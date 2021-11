La nueva canción de Taylor Swift, ‘All Too Well’, ha llevado a las mujeres a reevaluar su relación con hombres mayores.

Swift, de 31 años, aparentemente ha agregado una referencia a su relación con Jake Gyllenhaal en la versión de 10 minutos de su exitoso sencillo.

Si bien se rumoró durante mucho tiempo que la canción, que se lanzó originalmente en 2010, trataba sobre la relación de Swift con Gyllenhaal, la nueva versión prácticamente confirma que la cantante la escribió después de que se separaron en 2011.

Swift y Gyllenhaal salieron durante tres meses a partir de octubre de 2010, y se separaron justo después de que la ganadora del Grammy cumpliera 21 años en diciembre.

Las nuevas letras incluyen las siguientes líneas: “And I was never good at telling jokes/ But the punchline goes: ‘I’ll get older, but your lovers stay my age’”.

Gyllenhaal, de 40 años, está saliendo actualmente con la modelo Jeanne Cadieu, de 25 años.

Después de que los fanáticos de Swift escucharan la canción, se apresuraron a tuitear para jurar lealtad a la cantante, y #JakeGyllenaal pronto comenzó a ser tendencia con más de 100.000 tweets bajo el hashtag.

Muchas fanáticas también están reevaluando sus propias relaciones después de escuchar la canción de Swift.

La columnista de The Guardian, Moira Donegan, escribió: “La revisión de Taylor Swift de su desagradable ruptura de hace 10 años con un hombre mayor refleja un sentimiento muy particular en el que las mujeres recuerdan las relaciones que tuvieron con hombres mayores en su adolescencia y sus veinte años y se despiertan diciendo ‘espera, eso fue explotación’”.

Otra fan escribió: “Salí con un chico a los 21 cuando él tenía casi 30. Juro por Dios que fue la parte más fea de mi vida. Realmente no creo que la gente deba salir cuando hay esa diferencia de edad porque es fácil usar a alguien cuando tiene 21 años”.

‘All Too Well’ aparece en el nuevo lanzamiento de Swift, Red (Taylor’s Version). Encuentra nuestra reseña del álbum aquí.