque parezco narcotraficante”. Cloud, que durante dos temporadas interpretó al proveedor por excelencia de los estudiantes de Euphoria, era el centro aparentemente tierno de la serie, pero hacía algo más que cumplir el tropo del “narcotraficante con un corazón de oro”. Cloud era tan creíble como figura paterna de facto para su pequeño cómplice Ashtray (Javon Walton) y amigo de Rue (Zendaya) como amenazador y capaz de cometer actos violentos.

Hay que reconocer que es fácil confundir a Cloud con su personaje, ya que mucha gente lo ha hecho en el pasado. Los dos compartían la generosidad de espíritu y la actitud de desamparado. El letárgico acento californiano de Fez es el propio de Cloud, en parte resultado de una lesión cerebral traumática que el actor sufrió al caer en una excavación cuando tenía 15 años (“Combino el final de una palabra con el principio de la siguiente”, dijo en una entrevista el año pasado. “Garabateo dos palabras juntas. Mezclo”). Lo más sorprendente, sin embargo, fue la impresión que tanto él como su personaje dejaban en uno: viéndolo desde fuera, uno simplemente quería verlos ganar.

Sin embargo, suponer que eran la misma persona desvirtuaría la interpretación del actor, algo que a Cloud le molestó durante toda su vida. “Me molesta cuando la gente dice: ‘¡Debe ser tan fácil! Puedes ir y ser tú mismo’. Y yo digo: ‘¿Por qué no vas tú y haces eso?’ No es tan sencillo”, señaló a Variety. “Aporté mucho al personaje. Pueden creer lo que quieran. No tiene nada que ver conmigo”. La directora de casting de Euphoria, Jennifer Venditti, argumentó de forma similar que Cloud no recibe suficiente crédito por su trabajo en la serie, que luego sería destacado en críticas estelares. “Llevo tiempo haciendo esto, el trabajar con personas que no son actores, y hay mucha gente que no puede hacerlo”, dijo. “No es solo llegar y ser uno mismo ante la cámara”.

Angus Cloud como Fezco en la serie de HBO 'Euphoria' (HBO)

Es cierto que Cloud no tenía aspiraciones de ser famoso (él mismo lo dijo en muchas ocasiones y lo respaldó manteniendo una presencia discreta en la industria). Sin embargo, el aire de “marihuano relajado” que desprendía en las entrevistas desmentía su ambición profesional. Protagonizó The Line, un thriller que le obligó a adoptar un acento distinto al suyo, y aparecerá a modo póstumo en Freaky Tales, junto a Pedro Pascal y Ben Mendelsohn. (“Espero haber hecho un buen trabajo”, dijo sobre su actuación en The Line. “No intento ser un pony de un solo truco”). Sin embargo, la interpretación no era lo más importante para él. El año pasado, Cloud declaró a Variety que “hay muchas otras cosas que podría hacer”. ¿Cómo cuáles? “Comprar un barco. Encontrar una isla. Instalarme en una tienda de campaña”, dijo, en un comentario que ahora me parece insoportablemente triste. “A ver qué pasa después”.